'결승 골' 이재원, 수원FC 잔류 희망 키운 '1등 공신'

안양에 승리를 쟁취하며 잔류 희망을 키운 수원. 이재원의 활약이 있었기에 가능했다.김은중 감독이 이끄는 수원FC는 22일 오후 2시 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 37라운드서 유병훈 감독의 FC안양에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 수원은 11승 9무 17패 승점 42점 10위에, 안양은 14승 6무 17패 승점 48점 8위에 자리했다.수원은 잔류 희망을 살리기 위해 반드시 승리가 필요했다. 경기 시작 전 승점 39점으로 승강 플레이오프 마지노선인 10위였던 이들은 9위 울산과의 격차는 단 5점이었다. 남은 2경기서 순위를 뒤집기 위해서 승점 3점을 가져와야만 했다. 물론 이 경기 후 곧바로 열릴 울산-광주전서 울산이 승리하면 플레이오프 추락은 피할 수 없었지만, 최대한 가능성을 높여야만 했다.상대는 이미 직전 라운드서 잔류를 확정한 안양이었지만, 이들의 기세는 상당히 무서웠다. 최근 리그 10경기서 6승 3무 1패로 압도적인 위용을 자랑하고 있었고, 특히 시즌 마지막 홈 경기였기에 승리를 향한 의지는 상당했다.그렇게 시작된 경기서 안양은 거센 압박을 통해 분위기를 주도했지만, 오히려 득점은 수원에서 나왔다. 전반 20분 문전 앞 혼전 상황에서 볼을 잡은 이재원이 정확한 오른발 감아차기 슈팅으로 안양 골문을 열어 젖혔다. 이후 공방전이 이어졌지만, 득점이 나오지 않으면서 전반은 수원의 1-0 리드로 종료됐다.후반에도 안양의 기세가 이어졌으나 수원이 계속해서 막는 형태가 반복됐고, 양 팀은 교체를 통해 반전을 노리기도 했다. 안양은 김영찬·문성우·김정현·김보경을 투입했으며 수원은 안드리고·김태한·안현범·최치웅·이준석을 넣으면서 진영에 변화를 가져갔다. 하지만, 좀처럼 결정적인 장면은 나오지 않았고, 경기는 그대로 종료됐다.이처럼 안양을 제압하고 잔류 희망가를 이어간 수원, 뜨거웠던 공방전 속 이 남자의 활약이 눈부셨기에 가능했다. 바로 멀티 플레이어 이재원이다. 1997년생인 이재원은 성남-강원을 거쳐 지난해 캐슬파크에 입성하며 이름을 알렸다. 173cm의 작은 신장을 보유했지만, 인상적인 축구 지능과 경기 흐름을 읽는 능력은 상당히 탁월했으며 곧바로 주전으로 올라섰다.지난해에는 32경기에 나와 1골 4도움을 기록하면서 수원의 파이널 A 진출에 혁혁한 공을 세웠고, 이번 시즌을 앞두고는 주장 단으로 임명되며 막중한 책임감도 부여받았다. 팀이 부진한 상황 속에도 꾸준하게 경기에 출전하면서 암울한 상황 속 제 몫을 해내는 자원으로 평가받았고, 이런 묵묵한 노력은 이번 경기서 크게 발휘됐다.핵심 미드필더이자 공격 시발점 역할을 해내고 있는 루안(34G 5골)이 경고 누적 징계로 결장한 상황 속 이재원은 공수 양면의 균형을 잡아주는 임무를 부여받았다. 노경호·한찬희와 함께 중원을 이뤘던 이재원은 본인의 장점인 왕성한 활동량을 바탕으로 수비에서는 몸을 던져서 상대 공격을 막아내는 모습이었고, 공격에서는 간결한 터치와 슈팅을 기록했다.특히 0-0으로 맞선 전반 19분에는 정확한 오른발 슈팅으로 선제 결승 골을 터뜨리기도 했고, 싸박·김경민에 향하는 전진 패스도 일품이었다. 전반 21분에는 압박 수비를 통해 볼 소유권을 되찾았고, 또 전반 33분에는 세트피스 상황에서 뒷공간으로 들어가는 권경원을 완벽하게 봉쇄하면서 수비에서 제 역할읋 해냈다.후반에도 활약은 이어졌다. 후반 11분에는 측면까지 깊숙하게 내려와 크로스를 차단했고, 종료 직전에도 몸을 던져 공격을 막아내는 모습이었다. 풀타임으로 경기장을 누빈 이재원은 패스 성공률 81%, 공격 진영 패스 성공률 100%, 전진 패스 12회, 지상 경합 성공률 100%, 공중 경합 성공 2회, 팀 내 최다 인터셉트(4회)로 펄펄 날았다.중원에서 투지를 발휘한 이재원 덕분에 승점 3점을 쟁취한 수원은 자력 생존 경우의 수를 만들었다. 경기 직후 곧바로 진행된 9위 울산과 7위 광주의 경기서 울산이 2-0으로 발목이 잡히면서, 격차는 2점 차로 좁혀졌고 이에 따라 최종전서 순위를 뒤집을 수 있는 가능성이 생겼다. 만약 최종전서 울산이 무승부·패배를 기록하고 수원이 승리하게 되면, 플레이오프로 향하지 않고 자력으로 1부에 생존할 수 있다.이처럼 이번 경기 '영웅'이 된 이재원은 경기 종료 후 방송사 인터뷰를 통해 "상황이 안 좋은 상황이다. 남은 1경기가 너무 중요한데, 이번 경기는 선수들이 다 같이 열심히 준비한 거 같다"라며 "수비 조직에 있어서 감독님이 주문을 많이 하셨다. 무실점했기에 그 부분에 있어서 잘한 거 같다"라고 경기 총평에 대해서 답했다.끝으로 그는 "다음 주가 올 시즌 마지막 경기인데 목숨 걸고 하겠다. 우선 덥거나 추운 날씨에 와서 응원하는 팬들에게 감사하다. 꼭 보답하겠다"라며 각오를 드러냈다.한편, 수원은 오는 30일(일) 홈에서 광주FC와 리그 최종전을 치르게 된다.