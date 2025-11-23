"참전용사 이야기 들을 시간, 얼마 안 남았다는 걸 느꼈죠"

▲ KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '베테랑' 편의 한 장면. KBS

- 대부분 해외에 있었을 텐데요.

"맞습니다. 해외에 계시니까 아무래도 저희가 바로 소통하는 건 쉽지 않았고 참전 용사 유가족분 중에 자녀분들이 도움을 많이 주시기도 했고요. 저희가 영국, 호주, 벨기에, 네덜란드 이렇게 갔거든요. 영어를 쓰시는 분들도 영국식과 호주식 같은 게 섞여 있어서 언어적인 부분도 쉽지 않았고요. 그리고 연세가 많으시잖아요. 그래서 말씀하시는 걸 저희가 이해하기 힘든 부분도 있었어요. 그래서 저희는 최대한 천천히 말씀을 경청하면서 이해해서 오는 방식으로 듣고 왔습니다."



- 유엔군이 기억하는 한국전쟁에서 공통점이 있을 것 같은데.

"추위나 배고픔 그리고 가난했던 우리 모습을 공통으로 기억하고 계시고요, 또 보통 부산항 통해 들어오셨는데 이때 만났던 모습들을 다 인상적으로 기억하시더라고요. 그때 당시에 유엔군 묘지의 십자가 모습 얘기도 하시는 분도 있고요. 지금은 많이 변했잖아요. 발전한 모습 보고 대부분 뿌듯함을 갖고 계시더라고요. 전쟁 얘기를 하면서 힘들어하시는 분도 있고요. 그런 공통점이 있었습니다."



- 그 당시 한국에 대해 뭐라고 하던가요.

"파견 결정 나고 그때 처음 들었다는 분들이 대부분이었습니다. 그전에는 전혀 듣도 보도 못했다고 하고 그런 말씀도 공통으로 하시더라고요."



- 유엔군 참전용사들은 생전에 한국전쟁에 대해 얘기하지 않았다고 나오더라고요.

"참전 용사분 중에 한 분이 하신 말씀이 있는데 아까도 말씀드렸지만 (고국으로) 돌아가셨을 때 파병 다녀온 군인을 마주한 게 아니고 돈 벌려고 참여한 용병 취급 받았다고 해요. 그리고 전쟁에 참여해서 총을 쏘고 전투했으니까, 신뢰하지 않았다고 얘기하시더라고요. 사실 그런 느낌과 대접받았으니 전쟁에 대해서 먼저 얘기를 하기 싫어하지 않으셨을까 싶습니다."



- 트라우마도 있을 거 같아요.

"맞아요. (인터뷰 중에) 힘들어하는 모습을 보이신 분이 있다고 했잖아요. 이분들 같은 경우는 사실 그런 장면들이 그대로 생각이 나시나 보더라고요. 여전히 그때 생각이 나신대요. 자다가 일어났을 때 한국인 것 같기도 하다는 말씀을 많이 하셨어요. 전쟁에 대한 기억이 아름다울 수도 없겠죠."



- 부산에 한국전쟁 참전한 유엔군 묘지가 있더라고요.

"이게 저희 핵심 주제이기도 한데 부산 유엔 기념 공원이라고 세계에서 하나뿐인 유엔군 묘지입니다. 지금 오늘 기준으로 2,334명이 묻혀 계시고요. 당시에 사망했던 분 그리고 사후에 돌아가시고 나서 이곳으로 옮겨지신 분도 있고요. 신원이 밝혀지지 않은 101명의 무명용사도 같이 묻혀 계십니다."



- 대부분 전사하면 고국으로 가지 않나요.

"이게 미국 같은 경우는 고국으로 가신 분이 많고요. 영국은 사망한 곳에서 안장하는 문화가 있다고 하더라고요. 그래서 영국군 안장자가 제일 많아요."



- 기억에 대한 얘기가 나오더라고요.

"인터뷰에서도 나왔지만, 이분들에게 고마움을 전할 수 있는 가장 적절한 방법이 기억하는 거라고 생각해요. 이게 저희 핵심 주제이기도 하고요. 사실 되게 젊은 청년들이 와서 이름도 들어보지 못한 땅에서 전쟁에 참여했다가 목숨 잃었거든요. 이들의 이야기를 듣고 또 기록하고 기억하는 게 지금 저희 입장에서는 해야하는 역할이라고 생각합니다."



- 평화에 대한 얘기도 나오던데 좀 더 설명한다면요.

"저희가 전쟁을 통해서 평화를 배운다는 말이 어찌 보면 모순일 수도 있는데 그런 공간이 있지 않습니까? 사실 전쟁 기념관이라는 게 전쟁을 기념하기 위해서 만든 건 아니잖아요. 아픔을 기억하고 그걸 통해서 똑같은 실수를 반복하지 말자는 의미라고 생각합니다."



- 취재하며 느낀 점이 있다면요.

"사실 취재하면서 여러 참전 용사와 유가족들을 여러 군데에서 만났는데 참전 용사분들도 고령이지만 이분들을 직접 만났던 유가족들도 나이가 많으세요. 그래서 이들의 이야기를 들을 기회가 많지 않겠다는 생각이 가장 많이 들었어요. 사실 마지막 증언일지도 모른다는 생각으로 만나 뵀었거든요. 조금이라도 시간이 더 있을 때 이 이야기를 조금 더 열심히 기록하고 기억해야 하겠다고 생각했습니다."





