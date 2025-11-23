사이트 전체보기
"참전용사 이야기 들을 시간, 얼마 안 남았다는 걸 느꼈죠"

"참전용사 이야기 들을 시간, 얼마 안 남았다는 걸 느꼈죠"

[이영광의 '온에어' 388] 김영록 KBS 부산 총국 기자

이영광(kwang3830)
25.11.23 14:48최종업데이트25.11.23 14:48
부산에 가면 유엔 기념 공원이 있다. 세계에서 하나뿐인 유엔군 묘지로 한국전쟁에 참전한 유엔군 2334명이 이곳이 잠들었다. 유엔군이 한국전쟁에 참전할 때 어떤 마음이었고 다시 고국으로 돌아갔을 때 어떤 대우를 받았을까.

지난 18일 방송된 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '베테랑' 편이 방송됐다. 시인으로 우리에게 잘 알려진 이해인 수녀가 내레이션 맡은 방송에서는 한국전쟁에 참전했던 유엔군 참전용사와 유가족에게 한국전쟁 당시 상황을 들어보고 기억의 의미에 대해 짚었다. 취재 이야기를 들어보고자 지난 21일 해당 회차 취재한 김영록 KBS 부산 총국 기자와 전화 연결했다. 다음은 김 기자와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.

전쟁 치른 사람들의 이야기

한국전쟁에 참전한 유엔군 2334명이 잠든 유엔군 묘지.
한국전쟁에 참전한 유엔군 2334명이 잠든 유엔군 묘지.KBS

- 방송 끝낸 소회가 어떠세요?
"사실 제가 취재 부서에만 계속 있었고 다큐멘터리는 처음 만들어 봤어요. 처음 긴 호흡을 하니까 느낌이 다르더라고요. 시간이 길면 더 깊고 재미있게 할 수 있을 줄 알았는데 생각보다 고민이 많아져 시원하면서도 아쉬움도 많이 남아요. 다음에 더 잘할 수 있겠다는 생각도 많이 듭니다."

- 한국 전쟁에 참전한 유엔군에 주목한 이유가 있다면요.
"저희 부산 총국 근처에 유엔 기념 공원이 있어요. 그래서 새로운 안장자 분이 오시는 등 행사가 있을 때 취재도 나가요. 가서 참전 용사분들 만나면 연세가 많으시더라고요. 그래서 이분들의 이야기를 들을 기회와 시간도 얼마 안 남았겠다는 생각이 들었어요. 전쟁 이야기를 싸움 이야기가 아니라 이분들 개인적인 이야기로 전달해 보고 싶다는 생각도 들었고요."

- 취재하기 전에 유엔군 참전 용사에 대해 생각해 본 적 있었나요.
"사실 이런 주제가 종종 나오는 이슈라서 기사를 많이 보긴 했어요. 그런데 개인적인 얘기를 깊게 다룬 건 많지 않더라고요. 그래서 저희는 그런 얘기를 다뤄보고 싶었습니다."

- 취재하면서 새롭게 알거나 생각이 달라진 게 있나요.
"사실 막연하게 이분들의 나이가 많다고 생각했었는데 현장에 가보니까 실제로 90살 넘은 분이 대부분이고 이미 많이 돌아가셨더라고요. 그래서 어쩌면 마지막 증언이 될 수 있겠다는 생각으로 했었어요. 이들의 헌신을 우리 말고 그 나라에서는 생각보다 기억하지 않는다고 생각했고요. 우리 평화를 지켜줬는데, 보은은 없고 일반적인 용병 취급 받았다는 말씀 들었을 때 마음이 아팠습니다."

- AI로 재연해서 이해하기 쉽더라고요.
"AI가 보통은 전투 장면을 재현하는 데 많이 쓰이더라고요. 그런데 저희는 사실 참전 용사분이나 유가족분들이 가장 기억에 남는 장면을 구성해 보려고 했어요. 이런 부분을 살리면 시청자분들이 또 더 공감하시지 않을까 싶었어요."

- 내레이션을 이해인 수녀가 한 점도 인상적이었어요.
"사실 수녀님께서 유엔 기념 공원에 헌시 남기신 게 있어요. 그걸 보고 저희가 섭외를 생각했어요. 여러 루트로 연락 드렸는데 금방 답변 듣지 못했어요. 워낙 바쁘시기도 하고 또 찾으시는 곳이 많잖아요. 저희도 막연하게 안 될 수도 있겠다고 생각하면서 준비하고 있었는데 저희 취지를 설명드리니까 흔쾌히 승낙해 주셨습니다."

- 한국전쟁에 대한 이해인 수녀의 이야기로 시작했는데 이렇게 구성한 의도는 뭔가요?
"다큐에서 수녀님도 밝혔지만, 그분이 6.25 한국전쟁 피난민이셨어요. 인터뷰하다 보니 그 전쟁에 대한 기억이 저희가 취재했던 참전 용사나 유가족처럼 뚜렷하시더라고요. 그 당시에 겪으셨던 게 참전 용사나 유가족뿐 아니라 실제로 그때를 경험하셨던 분들도 강력하게 전쟁이라는 기억이 남아 있다는 걸 보여드리고 시작하고 싶었어요."

- 한국전쟁에 참전한 생존 유엔군 찾는 건 어땠나요?
"쉽지 않더라고요. 왜냐면 다 연세가 많으셔서 인터뷰에 참여하시기 물리적으로 쉽지 않은 부분도 있었고요. 예전에 하셨던 분들도 나이가 많이 드시고 몸도 안 좋아지시니까 안 하시겠다는 분도 많았어요. 그래도 UN 기념 공원이라든지 유엔 평화 기념관 그리고 대사관 등 통해서 좀 섭외하려고 했어요. 웬만하면 저징적인 분들은 몇 번 더 연락드려서 어떻게든 얘기 듣고 싶다고 전달해 드렸죠. 저희가 연락드린 분들을 다 인터뷰하지는 못했어요. 가능하신 분들을 추려서 인터뷰하게 된 겁니다."

"용병 취급에 속상하기도..."

KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '베테랑' 편의 한 장면.
KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '베테랑' 편의 한 장면. KBS

- 대부분 해외에 있었을 텐데요.
"맞습니다. 해외에 계시니까 아무래도 저희가 바로 소통하는 건 쉽지 않았고 참전 용사 유가족분 중에 자녀분들이 도움을 많이 주시기도 했고요. 저희가 영국, 호주, 벨기에, 네덜란드 이렇게 갔거든요. 영어를 쓰시는 분들도 영국식과 호주식 같은 게 섞여 있어서 언어적인 부분도 쉽지 않았고요. 그리고 연세가 많으시잖아요. 그래서 말씀하시는 걸 저희가 이해하기 힘든 부분도 있었어요. 그래서 저희는 최대한 천천히 말씀을 경청하면서 이해해서 오는 방식으로 듣고 왔습니다."

- 유엔군이 기억하는 한국전쟁에서 공통점이 있을 것 같은데.
"추위나 배고픔 그리고 가난했던 우리 모습을 공통으로 기억하고 계시고요, 또 보통 부산항 통해 들어오셨는데 이때 만났던 모습들을 다 인상적으로 기억하시더라고요. 그때 당시에 유엔군 묘지의 십자가 모습 얘기도 하시는 분도 있고요. 지금은 많이 변했잖아요. 발전한 모습 보고 대부분 뿌듯함을 갖고 계시더라고요. 전쟁 얘기를 하면서 힘들어하시는 분도 있고요. 그런 공통점이 있었습니다."

- 그 당시 한국에 대해 뭐라고 하던가요.
"파견 결정 나고 그때 처음 들었다는 분들이 대부분이었습니다. 그전에는 전혀 듣도 보도 못했다고 하고 그런 말씀도 공통으로 하시더라고요."

- 유엔군 참전용사들은 생전에 한국전쟁에 대해 얘기하지 않았다고 나오더라고요.
"참전 용사분 중에 한 분이 하신 말씀이 있는데 아까도 말씀드렸지만 (고국으로) 돌아가셨을 때 파병 다녀온 군인을 마주한 게 아니고 돈 벌려고 참여한 용병 취급 받았다고 해요. 그리고 전쟁에 참여해서 총을 쏘고 전투했으니까, 신뢰하지 않았다고 얘기하시더라고요. 사실 그런 느낌과 대접받았으니 전쟁에 대해서 먼저 얘기를 하기 싫어하지 않으셨을까 싶습니다."

- 트라우마도 있을 거 같아요.
"맞아요. (인터뷰 중에) 힘들어하는 모습을 보이신 분이 있다고 했잖아요. 이분들 같은 경우는 사실 그런 장면들이 그대로 생각이 나시나 보더라고요. 여전히 그때 생각이 나신대요. 자다가 일어났을 때 한국인 것 같기도 하다는 말씀을 많이 하셨어요. 전쟁에 대한 기억이 아름다울 수도 없겠죠."

- 부산에 한국전쟁 참전한 유엔군 묘지가 있더라고요.
"이게 저희 핵심 주제이기도 한데 부산 유엔 기념 공원이라고 세계에서 하나뿐인 유엔군 묘지입니다. 지금 오늘 기준으로 2,334명이 묻혀 계시고요. 당시에 사망했던 분 그리고 사후에 돌아가시고 나서 이곳으로 옮겨지신 분도 있고요. 신원이 밝혀지지 않은 101명의 무명용사도 같이 묻혀 계십니다."

- 대부분 전사하면 고국으로 가지 않나요.
"이게 미국 같은 경우는 고국으로 가신 분이 많고요. 영국은 사망한 곳에서 안장하는 문화가 있다고 하더라고요. 그래서 영국군 안장자가 제일 많아요."

- 기억에 대한 얘기가 나오더라고요.
"인터뷰에서도 나왔지만, 이분들에게 고마움을 전할 수 있는 가장 적절한 방법이 기억하는 거라고 생각해요. 이게 저희 핵심 주제이기도 하고요. 사실 되게 젊은 청년들이 와서 이름도 들어보지 못한 땅에서 전쟁에 참여했다가 목숨 잃었거든요. 이들의 이야기를 듣고 또 기록하고 기억하는 게 지금 저희 입장에서는 해야하는 역할이라고 생각합니다."

- 평화에 대한 얘기도 나오던데 좀 더 설명한다면요.
"저희가 전쟁을 통해서 평화를 배운다는 말이 어찌 보면 모순일 수도 있는데 그런 공간이 있지 않습니까? 사실 전쟁 기념관이라는 게 전쟁을 기념하기 위해서 만든 건 아니잖아요. 아픔을 기억하고 그걸 통해서 똑같은 실수를 반복하지 말자는 의미라고 생각합니다."

- 취재하며 느낀 점이 있다면요.
"사실 취재하면서 여러 참전 용사와 유가족들을 여러 군데에서 만났는데 참전 용사분들도 고령이지만 이분들을 직접 만났던 유가족들도 나이가 많으세요. 그래서 이들의 이야기를 들을 기회가 많지 않겠다는 생각이 가장 많이 들었어요. 사실 마지막 증언일지도 모른다는 생각으로 만나 뵀었거든요. 조금이라도 시간이 더 있을 때 이 이야기를 조금 더 열심히 기록하고 기억해야 하겠다고 생각했습니다."

김영록 시사기획창 유엔군 한국전쟁

댓글
이영광 (kwang3830)

독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다.

