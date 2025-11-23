"참전용사 이야기 들을 시간, 얼마 안 남았다는 걸 느꼈죠"

▲
한국전쟁에 참전한 유엔군 2334명이 잠든 유엔군 묘지.KBS
- 방송 끝낸 소회가 어떠세요?
"사실 제가 취재 부서에만 계속 있었고 다큐멘터리는 처음 만들어 봤어요. 처음 긴 호흡을 하니까 느낌이 다르더라고요. 시간이 길면 더 깊고 재미있게 할 수 있을 줄 알았는데 생각보다 고민이 많아져 시원하면서도 아쉬움도 많이 남아요. 다음에 더 잘할 수 있겠다는 생각도 많이 듭니다."
- 한국 전쟁에 참전한 유엔군에 주목한 이유가 있다면요.
"저희 부산 총국 근처에 유엔 기념 공원이 있어요. 그래서 새로운 안장자 분이 오시는 등 행사가 있을 때 취재도 나가요. 가서 참전 용사분들 만나면 연세가 많으시더라고요. 그래서 이분들의 이야기를 들을 기회와 시간도 얼마 안 남았겠다는 생각이 들었어요. 전쟁 이야기를 싸움 이야기가 아니라 이분들 개인적인 이야기로 전달해 보고 싶다는 생각도 들었고요."
- 취재하기 전에 유엔군 참전 용사에 대해 생각해 본 적 있었나요.
"사실 이런 주제가 종종 나오는 이슈라서 기사를 많이 보긴 했어요. 그런데 개인적인 얘기를 깊게 다룬 건 많지 않더라고요. 그래서 저희는 그런 얘기를 다뤄보고 싶었습니다."
- 취재하면서 새롭게 알거나 생각이 달라진 게 있나요.
"사실 막연하게 이분들의 나이가 많다고 생각했었는데 현장에 가보니까 실제로 90살 넘은 분이 대부분이고 이미 많이 돌아가셨더라고요. 그래서 어쩌면 마지막 증언이 될 수 있겠다는 생각으로 했었어요. 이들의 헌신을 우리 말고 그 나라에서는 생각보다 기억하지 않는다고 생각했고요. 우리 평화를 지켜줬는데, 보은은 없고 일반적인 용병 취급 받았다는 말씀 들었을 때 마음이 아팠습니다."
- AI로 재연해서 이해하기 쉽더라고요.
"AI가 보통은 전투 장면을 재현하는 데 많이 쓰이더라고요. 그런데 저희는 사실 참전 용사분이나 유가족분들이 가장 기억에 남는 장면을 구성해 보려고 했어요. 이런 부분을 살리면 시청자분들이 또 더 공감하시지 않을까 싶었어요."
- 내레이션을 이해인 수녀가 한 점도 인상적이었어요.
"사실 수녀님께서 유엔 기념 공원에 헌시 남기신 게 있어요. 그걸 보고 저희가 섭외를 생각했어요. 여러 루트로 연락 드렸는데 금방 답변 듣지 못했어요. 워낙 바쁘시기도 하고 또 찾으시는 곳이 많잖아요. 저희도 막연하게 안 될 수도 있겠다고 생각하면서 준비하고 있었는데 저희 취지를 설명드리니까 흔쾌히 승낙해 주셨습니다."
- 한국전쟁에 대한 이해인 수녀의 이야기로 시작했는데 이렇게 구성한 의도는 뭔가요?
"다큐에서 수녀님도 밝혔지만, 그분이 6.25 한국전쟁 피난민이셨어요. 인터뷰하다 보니 그 전쟁에 대한 기억이 저희가 취재했던 참전 용사나 유가족처럼 뚜렷하시더라고요. 그 당시에 겪으셨던 게 참전 용사나 유가족뿐 아니라 실제로 그때를 경험하셨던 분들도 강력하게 전쟁이라는 기억이 남아 있다는 걸 보여드리고 시작하고 싶었어요."
- 한국전쟁에 참전한 생존 유엔군 찾는 건 어땠나요?
"쉽지 않더라고요. 왜냐면 다 연세가 많으셔서 인터뷰에 참여하시기 물리적으로 쉽지 않은 부분도 있었고요. 예전에 하셨던 분들도 나이가 많이 드시고 몸도 안 좋아지시니까 안 하시겠다는 분도 많았어요. 그래도 UN 기념 공원이라든지 유엔 평화 기념관 그리고 대사관 등 통해서 좀 섭외하려고 했어요. 웬만하면 저징적인 분들은 몇 번 더 연락드려서 어떻게든 얘기 듣고 싶다고 전달해 드렸죠. 저희가 연락드린 분들을 다 인터뷰하지는 못했어요. 가능하신 분들을 추려서 인터뷰하게 된 겁니다."
"용병 취급에 속상하기도..."