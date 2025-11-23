테일러 스위프트가 언급한 '노르웨이 팝스타'의 결정적 매력

▲
지난 11월 21일 '러브 인 서울'을 통해 내한 공연을 펼친 시그리드(Sigrid)
2019년 테일러 스위프트는 빌보드 우먼 인 뮤직 어워드에서 지난 10년을 대표하는 여성(Woman of the Decade) 부문을 수상했다. 그 당시에도 세계 최정상의 팝스타였던 그녀는 수많은 여성 뮤지션을 열거하며 그들에게서 불꽃을 본다고 말했다. 할시, 리조, 로살리아, 빌리 아일리시, 킹 프리센스 등. 스위프트가 언급한 여성 중 유일한 노르웨이 뮤지션은 1996년생 시그리드(SIgrid)였다.
노르웨이의 작은 마을에서 태어난 시그리드는 현재 수많은 뮤지션에게 영감을 주고 있는 아티스트다. 북유럽 음악의 감성에 신스팝과 일렉트로 팝, 록의 에너지를 결합한 시그리드는 데뷔 초부터 많은 주목을 받았다. 2017년 EP <Don't Kill My Vibe>을 발표하며 주목받더니, 신인 아티스트의 등용문으로 유명한 'BBC 사운드 오브(Sound Of 2018)'에서 우승하기도 했다. 당시 후보 중에는 빌리 아일리시, 예지 등의 후보도 있었다. 이후 글래스톤베리 등 세계적인 페스티벌 무대에 올랐고, 영화 <저스티스 리그>의 사운드트랙 'Everybody Knows'를 부르는 영광도 누렸다.
지난 21일 금요일, 시그리드가 서울 용산구 블루스퀘어에서 내한 공연을 펼쳤다. 이번 공연은 공연 기획사 프라이빗 커브가 주최한 릴레이형 페스티벌 '러브 인 서울'의 일환으로 열린 단독 공연이다. 시그리드가 한국을 방문한 것은 첫 내한이었던 2023 서울 재즈 페스티벌 이후 2년 만이다.
시그리드는 수수한 옷차림을 한 채 무대 위에 오르는 것으로 유명하다. 공연을 할 때 가장 편한 복장이기 때문이다. 이번 공연에서도 여타 화려한 의상은 필요하지 않았다. 흰 티와 청바지, 운동화 차림을 한 시그리드가 밴드에 이어 무대에 등장했고, 첫 곡 'I'll Always Be Your Girl'를 부르기 시작했다. 'Burning Bridges', 'Kiss The Sky', 'Do It Again' 등의 빠르고 캐치한 신스팝이 100분간 이어졌다. 지난 10월 발매된 신보 < There's Always More That I Could Say >의 수록곡을 중심으로 총 22곡이 울려 퍼졌다.
시그리드는 공연 중 여러 차례 무대 이곳저곳을 활보하며 팬들과 눈을 맞췄다. "사랑해요"라는 한국어 인사도 아끼지 않았다. 짜인 안무 대신 자유로운 막춤으로 음악을 즐겼다. 바쁜 와중에도 목소리가 흐트러지는 경우는 단 한 순간도 없었다. 시그리드는 준비된 가수였다. 저음과 고음, 가성과 진성을 자유로이 오가며 관객들을 놀라게 했다. 'Sucker Punch'를 부를 때는 팬들의 떼창을 유도하고, 'Jellyfish'를 부를 때는 곡 제목에 맞게 해파리처럼 흐물거리는 느낌의 춤을 추면서 관객들과 소통했다. 기타리스트, 베이시스트, 키보디스트 등 밴드 멤버들과의 호흡 역시 훌륭했다.
