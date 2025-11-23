테일러 스위프트가 언급한 '노르웨이 팝스타'의 결정적 매력

프라이빗커브

큰사진보기 ▲지난 11월 21일 '러브 인 서울'을 통해 내한 공연을 펼친 시그리드(Sigrid) 프라이빗커브

흥겹게 공연을 이어가던 시그리드는 자연스럽게 분위기를 전환했다. 인간관계의 복잡성을 노래한 신보의 타이틀 트랙 'There's Always More That I Could Say'를 노래할 때는 피아노 한 대에 시그리드의 직선적인 보컬이 공연장 전체를 가득 채웠다. 시그리드의 진솔한 고백 앞에 관객들은 플래시라이트로 화답했다.



80년대 뉴웨이브 밴드들을 떠올리게 하는 같은 곡 'Have You Heard This Song'에서는 락커로서의 변신도 해냈다. 가까운 날 록 페스티벌 무대에 선 그녀의 모습을 상상하게 되었다. 시그리드는 마지막곡 'Stranger'를 부르면서 관중석 밑으로 내려가더니, 팬이 만든 태극기 깃발을 받아 무대 위에서 활짝 펼쳤다. 그리고 가까운 날 다시 한국 팬들을 만날 것을 기약하며 무대를 떠났다.



시그리드의 음악은 밝은 멜로디가 특장점이다. 누가 들어도 부담이 없고 즐겁다. 그러나 결코 긍정일변도의 음악은 아니다 'Don't Feel Like Crying'은 희망적인 스트링 사운드가 귀에 들어오는데, 시그리드는 이 노래를 '이별을 겪는 과정에서 만든 노래'라고 소개했다. 그리고 관객들에게 이 노래를 노래방(가라오케)에서처럼 부를 것을 권했다.



일부 관객들의 헤드뱅잉을 부른 'It Gets Dark' 역시 의미심장하다. 이 곡 역시 삶에는 빛과 어둠이 공존한다는 깨달음이 담겨 있다. 자신의 슬픔을 대면하고 침잠하는 음악이 많은 요즘, 시그리드는 춤추면서도 부를 수 있는 이별 노래를 부른다. 공연 내내 환한 미소를 짓는 시그리드의 모습이 유독 많은 여운을 남긴 이유다. 시그리드 내한공연 SIGRID 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이현파 (hyunpa2) 내방 구독하기 대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람 이 기자의 최신기사 제이팝 레전드, 이영지와의 약속 지켰다