가질 수 없지만 원하는 것, 당신은 어떻게 손에 넣을 건가요?

영화 <국보> 스틸.<국보>가 기존 예술가 서사 영화와 차별화되는 지점은 무대 공연의 특수성을 정확히 포착한다는 데 있다. 1년 반 훈련과 3개월 촬영 끝에 완성된 공연 장면들, 특히 '도죠지의 두 사람'과 '소네자키 동반 자살'은 재현을 넘어선다. 실제 가부키 배우가 훈련과 현장에 참여해 완성도를 높였고 이를 뒷받침하는 각종 오브제는 실제 가부키 무대를 스크린 앞 관객에게 선사한다.그러나 감독은 무대 위 화려함과 대비되는 장면들을 의도적으로 배치한다. 공연을 마친 키쿠오가 홀로 무대를 바라보며 아름답다고 속삭이는 장면이 대표적이다. 공연의 아름다움은 무대에서 공연을 행하는 순간 꽃을 피운 동시에 실시간으로 흩어져 사라진다. 체감했던 성취감은 이내 허무함으로 대체된다. 영화는 배우만이 바라볼 수 있는 공연 후 무대의 정적을 노출하며 객석의 관객은 결코 알 수 없는 예술가의 고독을 여운 있게 포착한다. 영원히 소유할 수 없기에 아름답고, 그래서 평생을 갈급할 수밖에 없는 것. <국보>는 예술의 본질을 이 역설 속에서 찾는다.영화는 17세기부터 이어진 가부키를 영화 소재로 선택하면서 특정 연령층에 국한되지 않고 보편적 예술가 서사로 확장시켰다. 일본 박스오피스에서 최초로 1천만 관객을 넘기고 역대 실사영화 흥행 2위에 오른 것은 우연이 아니다. 실제 가부키 배우들의 호평과 영화 관람 후 공연장을 찾는 관객의 증가는 작품이 가부키의 본질을 제대로 담아냈음을 증명한다.물론 한계도 명확하다. 영화는 예술가 서사의 전형적 요소들에 과도하게 의존한다. 천재와 범재의 대비, 예술을 위해 가족을 희생하는 구도, 스승의 선택으로 촉발되는 갈등 같은 설정들은 예술가의 삶을 다루는 영화에서 자주 마주할 수 있는 것들이다. 특히 슌스케가 무대를 떠나는 과정, 키쿠오가 자식과 멀어지는 전개는 지나치게 도식적이다. 감독 스스로 비평에 지적한 클리셰들을 인정한 부분은 분명 작품의 밀도를 해친다.그럼에도 <국보>는 예술의 정상에 오른 사람의 고독을 바라본다. 그리고 자신만이 빚어낼 수 있는 아름다움을 여전히 갈망하는 예술가의 모습을 초연하게 다룬다. 아름답다는 키쿠오의 대사 뒤에 놓인 평생의 갈증과 포기, 그리고 도달한 완벽의 무게를 비춘다. 이상일 감독은 인간 국보의 자리에 오르기까지 한 인간이 겪어낸 의미를 되새기며, 예술이 요구하는 대가가 무엇인지 묻는다.