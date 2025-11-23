원작의 한계 돌파 시도한 '위키드'의 전략 몇 가지

유니버설 픽쳐스

<위키드: 포 굿> 스틸.<위키드: 포 굿>에서 가장 눈에 띄는 건 착한 마녀 글린다의 캐릭터를 한 층 더 깊게 파고들었다는 점이다. 전편에서 글린다는 엘파바의 절친으로 기능했다. 모두에게 사랑받고 싶어 하고 표면적으로는 가벼워 보이는 인기인. 하지만 속편은 이 캐릭터의 내면을 파고든다. 글린다는 성공과 권력을 통해 변화를 만들 수 있다고 믿는다. 오즈의 권력층 안에 들어가 그들의 언어로 동물들의 권리를 옹호할 수 있다고, 체제 내부에서 개혁할 수 있다고 생각한다.영화는 이 믿음이 무너지는 과정을 섬세하게 그린다. 글린다가 대중 앞에서 화려한 연설을 할 때, 카메라는 그의 얼굴을 클로즈업한다. 군중이 환호할 때 글린다의 미소는 점점 더 경직된다. 절친인 엘파바가 어떠한 연유로 사악한 마녀로 낙인을 찍혔는지를 알고 있기 때문이다. 동시에 그는 자신이 실제로 아무것도 바꾸지 못하고 있음을 감지한다.오즈의 마법사와 마담 모리블은 글린다를 도구로 사용할 뿐이다. 그의 인기와 영향력은 동물들의 권리를 박탈하는 체제를 위장하고 정당화하는 분홍빛 베일에 불과하다. 새로 추가된 넘버 "The Girl in the Bubble"은 이 좌절을 음악적으로 형상화한다. 글린다는 반짝이는 버블 안에 갇혀 있다. 바깥에서 보면 화려하고 아름답지만 안에서는 질식할 것만 같다. 마술에 재능이 없는 글린다를 마녀처럼 꾸며주는 버블은 동시에 그가 지닌 마녀로서의 한계를 상징한다. 이 노래는 뮤지컬 원작에 없던 글린다의 내면을 청각적으로 묘사한다. 글린다가 권력의 중심에 있으면서도 가장 무력하다는 역설을 포착하는 것이다.영화는 원작 뮤지컬 2막의 약점을 인식하고 있다. 그래서 여러 전략을 동원해 원작의 한계를 극복하려는 시도를 보인다. 가장 직접적인 방법은 새로운 음악의 추가다. 엘파바를 위한 "No Place Like Home"은 그가 쫓기는 신세가 되어 은신처를 전전하며 느끼는 고독과 향수를 표현한다. 무대 위에서는 짧게 지나갈 수밖에 없었던 감정적 순간에 영화는 숨을 쉴 시간을 준다.신시아 에리보의 목소리는 엘파바의 내면을 드러낸다. 더 이상 사람들의 시선을 두려워하지 않는다고 선언하여 스스로 사악한 마녀를 자처했지만, 그럼에도 그는 사악한 마녀이기 이전에 엘파바 개인이다. 새로운 노래는 엘파바 개인의 고독을 표현한다.새로운 넘버와 함께 배우들의 연기는 대사와 노래만으로 채워지지 않는 공백을 메운다. 피예로가 엘파바를 구하기 위해 모든 것을 포기하고 나서는 장면에서 조나단 베일리의 표정은 갈등과 결단을 동시에 보여준다.원작 뮤지컬에서는 이러한 전환이 다소 갑작스럽게 느껴진다. 하지만 영화는 그 이전 장면들에서 피예로의 미세한 표정 변화, 주저하는 몸짓, 글린다와 엘파바 사이에서 흔들리는 시선을 축적하여 개연성을 일부 확보하고자 한다. 여기에 영화는 엘파바와 글린다의 감정을 다층적으로 묘사하고자 한다.두 사람이 마지막으로 만나는 공간은 어둡다. 빛은 위에서 내려와 두 사람을 동시에 비춘다. 이들은 서로 다른 길을 선택했지만, 여전히 같은 빛 아래 있다. "For Good"을 부를 때 카메라는 천천히 두 얼굴을 번갈아 담는다. 이 순간 영화는 자신의 핵심을 상기시킨다. 이것은 우정에 관한 이야기다. 서로 다른 선택을 했지만 서로를 변화시킨 두 사람의 이야기다.