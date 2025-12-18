사이트 전체보기
더 재밌어진 '컬링 슈퍼리그'... '400만 뷰' 명장면 보셨나요?

더 재밌어진 '컬링 슈퍼리그'... '400만 뷰' 명장면 보셨나요?

'샷 성공률' 통계 제공되고, 첫 올스타전에 선수들도 기대... SNS 관심 '역대 최고'

박장식(trainholic)
25.12.18 10:34최종업데이트25.12.18 10:34
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 강릉시청과 전북도청의 경기에서 강릉시청 '팀 킴'의 김영미(가운데)가 스톤을 투구하고 있다.
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 강릉시청과 전북도청의 경기에서 강릉시청 '팀 킴'의 김영미(가운데)가 스톤을 투구하고 있다.

두 번째 해를 맞이한 한국 컬링의 프로 지향 리그, '2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그'가 반환점을 넘어 순항을 이어나가고 있다. 타이틀 스폰서 유치에도 성공한 데다, 컬링으로의 관심을 높일 수 있는 대회 운영을 바탕으로 올림픽 열기를 높이고 있다.

지난 11월 18일 개막한 2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그가 대회 5주 차를 보내고 있다. 여자부의 상당수 경기가 치러지며 순위의 윤곽이 드러나고 있는 가운데, SNS에서는 컬링 슈퍼리그의 '명물', 선수들의 선수 소개 영상이 화제를 모으며 400만 뷰가 넘는 조회수를 기록하는 등 SNS 관심도 역시 크게 늘었다.

이번 리그는 여러모로 다르다. 야구에 통계를 접목한 '세이버메트릭스'처럼 컬링에서도 샷 성공률 등 다양한 통계를 제공하는 한편, 처음으로 개최하는 올스타전에서도 이들 통계를 활용해 선수를 선발한다. 야구와 적잖은 면이 닮아 지난 올림픽에서도 관심을 끌었던 스포츠답게, 여러 통계 자료를 사용하는 야구와 비슷한 방법으로 '코어 스포츠 팬'을 끌어 당기고 있다.

'자생' 첫발 뗀 컬링 슈퍼리그, 볼거리 늘고 재밌어졌다

지난해 리그가 특히 여자 컬링을 중심으로 한 기량 발전, 그리고 국내 경쟁 구도를 대중에 알렸다면, 올해 컬링 슈퍼리그는 자생할 수 있는 '프로 리그'로서의 첫 지향점을 연 대회였다. KB금융그룹이 올해 대회의 타이틀 스폰서로 합류한 데 이어, 음료·육가공품 스폰서가 나서면서 대회 운영 비용과 상금을 자체 충당할 수 있게 되었다.

카메라에 익숙해진 선수들의 모습도 재미를 더한다. 컬링 슈퍼리그의 '명물'인 재치 있는 선수 소개가 큰 인기를 끌었을 정도다. 의성군청의 표정민 선수가 르세라핌의 'Spaghetti'의 안무를 따라하는 '챌린지'를 선수 소개 때 하면서 430만 회가 넘는 SNS 조회수를 끌어모으기도 했고, 경기도청과 서울시청의 여자부 경기에서는 선수들이 투어스의 '앙탈 챌린지'를 따라하며 웃음을 주었다.

2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그의 '명물', 선수 자기소개에 나서고 있는 의성군청 표정민. 표정민의 '챌린지' 자기소개는 SNS에서 400만 조회수를 넘기기도 했다.
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그의 '명물', 선수 자기소개에 나서고 있는 의성군청 표정민. 표정민의 '챌린지' 자기소개는 SNS에서 400만 조회수를 넘기기도 했다.

본경기도 더 재밌어졌다. 남자 컬링에서는 아시안 게임 대표팀으로 함께 나섰던 의성군청의 주장, 이재범 스킵이 서울시청으로 이적한 데다, 서울시청의 스킵을 오랫동안 맡았던 정병진 스킵이 의성군청의 새 스킵으로 영입되면서 스킵이 맞바뀐 두 팀 사이의 라이벌 매치가 형성되기도 했다. 두 팀은 12월 11일 리그 첫 맞대결을 치렀는데, 경기는 5대 2로 의성군청이 승리했다.

여자부도 흥미진진하다. 이미 많은 경기를 치른 여자부는 그랜드슬램, 나아가 세계선수권 못지 않은 명장면이 펼쳐졌다. 지난 12월 1일 열린 경기도청과 춘천시청의 경기에서는 경기도청 김민지가 8엔드 예술적인 트리플 테이크아웃에 성공하면서, 이때 쳐낸 최고의 샷에 힘입어 극적인 승리를 따내기도 했다.

명경기도 펼쳐졌다. 12월 10일 열렸던 의성군청(스킵 김수현)과 서울시청(스킵 박유빈)의 경기에서는 6대 2로 패색이 짙던 8엔드 서울시청이 후공으로 무려 넉 점을 따내는 빅 엔드를 만들며 슛아웃 승부까지 경기를 끌고 갔다. 서울시청은 슛아웃에서 하우스 가운데에 샷을 꽂아넣는 데 성공한 김지윤의 위닝 샷에 힘입어 극적인 승리를 따냈다.

컬링을 더욱 재미있게 볼 수 있는 '스탯'도 이번 대회부터는 체계적으로 관리한다. 선수들마다 샷 성공률을 집계하는데, 박권일 대한컬링연맹 심판위원회 부위원장이 직접 개발한 분석 프로그램을 활용해 매 경기 선수들의 샷 성공률을 집계한다.

성공률이 가장 높은 선수는 누구일까. 여자부에서는 단연 '올림픽 대표팀'인 경기도청 선수들의 성공률이 높다. 12월 16일을 기준으로 경기도청의 김수지는 세컨드 포지션에서 88.2%의 샷 성공률을, 김민지는 서드 포지션에서 84.5%의 성공률을 기록하고 있다. 스킵 포지션에서는 최근 기량이 크게 오른 춘천시청의 하승연 스킵이 84.1%로 전체 스킵 중 1위를 지켰다.

첫 '올스타전' 기대만발

2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그의 명물, 자기소개에 나선 경기도청 설예지. 올림픽 출전팀 답게 올림픽 안경을 챙겨나와 멋진 퍼포먼스를 펼쳤다.
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그의 명물, 자기소개에 나선 경기도청 설예지. 올림픽 출전팀 답게 올림픽 안경을 챙겨나와 멋진 퍼포먼스를 펼쳤다.

국내 컬링 사상 처음으로 '올스타전'이 치러지는 점도 볼거리이다. 12월 25일, 크리스마스를 빛낼 올스타전은 이번 리그에서 남녀부 경기가 치러지는 만큼 두 차례의 재미있는 경기를 치를 계획이다. 대한컬링연맹에 따르면 남자 선수와 여자 선수 중 포지션별로 성공률이 가장 높은 선수를 선발해 '남녀 대전'을 치르고, 다음 스포츠를 통해 진행하는 팬 투표로 혼성 대결을 치른다.

해외에서는 그랜드슬램 등을 통해 '남자 최강 팀'과 '여자 최강 팀'이 맞붙은 전례가 있지만, 한국에서는 컬링 대회에서 인기 선수를 선발해 올스타전을 치른 적이 없었다. 하지만 이런 올스타전이 처음으로 치러지는 만큼 선수들의 기대 역시 크다.

강릉시청의 김영미 리드는 "(김)선영이가 믹스더블 대표팀으로 올림픽을 준비하고 있다 보니, 내가 선영이 몫까지 책임을 져야 한다는 마음도 있다. 팀 일정이 빡빡하다보니 급박하게, 하지만 열심히 준비해 경기를 잘 치르고 있다"고 말했다. 이어 김영미는 "리그에서 자주 뛰니까 가족들이 좋아하더라. 딸이 직접 TV로 경기를 보고 좋아할테니, 더 열심히 뛰고 싶다"며 웃었다.

올스타전에 대한 기대도 크다. 김영미는 "연말에 쉬지 못해 아쉽기는 하지만, 스폰서도 붙고 올스타전도 생겨서 재미있다"고 말했다. 이어 올스타에 뽑힌다면 가장 함께 뛰고 싶은 선수로는 경기도청의 김은지 스킵을 꼽은 김영미. 김영미는 "은지 언니의 드로우 감을 배우고 싶다"며 말했다.

이미 성공률을 기반으로 뽑는 '남녀대결'의 여자부 팀은 이미 이전 경기를 기반으로 출전 선수가 정해졌다. 춘천시청의 하승연, 경기도청의 김민지·김수지·설예은이 각 포지션의 1위를 점유하며 올스타로 뽑힌 것.

설예은은 "아시안 게임과 세계선수권을 거치며 우리 팀의 인지도, 나아가 컬링의 인지도가 높아져서 기분이 좋다"면서, 슈퍼리그를 치르면서 응원도 많이 듣고 있는 데다가, 관중들도 많이 오셔서 너무 기분이 좋다"고 리그 출전 소감을 전했다.

설예은이 꼽은 '가장 함께 올스타전에 뛰고 싶은 선수'는 의성군청의 표정민. "(표)정민이가 선발된다면 좋은 퍼포먼스를 보여줄 수 있을 것 같다"며, "올스타전에서도 컬링에 대한 사람들의 관심을 끌 수 있도록 좋은 모습 보여주겠다"고 웃었다.

젊은 선수들에게도 올스타전은 좋은 기회다. 서울시청 양승희는 "선배 선수들과 함께 한 팀이 되어 경기할 기회가 없었는데, 올스타전을 계기로 플레이나 스위핑 노하우를 배우고 싶어서, 경기도청의 (설)예은 언니나 '팀 킴'의 (김)경애 언니와 함께 뛰어보고 싶다"면서도, "나도 어디 가서 퍼포먼스로는 지지 않는 모습도 보여주고 싶다"고 각오했다.

막바지 '명경기', 재미 더할까

2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그의 여자부 순위싸움에서 1위 자리를 지키고 있는 춘천시청 선수들.
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그의 여자부 순위싸움에서 1위 자리를 지키고 있는 춘천시청 선수들.

리그 막바지인 17일부터 첫 경기를 치르는 팀도 있다. 올림픽 예선을 마치고 돌아온 '베테랑 팀' 경북체육회(스킵 김창민)가 주인공. 경북체육회는 기다리던 올림픽 자력 진출의 꿈을 이루지 못했지만, 국가대표로서의 명예, 그리고 초대 우승팀으로서의 자존심을 지키기 위해 경기에 나선다.

여자부 순위싸움도 치열하다. 춘천시청(스킵 하승연)이 7승 1패, 슛아웃 1승으로 승점 23점을, 경기도청(스킵 김은지)이 7승 무패, 슛아웃 1패로 승점 22점을 가져가면서 치열한 1위 싸움을 벌이고 있다. 4승 4패를 기록한 전북도청(스킵 강보배)는 3승 5패를 기록한 강릉시청 '팀 킴'(스킵 김은정)과 막바지 순위 싸움을 벌이고 있다.

특히 12월 24일 크리스마스 이브에는 전통적인 라이벌, 경기도청 '5G'와 강릉시청 '팀 킴'이 맞붙고, 이미 플레이오프 진출을 확정지은 춘천시청도 같은 날 전북도청과의 마지막 열전을 갖는다. 결승 직행, 그리고 플레이오프 막차를 노리는 두 팀이 맞붙는 만큼 최고의 명승부를 펼칠 것으로 기대된다.

2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그는 월요일과 수요일 오후 4시 30분과 오후 9시, 화요일과 목요일 오후 4시와 오후 8시 MBC스포츠플러스에서 만날 수 있다. 온라인으로는 다음 스포츠를 통해 생중계되는데, 올스타전 출전을 위한 막바지 투표도 다음 스포츠 컬링 슈퍼리그 페이지를 통해 직접 '한 표'를 행사할 수 있다.

컬링슈퍼리그 컬링 컬링리그 컬링대회

