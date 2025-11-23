돌아온 사루키안, '챔피언으로 가는 길' 다시 뛴다

▲
아르만 사루키안에게 이번 경기는 타이틀 전으로 가는 마지막 관문이 될수 있다.UFC 제공
UFC 타이틀을 노리는 아르만 사루키안(29, 러시아/아르메니아)이 1년 7개월 만에 옥타곤에 돌아온다.
UFC 라이트급(70.3kg) 랭킹 1위 사루키안은 오는 23일 (한국시간) 카타르 도하 ABHA 아레나에서 있을 UFC 파이트 나이트 '사루키안 vs 후커' 메인 이벤트에서 6위 '행맨' 댄 후커(35,뉴질랜드)와 격돌한다.
자유형 레슬링 베이스의 사루키안(22승 3패)은 지난 1월 UFC 311대회서 당시 챔피언 이슬람 마카체프에게 도전하기로 되어 있었다. 하지만 계체 당일 허리 부상을 입었다며 경기에서 빠졌다.
그는 일리아 토푸리아가 새 챔피언으로 등극한 UFC 317에서 타이틀전 백업 파이터 역할을 수행하며 계체를 맞출 수 있단 걸 증명했다. 다만, 다시 타이틀전을 얻기 위해서는 한 번의 승리가 더 필요하다.
타격가 후커(24승 12패) 역시 1년 3개월 만에 복귀한다. 3연승을 달리며 기세가 좋았지만 손 부상을 입으며 오랫동안 옥타곤을 떠나 있었다. 랭킹 1위 후커를 꺾으면 단숨에 타이틀 도전 후보로 자리 잡을 수 있다.
그는 "(데이나 화이트) 대표가 이 경기가 타이틀 도전자 결정전라고 말했기 때문에 난 사루키안을 원했다. 그를 제거해버리면 타이틀샷이 눈 앞에 보일 것"이라고 말했다.
사루키안은 손쉬운 승리를 장담한다. 그는 "후커를 피니시해서 내가 완전 다른 수준이란 걸 보여주고 가능한 한 빠르게 타이틀샷을 얻는 게 내 계획이다"고 큰소리쳤다. 이어 "오랜만에 경기에 나서고, 이번엔 5라운드 경기기 때문에 1라운드에는 일단 감을 느껴보려고 한다. 3라운드, 어쩌면 2라운드에 경기를 끝내겠다"고 다짐했다.
해외 도박사들도 사루키안의 승리 가능성을 85% 정도로 보고 있다. 후커는 이런 상황을 오히려 즐긴다. 그는 "난 모두가 내가 질 거라고 생각하는 시합이 가장 흥분된다. 내가 펀치를 맞히고, 테이크다운을 막기 시작할 때 사람들의 예상은 허물어질 것"이라고 강조했다.