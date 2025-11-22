첫 FA 때보다 더 좋은 조건으로... LG 잔류 택한 박해민

LG트윈스

LG와 4년 더 동행하게 된 박해민(오른쪽)2025시즌 통합우승팀 LG 트윈스가 내부 FA인 박해민 잔류에 성공시켰다. 이로써 박해민은 LG와 더 동행할 수 있게 되었다.LG는 21일 외야수 박해민과 계약 기간 4년 동안 계약금 35억 원, 연봉 25억 원, 인센티브 5억 원 등 총액 65억 원을 주는 조건으로 계약을 맺었다.이는 첫 FA 때 LG와 맺은 계약 조건보다 훨씬 좋았다. 첫 FA 때 박해민은 계약 기간 4년 동안 계약금 32억 원, 연봉 6억 원, 인센티브 4억 원 등 총액 60억 원을 받는 조건에 LG와 계약을 맺었다. 그때랑 비교하면 계약금, 연봉, 인센티브 등 조건들이 껑충 뛰었다.LG와 2022시즌부터 동행을 한 박해민은 4년 동안 576경기를 나왔다. LG에서 4년 동안 1경기도 빠지지 않고 전 경기를 출전했다. 성적은 1979타수 552안타(18홈런) 207타점 329득점 142도루 타율 0.279 OPS 0.711이다. WAR은 스탯티즈 기준으로 14.41, wRC+는 102.7이었다.본인의 장점인 외야 수비도 LG에서 건재했다. 2022시즌부터 4년 동안 외야 WAA는 3.850로 1위였다. 2위 정수빈(두산, 1.713)과의 격차도 상당했다.계약을 맺은 박해민은 "좋은 조건으로 계약할 수 있게 오퍼를 준 LG 구단에 감사하다. LG에서 계속 뛸 수 있어서 기쁘다. 더 많은 우승으로 팬들에게 보답하고, 팀이 더 강해질 수 있도록 내 역할을 충실히 하겠다"라고 말했다.이어서 "올해 주장으로서 많이 부족하다고 느꼈는데, 믿어준 팀원들에게 고맙다. 특히 뒤에서 묵묵히 선수단을 응원한 LG 팬들에게 진심으로 감사하다고 전하고 싶다"라고 말했다.