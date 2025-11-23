FA의 따뜻한 겨울, 누군가에겐 시린 '방출의 계절'

지난 9일 개장한 2026년 KBO리그 FA시장이 일주일 넘게 잠잠하다가 18일과 20일 '빅2'의 대형 계약이 터졌다. 18일에는 유격수 박찬호가 두산 베어스와 4년 총액 80억 원에 FA계약을 체결했고 20일에는 '천재타자' 강백호가 4년 100억 원의 조건에 한화 이글스의 품에 안겼다. 여전히 박해민과 김현수, 최형우, 조상우, 김범수, 양현종 등 굵직한 이름들이 남아있어 FA들의 계약 소식은 꾸준히 들려올 예정이다.이처럼 FA계약을 통해 따뜻한 겨울을 맞는 선수들도 있지만 스토브리그는 '선수단 정리'라는 이름으로 방출의 칼바람이 부는 계절이기도 하다. 지난 9월에 열린 신인 드래프트를 통해 구단마다 10명 내외의 신인 선수가 입단했기 때문에 구단들은 그만큼의 선수들을 내보내야 한다. 주로 전성기가 지나고 노쇠화가 뚜렷한 베테랑 선수들이나 프로 입단 후 실적을 내지 못한 신인급 선수들이 방출 대상이 된다.올해 플레이오프에서 격돌해 5차전까지 가는 치열한 혈투를 벌였던 한화와 삼성 라이온즈도 21일 각각 6명과 7명의 선수를 방출했다. 물론 이들 중에는 야구를 좋아하는 팬들도 거의 들어보지 못했던 신예 선수들도 있지만 한때 1군에서 쏠쏠한 활약을 펼치며 야구팬들에게 낯익은 선수들의 이름도 포함돼 있다. 이들은 이제 새로운 소속팀을 찾거나 프로야구 선수가 아닌 두 번째 인생을 준비해야 한다.19일에 있었던 2차 드래프트에서 4명의 선수가 팀을 떠났던 한화는 21일 보도자료를 통해 6명의 방출선수 명단을 발표했다. 그 사이에 FA 강백호를 영입했으니 선수 1명이 합류하는 동안 10명의 선수가 팀을 떠나게 된 셈이다(여기에 한화는 추후 kt 위즈에게 보호선수 20명을 제외한 보상선수 1명을 내줘야 한다).이번에 방출된 6명의 선수 중에서 야구팬들의 눈길을 끄는 선수는 역시 베테랑 우완 장시환이다.2007년 현대 유니콘스에 입단할 때부터 강속구 유망주로 이름을 떨쳤던 장시환은 2015년 kt의 초대 마무리 투수로 활약하며 7승5패12세이브 평균자책점3.98의 성적으로 뒤늦게 잠재력을 폭발했다. 이후 롯데 자이언츠를 거쳐 2019년11월 트레이드를 통해 한화로 이적한 장시환은 한화가 3년 연속 최하위에 머물렀던 시기에 연패의 수렁에 빠졌고 2023년4월1일 키움 히어로즈전에서 19연패라는 불명예 기록을 세웠다.19연패를 기록한 후 얼마 지나지 않아 2군으로 내려간 장시환은 같은 해 7월25일 키움을 상대로 구원승을 따내며 1000일 넘게 이어졌던 지긋지긋한 19연패의 사슬에서 탈출했다. 2023년2승2패1세이브7홀드3.38을 기록한 장시환은 작년에도 30경기에서 2승2패2홀드5.13의 성적을 올렸다. 하지만 올 시즌 한화의 젊은 투수들이 약진하면서 장시환은 한 번도 1군 마운드에 오르지 못했고 결국 팀에서 방출됐다.2009년 한화에 입단해 17년 동안 한화의 '원클럽맨'으로 활약했던 장민재도 재계약 불가 통보를 받았다. 장민재는 선발과 불펜을 오가는 스윙맨으로 활약하며 2016,2018,2019년 6승,2022년 7승을 기록하며 한화 마운드의 '마당쇠'로 꾸준한 활약을 선보였다. 하지만 2024 시즌을 앞두고 한화와 2+1년 총액 8억 원에 FA 계약을 체결한 장민재는 작년 1승에 이어 올해는 1군등판을 하지 못하면서 한화를 떠나게 됐다.한화에서 흔치 않은 좌타거포 김인환은 노시환이 6홈런, 외국인 선수 마이크 터크먼(시카고 화이트삭스)이 12홈런에 그쳤을 정도로 '장타 가뭄'에 시달렸던 2022년 113경기에서 16홈런을 기록하며 혜성처럼 등장했다. 하지만 김인환은 2022년의 상승세를 잇지 못하고 2023년 7홈런,작년 1홈런에 그쳤고 올해는 10경기에서 타율 .080 1홈런3타점으로 부진을 면치 못하다가 21일 방출 통보 받았다.삼성은 지난 10월28일에도 투수 송은범과 내야수 강한울, 외야수 김태근 등 재계약 불가 선수 5명을 발표한 바 있다. 그리고 삼성은 19일 2차 드래프트를 통해 포수 장승현과 사이드암 임기영을 영입한 후 21일 7명의 선수를 추가로 방출했다. 공교롭게도 21일에 발표한 삼성의 재계약 불가 선수 명단에는 2차 드래프트를 통해 영입한 선수들과 포지션이 겹치는 선수들이 포함돼 있어 눈길을 끌고 있다.2011년 넥센 히어로즈(현 키움)에 입단하며 프로 생활을 시작한 언더핸드 투수 김대우는 2015년 6승3홀드를 기록한 후 채태인(대동중 감독)과의 트레이드를 통해 삼성으로 이적했다. 이적 첫 시즌 67경기에 등판해 6승11홀드를 기록한 김대우는 2019년44경기,2021년31경기,2023년44경기에 등판했다. 비록 필승조는 아니었지만 롱릴리프 또는 추격조로서 삼성 마운드에서 꾸준한 활약을 해줬던 선수다.하지만 김대우는 공교롭게도 삼성이 명문팀의 위용을 회복하기 시작한 작년부터 팀 내 입지가 크게 좁아졌다. 삼성이 2015년 이후 9년 만에 한국시리즈에 진출했던 작년 32경기에서 5홀드5.50을 기록했던 김대우는 올해 1군에서 단 2경기에 등판해 0.2이닝 투구에 그쳤다. 사실상 삼성의 주요 전력에서 배제된 김대우는 삼성이 2차 드래프트에서 임기영을 영입하면서 10년 동안 활약했던 삼성을 떠나게 됐다.2014년 신인 드래프트에서 2차2라운드 전체 24순위로 한화에 입단한 김민수는 1년 만에 FA 권혁의 보상 선수로 삼성 유니폼을 입었다. 이적하자마자 상무에 입대해 군복무를 마친 김민수는 이지영(SSG 랜더스)과 강민호의 백업 포수로 활약했지만 한화 시절을 포함해 통산 160경기에서 타율 .198 4홈런27타점25득점에 그쳤다. 올 시즌 한 번도 1군 경기에 나오지 못한 김민수는 내년 삼성 유니폼을 입을 수 없게 됐다.2013년 NC 다이노스에서 프로 생활을 시작했다가 히어로즈로 이적한 좌완 이상민은 2019 시즌이 끝난 후 키움에서 방출됐고 테스트받은 끝에 고향팀 삼성에서 선수 생활을 이어갔다. 2020년 17경기에 등판한 이상민은 2021년30경기,2022년46경기,작년 37경기에 등판하며 좌완 불펜이 부족했던 삼성에서 쏠쏠한 활약을 선보였다. 하지만 루키 배찬승이 합류한 올해 1경기 등판에 그치면서 끝내 방출의 칼날을 피하지 못했다.