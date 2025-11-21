'1할 타자에게 최대 32억'... 키움이 안치홍을 선택한 이유

케이비리포트

안치홍의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)그럼에도 키움이 전체 1순위 지명을 안치홍에게 사용한 이유는 명확하다. 일단 올시즌 리그 야수 중 가장 높은 승리기여도(WAR 6.96)를 기록한 송성문의 메이저리그 포스팅으로 2026년 내야 공백이 발생할 가능성이 높다. 더불어 최근 3시즌 연속 최하위를 기록하며 젊은 선수들 중심으로 리빌딩이 진행 중인 상황에서 구심점 역할을 해줄 경험많은 베테랑이 필요했기 때문이다.올시즌 최악의 부진을 보인 안치홍이지만 그에게 거는 키움 구단의 기대치는 적지 않은 투자 규모에서 드러난다. 키움은 안치홍와 한화와 맺은 FA 계약(4+2년, 최대 72억) 중 남은 2+2년, 최소 7억 보장 연봉을 그대로 책임지게 된다. 여기에 1라운드 양도금 4억과 보장기간 옵션까지 포함하면 총 15억, 구단과 선수 상호 합의에 따른 +2년(17억)까지 포함하면 최대 32억원까지 규모가 커진다.키움의 계산은 안치홍의 반등 가능성에 맞춰져 있다. 팀 성적에 대한 부담이 상대적으로 적은 환경에서 1루·지명타자보다는 2루 수비 병행을 통한 가치 회복을 기대하고 있다. 2년 전, 2차 드래프트로 영입한 최주환의 경우처럼, 안치홍이 몸상태만 회복하면 2할대 후반의 타율과 두자릿 수 홈런은 가능할 것이라는 계산이다.