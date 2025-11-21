'국가대표 3루수' 송성문, 메이저리그 진출 도전

연합뉴스

지난 11월 16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 3회말 2타점 적시타와 더블스틸로 득점의 발판을 만든 송성문이 이닝 종료 공수 교대로 더그아웃 향하고 있다.2015년 신인 드래프트에서 키움에 입단하며 프로 생활을 시작한 송성문은 통산 9시즌 동안 824경기에서 타율 0.283, 80홈런, 454타점, 51도루를 기록했다.특히 지난해 142경기에서 타율 0.340, 19홈런, 104타점, 21도루로 '커리어 하이'를 기록하며 KBO리그를 대표하는 내야수로 성장했다.올해도 144경기에서 타율 0.315, 26홈런, 90타점, 25도루로 활약했다. 특히 현대 야구에서 선수의 가치를 평가하는 주요 지표인 WAR(대체선수 대비 승리기여도)가 8.58로 '투수 4관왕' 코디 폰세(한화·8.38)를 제치고 1위에 올랐다.송성문은 정확한 타격과 장타력에다가 주루 능력까지 겸비한 선수로 평가받으면서 메이저리그 구단들의 관심을 받았다.송성문은 지난 8월 키움과 6년 120억 원의 다년 계약을 맺었으나 메이저리그에 진출할 경우 계약을 파기한다는 조건을 달았다.만약 송성문이 메이저리그 진출에 성공하면 키움은 2015년 강정호(피츠버그 파이리츠), 2016년 박병호(미네소타 트윈스), 2021년 김하성(샌디에이고 파드리스), 2024년 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 2025년 김혜성(로스앤젤레스 다저스)에 이어 6번째 메이저리거를 배출하게 된다.키움이 최근 2차 드래프트에서 한화 이글스의 내야수 안치홍을 영입한 것도 송성문의 메이저리그 진출을 대비한 것이라는 분석이 나온다.송성문 영입에 관심일 보일 구단으로는 좌타자 내야수를 찾고 있는 로스앤젤레스 다저스, 휴스턴 애스트로스, 시애틀 매리너스, 시카고 화이트삭스 등이 꼽힌다.메이저리그 이적 시장을 다루는 는 "송성문은 최근 2년간 타격 실력이 크게 발전했다"라며 "어깨가 좋고 도루도 많이 하는 등 훌륭한 운동 능력을 가졌다"라고 평가했다.다만 "내야에서 여러 포지션을 맡을 수 있지만, 유격수로 경험이 부족하다는 점이 유틸리티 선수로서의 가치를 제한한다"라고 덧붙였다. 송성문은 키움과 국가대표팀에서 주로 3루수를 맡았다.키움은 송성문의 계약 규모에 따라 이적료 액수가 달라진다. 5천만 달러를 넘으면 5천만 달러 초과액의 15%와 5천만 달러를 다시 두 구간으로 나눠 첫 2천500만 달러의 20%인 500만 달러, 나머지 2천500만 달러의 17.5%인 437만5천 달러 등 세 가지를 다 더한 액수를 받는다.2천500만∼5천만 달러 구간이면 2천500만 달러를 초과하는 액수의 17.5%와 이 구간 기준점인 2천500만 1달러의 20%인 500만 달러를 합친 것이 이적료가 된다. 2천500만 달러 이하면 총금액의 20%를 받는다.