강백호 왔으니까 우승? 한화는 아직 갈 길이 바쁘다

한화이글스 제공

프로야구 한화 이글스가 자유계약선수(FA) 강백호를 영입했다. 한화는 20일 "강백호와 4년간 계약금 50억원, 연봉 30억원, 옵션 20억원 등 최대 100억원에 계약했다"고 발표했다.한화는 어떻게 강백호를 영입할 수 있었을까. 올시즌 19년만에 한국시리즈에 진출했지만 아쉽게 준우승에 머문 한화는 다음 시즌 우승 재도전을 위하여 타선 보강이 더 필요하다는 판단을 내렸다. 올해 정규시즌 팀 평균자책 1위(3.55)로 높은 마운드를 자랑했지만 타격에서는 팀홈런 6위(116홈런), 타율 4위(.266) 등으로 아쉬운 모습을 보였고, 특히 LG와의 한국시리즈에서는 팀타율 .228로 밀린게 뼈아팠다.한화는 부동의 4번 노시환과 타점 생산 능력이 뛰어난 베테랑 채은성, 리그 정상급 교타자로 성장중인 문현빈 등이 건재하다. 여기에 희소성있는 좌타 거포인 강백호와 새로운 외국인 타자까지 더해진다면 올해보다 한층 위압감 있는 타선을 꾸리는 것이 가능해진다. 한화는 현재 외국인타자로 2024년에 함께했던 요나단 페라자 재영입을 추진 중인 것으로 알려졌다.최근 몇년간 폭발적인 인기와 성적에 고무된 모기업의 전례없는 지원도 큰 힘이 됐다. 한화는 최근 4년간 FA시장에서 거듭 거액을 투자했다. 2022년 겨울에는 채은성과 6년 총액 90억원, 메이저리그에서 친정팀 한화로 복귀한 류현진에게 8년 170억원의 비다년계약을 성사시켰다. 여기에 올해의 강백호까지 포함하면 주요 FA에 들인 투자액만 543억에 이른다.한편으로 한화는 선수단 정리에도 나섰다. 강백호와의 계약 발표를 하루 앞두고 지난 19일 실시한 2차 드래프트에서 올시즌 1군 전력에 크게 기여하지 못한 안치홍(키움), 이태양(KIA) 등을 보호선수명단에서 제외하며 고액연봉자를 일부 정리하고 샐러리캡에 여유를 갖게 됐다.이어 21일에는 투수 장민재, 장시환, 윤대경, 이충호, 내야수 김인환, 조한민에 잭약 불가를 통보했다. 특히 장민재는 2009년 한화가 입단한 이래 선발과 불펜을 오가며 지난해까지 313경기(780⅓이닝) 35승 54패 4홀드 평균자책점 5.11을 기록한 17년 차 원클럽맨이었지만, 올해 1군경기에서 한번도 마운드를 밟지 못하며 팀을 떠나게 됐다.다음으로 관심이 쏠리는 것은 베테랑 타자 손아섭의 행보다. '최다안타왕' 손아섭은 시즌 중반 트레이드를 통해 NC에서 한화로 이적했다. 우승의 마지막 퍼즐이 되어줄 줄 알았지만 이적 후 정규시즌 35경기 타율 0.264 1홈런 17타점에 그쳤고, 가을야구에서는 타율 3할을 기록했으나 역시 중요한 순간에는 기대에 못 미쳤다. 한화도 손아섭도 모두 원하던 우승 반지를 끼는데 실패하며 '우승청부사'로서의 꿈은 무산됐다.시즌 종료 후 손아섭은 개인 3번째 FA 자격을 얻고 다시 시장에 나왔다. 강백호를 영입하는데 성공한 한화로서는, 30대 후반으로 노쇠화 우려가 높은 손아섭을 굳이 잡아야 할 명분이 더욱 약해졌다. 강백호와 손아섭은 지명타자로 역할이 겹치는 데다 나이는 강백호가 훨씬 젊고 장타력에서도 우위다.그렇다면 한화는 과연 다음 시즌 가장 확실한 우승후보가 될 수 있을까. 먼저 강백호가 몸값에 걸맞은 확실한 활약을 보여주는 것이 시급하다. 냉정하게 보면 한화는 지난 몇년간 채은성 정도로를 제외하면 대형 FA 효과를 충분히 누리지 못했다. 이미 팀을 떠난 안치홍을 비롯하여, 심우준, 엄상백 등 고액 FA들은 현재까지 한화에서 연달아 실망스러운 성적표를 남겼다.강백호 역시 재능 면에서는 리그 최고의 선수로 꼽혔지만 최근 3~4년간은 매시즌 기복과 내구성 문제로 안정적인 활약을 펼치지 못했다. 포지션 역시 외야와 1루, 포수까지 오락가락하며 자리를 잡지 못했다. 한화에서는 일단 강백호가 외야수와 지명타자로 기용될 가능성이 높은 가운데, 외야진의 공수밸런스를 어떻게 맞춰갈 것인지가 숙제로 남았다.강백호의 계약으로 인하여 장기적으로 또다른 변수가 된 것은 노시환의 거취다. 많은 이들은 한화가 팀의 프랜차이즈스타인 노시환과 2026년 이내에 비다년 FA계약을 맺을 것이라는 전망이 우세했다. 하지만 예상을 깨고 강백호를 먼저 FA로 영입하면서 아무리 한화라도 노시환에게 또다시 거액의 장기계약을 제시할 수 있을지는 의문이다. 시장가치를 고려할 때 노시환의 몸값 역시 최소한 강백호의 FA계약을 기준으로 책정될 가능성이 높아졌다는 것도, 한화로서는 내심 부담이다.또한 타선에 비하여 마운드는 변수가 더 많다. 올해 역대 최고의 활약을 보여던 특급에이스 코디 폰세와 라이언 와이스가 모두 떠나면 누가 와도 이들을 대체할 외국인 투수를 구하기가 쉽지 않다.토종선발진은 겉보기에는 화려하지만, 30대 후반을 바라보는 류현진은 서서히 노쇠화가 우려되고 있으며, 엄상백은 지난시즌 역대급의 극심한 부진으로 인하여 재기 여부가 불투명하다. 포스트시즌에서 엄청난 트라우마를 겪었던 김서현이 다음 시즌에도 한화의 주전 마무리로 부활할 수 있을지도 지켜봐야 한다. 문동주-정우주-황준서 등 한화가 자랑하는 영건들이 다음 시즌에는 마운드의 변수에서 상수로 좀 더 성장하는 모습을 보여줘야 할 필요가 있다.한편으로 2026년은 김경문 한화 감독의 계약 마지막 시즌이기도 하다. 김 감독은 올해 팀을 19년만에 한국시리즈 진출이라는 성과로 이끌었지만, 동시에 본인의 한국시리즈 5번째 준우승과 무관 징크스도 되풀이했다. 다음 시즌은 김경문 감독이 프로야구 1군 사령탑으로 우승에 도전할 '라스트 찬스'가 될 수 있다. 1999년 이후 27년만의 한국시리즈 우승을 향해 달려가야 하는 한화에게는 이번에야말로 그동안의 모든 전폭적인 투자와 리빌딩의 결실을 맺기 위하여 숨가쁜 스토브리그가 이어질 전망이다.