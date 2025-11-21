봉준호가 사수대 섰던 그 시절, 한국영화아카데미 40년 이야기

▲
<시네마의 미래를 찍다: 한국영화아카데미, 40년의 장면들>미디어버스 출판사
1984년 개원한 한국영화아카데미(KAFA)는 한국영화 사관학교로 불릴 만큼 국립영화학교로서의 위상을 갖고 있다. 칸영화제 황금종려상과 미국 아카데미상을 받은 봉준호 감독(11기)은 한국영화아카데미가 내세우는 대표적인 자랑이기도 하다. 올해도 허가영 감독의 <첫여름>이 칸영화제 라 시네프 부문 1등 상 수상으로 저력을 보이기도 했다. 역대 영화진흥위원장 중 3명이 한국영화아카데미 출신일 정도로 한국영화에서 차지하는 비중이 크다.
1995년 개교한 한국예술종합학교도 초기 교수진이 한국영화아카데미 출신들이었다. 지난 10월 총장에 취임한 편장완 총장은 한국영화아카데미 12기이다.
아시안게임과 올림픽 촬영 아닌 영화계 요구로 설립
미디어버스 출판사에서 펴낸 <시네마의 미래를 찍다: 한국영화아카데미, 40년의 장면들>은 지난 2024년 개원 40년을 맞은 한국영화아카데미 출신 영화인들의 회고이면서 1980년대 중반 이후 한국영화의 역사를 들여다볼 수 있는 책이다. 한국영화아카데미 출신 영화인들의 인터뷰를 통해 초기 분위기와 이후 졸업생들이 한국영화의 중추로 자리 잡기까지 과정들을 엿보게 된다.
1기 김소영 감독·박종원 감독·유지나 교수. 2기 권칠인 감독, 3기 박기용 감독(전 영진위원장), 4기 이정향·이수정 감독, 6기 금보상 감독, 11기 봉준호·최익환 감독, 13기 민규동·김태용 감독, 23기 이숙경 감독(전 서울국제여성영화제 집행위원장) 등등 2018년 졸업한 35기까지 21명 졸업생에 대한 인터뷰가 담겨 있다. 한국영화아카데미를 겪은 졸업생들의 깊이 있는 생각과 함께 알려지지 않았던 뒷이야기 등 흥미로운 내용이 많다.
한국영화아카데미 설립 계기에 대해서도 구체적이고 명확한 설명이 나와 있다. 초기 졸업생들이 정설처럼 인식하는 내용은 1986 아시안게임과 1988년 올림픽 기록 영상을 찍기 위한 목적이라는 것이었다. 그도 그럴 것이 초기 졸업생들은 1986년과 1988년에 촬영팀으로 아시안게임과 올림픽을 영상으로 기록하는 데 나섰다.