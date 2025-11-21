봉준호가 사수대 섰던 그 시절, 한국영화아카데미 40년 이야기

▲한국영화아카데미 2기생들의 교육 현장 한국영화아카데미

악명 높은 교육 과정인 '크리틱'에 대한 졸업생들의 다양한 의견들도 담고 있다. '크리틱'은 시나리오 또는 연출 과정에서 학생과 교수들이 내용이나 구성 등에 날카롭게 비평하는 과정이다. 날선 지적이 오가기 때문에 정신력이 약하면 큰 부담을 느끼기도 할 만큼 힘들어하는 학생들도 많다고 한다. 상업영화로 옮겨와 버틸 수 있었던 것을 크리틱이 혹독한 경험이 바탕이 됐다고 하는 경우도 있으나, 일부 기수는 혹독한 크리틱에 반발 성명을 냈을 만큼 졸업생들에게도 복합적인 감정이 뒤섞여 있음을 엿볼 수 있다.



한국영화아카데미를 통해 주목받은 감독들이 두 번째 영화를 만드는 데 어려움을 겪는 점에 대한 고민도 드러난다. 2007년 장편과정이 개설됐지만 첫 작품이 높은 주목을 받았음에도 두 번째 영화를 만든 감독은 거의 없다고 한다. 18기 노동석 감독은 '충무로 상업영화를 만들 수 있는 감독을 길러내는 것인가, 아니면 예술가를 길러내는 것인가에 한국영화아카데미의 딜레마가 있다'며 '적응력의 문제와 함께 아카데미의 장편과정과 상업영화는 전혀 다른 리그'라고 평가한다.



한국영화 미래에 대한 생각들도 담겨 있다. <여고괴담 두 번째 이야기> <만추> <원더랜드> 등을 연출한 13기 김태용 감독은 '한국영화가 잘 될 수 있었던 지난 20년의 특이한 상황은 다시 오지 않을 것 같다'면서 '국립영화학교가 공적자금으로 기회를 제공하는 곳이라면 좀 더 새로운 곳들이 나와야 하고 당장 산업에 기여하지 못하더라도 어떤 기운을 불어 넣을 수 있는 공간이 됐으면 하는 바람이 있다'고 말한다.



<시네마의 미래를 찍다: 한국영화아카데미, 40년의 장면들>은 한국영화아카데미를 거쳐 한국영화의 중심으로 자리한 영화인들이 40년 역사를 평가하고 되돌아본다는 점에서 이들의 이야기를 하나로 모았다는 것 자체가 큰 가치를 가진다. 한국영화 위기의 시대, 한국영화 중흥기를 선도했던 이들 한국영화아카데미 출신들의 시선은 역사와 산업, 상업영화와 독립영화, 그리고 한국영화가 가야 할 방향 등에 대해서도 많은 생각거리를 던져준다.

시네마의 미래를 찍다 - 한국영화아카데미, 40년의 장면들 한국영화아카데미 40주년 기념사업 추진단 (기획), 미디어버스(2025)