가출한 아내에게 '무릎 꿇어' 요구하던 남편의 반전

▲이혼숙려캠프
가출부부JTBC
연락도 없이 무려 20개월이나 가출한 아내, 배신감에 충격받은 남편은 '무릎을 끓고 사죄하라'는 요구를 반복했지만, 아내는 자신이 가출한 이유가 바로 남편 때문이라고 폭로했다. 과연 이 부부의 충격적인 속사정은 무엇일까.
11월 20일 방송된 JTBC <이혼숙려캠프>에서는 17기 '가출부부'의 이야기가 그려졌다.
강용모-이현명 부부는 결혼 20년 차로 평택에서 세 아이를 키우고 있는 40대 부부였다. 두 사람은 젊은 시절 온라인 게임을 하면서 채팅을 하다가 처음 인연을 맺어 부부 사이가 됐다. 하지만 부부는 현재 남편의 사연 신청으로 캠프에 입소하게 됐다.
부부의 일상을 담은 가사조사 영상이 공개됐다. 먼저 남편 측 영상에서, 남편은 아내가 캠프에 참여하기 직전 무려 20개월 동안이나 장기 '가출'을 했다는 놀라운 사실을 폭로했다.
아내는 남편에게 연락을 끊고 잠적했고, 그동안 간간이 아이들에게만 일방적인 연락을 취했다. 심지어 부부간의 관계를 정리하지 않고 가출 기간 동안 상간남을 만나 동거하며 외도까지 저지른 것으로 드러났다. 아내는 현재 상간남과 싸우고 관계를 정리했다고 밝혔지만, 정작 상간남은 자신의 SNS에 아내의 사진과 의미심장한 글을 계속 올리며 아내에게 미련이 있는 듯한 모습을 보였다.
아내는 갑자기 남편에게 연락을 취하여 가출할 때처럼 일방적으로 귀가를 통보했다. 남편은 아내가 돌아온 날 바로 캠프에 출연 신청을 했고, 아내가 귀가한 지 일주일 만에 가사조사 촬영이 시작했다. 보고도 믿지지 않는 현실판 막장드라마같은 스토리에 패널들과 부부들 모두 황당한 기색을 감추지 못했다.
남편 "20년 결혼생활 중 15번 습관적 가출"
남편은 정작 아내가 멋대로 가출했다가 돌아온 자초지종에 대하여 속시원한 답변과 사과를 듣지 못했다고 주장했다. 하지만 아내는 이미 돌아왔을 때 사과했다며, 남편의 추궁에는 제대로 답을 하지 않고 오히려 격하게 화를 냈다. 남편은 아내의 뻔뻔한 태도에 더욱 실망했고, 아내는 남편에게도 책임이 있다며 자신만의 잘못은 아니라고 생각하고 있었다. 부부는 대화를 하면서 감정이 격앙되자 서로에게 거친 욕설과 고성을 내뱉었다.
놀랍게도 아내가 가출한 것은 이번이 처음은 아니었다. 남편은 아내가 20년의 결혼생활 중 약 15번이나 습관적 가출을 했다고 주장했다. 아내는 남편에게 다시 가출하지 않겠다는 각서까지 썼지만 약속을 지키지 않았다. 스트레스로 인하여 우울증 약까지 복용중인 남편은 "나도 당할만큼 당했다. 네가 이렇게 만든 거다. 악하고 더럽게"라며 아내를 비난했다.
그럼에도 남편은 제작진과의 인터뷰에서는 아직 아내를 사랑하는 마음이 남아있다고 고백했다. 남편이 캠프출연을 신청한 이유도 아내와의 관계를 회복하고 가족들의 소소한 행복을 되찾고 싶다는 일말의 희망 때문이었다고.
그런데 정작 아내 측 패널인 박하선은 냉담하게 "남편 측 영상이 하나도 와닿지 않았다. 이건 사랑이 아니다. 남편이 문제를 안 고칠 거면 그냥 아내를 놔주시라. 진짜 잘살고 싶은 마음이 있었다면 사람이 그러면 안된다"고 의미심장한 이야기를 꺼내며 남편의 주장이 진실성이 없다고 일축했다.
이번엔 아내측 입장을 담은 영상이 공개됐다. 아내가 왜 그토록 습관적인 가출을 할 수밖에 없었는지, '피해자'의 모습 뒤에 가려진 남편의 충격적인 실체가 드러났다.
임신한 아내까지 구타했던 남편