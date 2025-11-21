낯선 남자가 건넨 한마디... 그 후 벌어진 일들

▲영화 <베일리와 버드>의 한 장면. 찬란

<베일리와 버드>는 안드레아 아놀드 감독이 8년 만에 선보이는 극영화다. 그녀는 <피쉬 탱크> <아메리칸 허니> 등에서도 하층 계급 청소년의 삶을 날것으로 드러낸 바 있지만, 이번 작품에선 조금 더 따뜻하고 부드러운 결을 얹는다. 불우한 성장기를 보냈던 감독의 개인사가 자연스레 녹아들어 더욱 선명한 리얼리즘을 형성하면서도, 동시에 전작보다 한결 더 밝은 빛을 품는다.



베일리의 삶은 분명 고단하다. 돌봐주는 어른이 없고, 집은 늘 위태롭다. 하지만 영화는 철저히 비극으로 끝내지 않는다. 대신 "희망은 언제나, 가장 낯선 곳에서 온다"는 메시지를 던진다. 버드가 현실인지 환상인지 혹은 둘의 경계선에 있는 존재인지 알 수 없지만, 그가 베일리에게 보여준 것은 분명하다. 세상은 완전히 무너진 것처럼 보여도, 마음을 다시 일으켜 세울 작은 숨결이 존재한다는 것을 말이다.



아놀드 감독은 잔혹한 현실을 있는 그대로 보여주면서도, 종국에는 베일리가 자신의 삶을 주도적으로 선택할 수 있는 방향으로 나아가도록 이끈다. 마침내 관객은 이 12살 소녀가 더 이상 '세상에서 가장 바쁘고 절망적인 어린아이'가 아니라, 스스로의 길을 걸어가는 한 명의 사람으로 자라나고 있음을 느끼게 된다.



영화는 그 여정을 따스하고 세심한 시선으로 껴안는다. 그리고 관객은 깨닫는다. 버드는 베일리에게 나타났지만, 베일리는 어느새 자신의 날개를 찾고 있었다는 사실을 말이다. 정리하자면, <베일리와 버드>는 현실을 직시하는 용기와 환상을 품는 상상력, 무엇보다 사람이 사람을 살릴 수 있다는 믿음을 담은 안드레아 아놀드의 가장 따뜻한 작품이다. 베일리의 눈을 통해 바라본 세계는 잔혹하지만 눈부시게 아름다우며, 버드는 그 세계에 깃든 한 조각의 기적이다. 이 작은 기적을 스크린에서 직접 확인해보기를 권한다.

추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기