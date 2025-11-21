낯선 남자가 건넨 한마디... 그 후 벌어진 일들

영화 <베일리와 버드>는 '어린아이'라는 단어만으로는 설명하기 힘들 만큼 성숙하고 동시에 위험한 삶을 살아가는 12살 소녀의 베일리의 눈동자에서 시작한다. 그녀는 미혼부 버그, 사고뭉치 이복오빠 헌터와 함께 무단 점거한 집에서 산다. 어디를 봐도 구멍이 난 삶이다.
버그는 사귄 지 겨우 석 달 된 여자친구와 이번 주 토요일에 결혼식을 올리겠다고 부산스럽고, 헌터는 매일같이 불량한 친구들과 어울리며 문제를 일으킨다. 친엄마가 근처에 살긴 해서 자주 들러 동생들을 들여다본다. 하지만 친엄마조차 그녀에게 힘이 되어주는 경우는 없다.
베일리는 이 모든 혼란을 지켜보며 깨달아버린다. '나를 챙길 사람은 결국 나뿐이야'라고 말이다. 그래서 집과 동네를 끊임없이 뛰어다니며 해결사 역할을 자처한다. 너무 어린 나이에 너무 많은 책임을 떠안은 아이. 이 무게감이 영화의 첫 장면부터 관객을 움켜잡는다.
그러나 답답한 현실 속에서도 베일리가 숨 쉴 수 있는 창구가 있으니 바로 '자연'이다. 그녀는 높은 언덕에 올라 바람을 맞고, 아무도 없는 숲에서 자신만의 시간을 갖는다. 세상과 잠시 멀어질 수 있는 순간. 감독 안드레아 아놀드가 유년 시절 불우했던 자신의 기억을 반추하듯, 자연은 그 어떤 사회 시스템보다 먼저 베일리를 감싸 안는다.
그러던 어느 날, 베일리 앞에 한 남자가 나타난다. 멀리서 천천히 걸어오다가, 그녀 앞에 와선 "오늘, 아름답지 않니?"라고 묻는 이상한 남자. 그는 자신을 버드라고 소개한다. 그리고 이야기는 조금씩 기적의 방향으로 틀기 시작한다.
진짜 사람인가, 베일리의 수호천사인가