'당신이 죽였다' 이무생 "가정폭력, 계속 회자돼야 할 이야기"

지난 7일 공개된 넷플릭스 시리즈 <당신이 죽였다>는 비슷한 트라우마를 가진 두 여자가 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 후 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그렸다. 오쿠다 히데오의 소설 <나오미와 가나코>(2015) 원작으로 완전 범죄를 꿈꾸는 두 여성의 연대와 구원 서사가 속도감 있게 펼친 작품이다 2016년 일본에서 한 차례 드라마로 만들어졌다.
10년 후 한국적 정서로 각색된 시리즈는 좀 더 진화된 가정폭력의 끊을 수 없는 고리 앞에서 연대하는 모습을 밀도 있게 그려냈다. 지난 20일 용산의 한 카페에서 '진소백'을 연기한 이무생과 만나 작품에 대한 진솔한 이야기를 나눌 수 있었다.
미스터리한 인물의 진심
진소백은 첫 등장부터 정체를 알기 힘들다. 그가 맡아온 악역 탓에 초반에는 미스터리함이 배가 된다. 서로 다른 가정폭력에 노출된 은수(전소니)와 희수(이유미)를 돕는 비밀스러운 인물이면서도 폭력의 아픔을 누구보다 잘 알아 기꺼이 키다리 아저씨가 되어주는 유니콘 같은 존재다.
그는 "전면에 나서지 않지만 울타리가 되어주는 인물로 두 여성이 앞으로 나아가는 데 일조하는 사람이다"라며 "시리즈가 품은 진정성에 세상이 화답한 것 같다. 세상의 또 다른 은수와 희수에게 위로가 되길 바란다"고 운을 떼었다.
하지만 작품 속 인물을 연기하는 것과 시청자로서 8부작을 모두 본 소감은 분명 달랐을 거다. 중심 소재가 가정 폭력이라 불편한 장면이 자주 연출되며, 청소년 관람불가 등급을 받을 만큼 폭력 묘사의 수위가 높다.
실제로 폭력에 노출된 사람을 만난다면 어떻게 할 거냐는 질문에 그는 "일단 상대방과 분리하고 생존자를 보호하면서 다른 사람에게 알리는 쪽을 택하겠다"라고 조심스럽게 말했다. 또한 "(가정 폭력은) 여전히 해결해 나가야 하는 문제다. 저의 인생관을 재정립하는 시간이 되었다. 시리즈가 끝나고 10분 동안 아무것도 하지 않고 멍하니 있었다. 저를 돌아보는 계기가 되었고, 배울 점이 많았다. 변할 수 있다는 마음가짐, 특히 용기가 필요하다는 걸 깨우쳤다"고 전했다.
이어 "어떤 이유를 막론하고 폭력을 행사해서는 안 된다. 감독님이 공부도 많이 하면서 최대한 조심스럽게 찍으려던 부분이 현장에서도 느껴졌다. 저 또한 가정폭력의 생존자를 향한 매너가 장착되어야 한다고 봤다. 진소백을 연기할 때 감정에 앞서 당한 것만큼 돌려주자는 생각은 경계하고 개입하지 않으려고 노력했다. 하지만 메시지를 확실하게 줘야 하기 때문에 폭력적인 장면은 필요했다. 제작진이 그린 큰 그림의 톤 앤 매너와 생존자를 향한 사려 깊은 태도 때문에 저도 같은 뜻으로 임할 수 있었다"며 자극적인 수위는 진정성을 위한 장치라고 설명했다.
은수와 희수의 결정을 돕고 끝까지 보호하는 인물이지만 당위성이 부족하다는 지적도 받았다. 그는 "'당신이 죽였다'라는 제목 자체의 무게감이 크다. 시리즈를 다 보고 나면 저부터 조심하고 제대로 살아가야겠다고 되뇌였다. 시청자로서도 제목의 의미가 와닿을 거라고 생각했다"며 "상처 입은 사람은 같은 아픔을 알아본다. 진소백은 내면의 아픔을 간직하고 있다. 아들을 잃고 멈춰 있는 시계처럼 삶도 끝났다. 주변에 아무것도 없고 붕 뜬 기분을 안고 살아갔다. 누구도 삶에 들어올 수 없었지만 두 사람을 만나고 균열이 생기며 변화하게 된다. 진소백도 트라우마에서 벗어날 기회가 되었고 다시 태어났다"며 인물을 곱씹었다.
첫 장발 도전, 스스로를 던져