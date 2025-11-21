'키스는 괜히 해서' 글로벌 시청자 마음 뒤흔든 인기 비결은?

▲
SBS '키스는 괜히 해서'SBS
SBS 새 수목드라마 <키스는 괜히 해서>가 국내를 넘어 해외 시청자들을 사로잡고 있다. 지난 12일 첫 방영된 <키스는 괜히 해서>는 넷플릭스 공개와 동시에 중남미, 동남아 구독자들의 선택을 받으며 예상치 못한 글로벌 인기 몰이에 돌입했다.
넷플릭스 자체 집계에 따르면 <키스는 괜히 해서>는 지난주 (11월 10일~11월 16일) 글로벌 시리즈(비영어) 3위에 당당히 이름을 올렸고 일간 단위 순위를 공개하는 플릭스 패트롤에선 꾸준히 3위 이내 자리를 굳건히 지키고 있다. 이와 같은 해외 시장의 뜨거운 반응 속에 국내 시청자들 또한 안은진-장기용 두 주연배우들의 심쿵하는 로맨스 연기에 매료되었다.
최근 SBS는 성공리에 마무리된 금토 드라마 <우주메리미>에 이어 <키스는 괜히 해서>까지 연타석 홈런을 터뜨리는 선전에 힘입어 새로운 로맨틱 코미디 명가로 자리매김했다. 특별할 것 없어 보이는 <키스는 괜히 해서>는 어떻게 한국을 뛰어 넘어 해외 시청자까지 사로잡은 것일까?
첫회부터 '뜨거운 키스'