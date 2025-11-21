'키스는 괜히 해서' 글로벌 시청자 마음 뒤흔든 인기 비결은?

▲SBS '키스는 괜히 해서' SBS

SBS의 최근 인기작 <우주메리미>도 그랬지만 <키스는 괜히 해서> 역시 전체적인 내용 측면에선 새로울 것 없는 전형적인 로맨틱 코미디물이다. 극중 등장하는 주요 캐릭터들의 성격 또한 로코물 특유의 흥행 공식에 맞춰져 있다. 무일푼+캔디 성격의 여주인공, 돈 많고 잘생기고 남 모를 아픔과 어두움을 지닌 남주인공은 로맨스 소설·드라마에서 가장 자주 만났던 인물들이기도 하다.

이들 주변에 배치된 캐릭터 및 온갖 사건 역시 마찬가지다. 과장되게 말하자면 매회 우연의 연속이라 해도 과언이 아닐 만큼 두 사람 사이엔 불가항력의 사고가 발생하면서 자석처럼 서로를 끌어 당기는 역할을 담당한다. 남편과 자식이 있는 것처럼 본인을 속인 다림의 캐릭터로 인해 자칫 '불륜 미화'처럼 비춰질 수 있는 설정에도 불구하고 용케 논란의 여지를 남겨두지 않는 것은 제대로 물 만난 안은진의 열연 덕분이다.



<연인>으로 확실한 주연배우로 자신을 각인 시켰던 안은진은 최근작 <다 이루어질 지니> 및 각종 예능을 통해 보여준 특유의 코믹한 성격을 <키스는 괜히 해서>를 통해 200% 이상 작품에 성공적으로 녹여냈다. 드라마의 곳곳에 배치된 어설픈 설정 및 우연의 남발 같은 약점도 고다림이라는 인물의 강력한 존재감이 단번에 날려 버린다.

그와 호흡을 맞추고 있는 장기용 또한 본방 사수 및 OTT 시청을 유도하는 촉매제 역할을 톡톡히 다해준다. 안은진과의 좋은 케미 속에 매회 여성 시청자들의 뜨거운 응원을 이끌어 내는 등 드라마 인기에 한몫을 담당해준다. 과장된 화법의 로맨스물을 선호하는 중남미 시청자들의 반응도 이와 무관하지 않아 보인다.

많은 방송사들이 거의 포기하다시피 했던 시간대 편성임에도 불구하고 고다림-공지혁을 앞세운 <키스는 괜히 해서>의 선전은 그동안 인기 사각지대에 놓여 있던 수목 드라마 시장을 되살려 놓는 계기를 만들었다. 이쯤되면 괜히 해본 키스가 결코 아니었다.

