"포르노 아냐?" 비판 때문에... 무너진 19살 신인 여배우의 삶

19살 신예 배우 '마리아'는 조연을 전전하다 전도유망한 젊은 이탈리아 감독에게 출연 제안을 받는다. 처음으로 듣는 주연 섭외다. 이것만으로도 좋은 기회인데 심지어 상대역은 꿈에도 상상하지 못한 할리우드 유명 배우다. 마리아는 두근거리는 마음을 다잡는다.
작은 문제가 하나 있긴 하다. 아직 성인이 아니라서 보호자 동의를 받아야 한다는 것. 이유는 노출 연기가 많기 때문이다. 16살에 집을 나간 후 오랜만에 찾아간 엄마를 설득해 동의서에 서명을 받는 데 성공한다. 이제 찾아온 행운을 마음껏 누리면 될 것만 같다. 감독은 뛰어난 연출력을 발휘하고, 상대역 남자배우 역시 명성 그대로 노련하다. 신인 여자배우는 그들을 믿고 따르며 과감한 연기에 매진한다.
하루 14시간씩 강행군의 연속이긴 해도 마리아는 이 모든 상황을 기꺼이 감내하며 배우로서 꿈이 이뤄지는 기분이다. 촬영은 순조롭게 진행되고, 이제 결정적인 장면 촬영이 그녀를 기다린다. 그러나 전혀 예상하지 못한 뜻밖의 상황이 벌어지고, 그날의 촬영은 영원히 마리아의 인생을 뒤흔들고야 말았다.
악명 높은 영화로만 기억되는 배우의 이야기