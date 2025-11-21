"포르노 아냐?" 비판 때문에... 무너진 19살 신인 여배우의 삶

찬란

큰사진보기 ▲<나의 이름은 마리아> 스틸 찬란

예상치보다 훨씬 건조하게 그날의 사건을 재연한 다음, 이야기는 마리아가 경험한 고통의 시간을 묘사하는 데 할애된다. 자신만 버려둔 채 챙길 것 다 챙겨 숨어버린 감독과 상대역 대신에 집중포화를 당하는 처지를 감당할 수 없던 그녀의 방황과 중독이 절절하게 그려진다.



그렇게 망가진 마리아에 구원의 손길을 내미는 건 삼촌 '미셸', 그리고 인터뷰로 만난 연하의 동성 파트너 '누르'다. 같은 해 칸영화제에서 공개된 <사랑은 사라지지 않는다>로 기억에 남은 셀레스트 브룬켈이 강렬한 마리아의 연기와 대등하게 합을 맞춰 깊은 인상을 준다. 그렇게 가족의 정으로 마리아를 감싸는 삼촌과 사촌 언니의 고통을 지켜본 어린 조카, 금단현상으로 몸부림치는 자신을 포기하지 않는 연인 덕분에 기나긴 후유증을 간신히 돌파한 마리아는 비록 예전과 같은 화려한 스포트라이트는 아닐지언정, 주체적인 여성 연기자로 활동할 수 있었다. 영화는 마리아의 불운을 기록하되, 비운의 여배우로 고착화하는 선입견을 깨고자 명확한 좌표를 택한다.



즉, 이 영화는 마리아 슈나이더의 불운한 삶을 가련하게 그리던 관행과 확고하게 선을 긋는 대신, 시공간을 초월해 후대 여성들에게 각오와 다짐을 전하려는 의지의 표명이다. 사촌 언니의 고통을 지켜본 조카가 원작을 집필했다는 점, 원작명인 '너의 이름은 마리아'를 주체적 관점으로 살짝 비튼 제목이 주는 의도, 영화판 남성 위계와 담합에 맞서 주인공 편에 선 누르로 표상되는 '동지' 여성의 존재감이 선명하다.



1930년대, <오즈의 마법사>로만 기억되는 주디 갈란드가 할리우드 시스템 아래에서 산업화 시절 봉제공장 여공처럼 희생당했다면, 1970년대, <파리에서의 마지막 탱고> 때문에 평생 고통을 당한 마리아 슈나이더는 예술이란 목적에 착취당한 존재다. 지금도 영화계 성적 위계 논란은 현재형이다. 프랑스 영화계 역시 예외가 아니다. 한쪽에 <타오르는 여인의 초상>을 위시한 여성 서사가 빛을 발하지만, 반대편엔 성 추문 논란 고참 감독에 공로상을 수여하는 권위있는 영화상 시상식이 있다.



50여 년 전 사건과 현재를 연결하는 영화의 의도는 선명하다. 과잉 또는 일방적이란 항변도 나올 수 있겠지만, 여전히 마리아 슈나이더란 배우 이름 대신 저주받은 영화 캐릭터로만 기억되는 주인공에게 이름을 찾아주기 위한 결기에 누가 함부로 돌을 던지랴.



<나의 이름은 마리아>는 과거 일이라고 그저 이해하거나 묻어둘 수 없다는 결연한 의지로 깃발을 세우려는 영화다. 참, 이젠 믿고 보는 신뢰의 아이콘 '소지섭' 제공이다.



<작품정보>



나의 이름은 마리아

Being Maria

2024 프랑스 드라마

2025.11.26. 개봉 103분 15세 관람가

감독 제시카 팔뤼

각본 제시카 팔뤼, 로레트 폴망스

출연 아나마리아 바르톨로메이, 맷 딜런, 주세페 마지오, 셀레스트 브룬켈

원작 바네사 슈나이더 '너의 이름은 마리아'

수입/배급 찬란

공동제공 소지섭, 51k



2024 77회 칸영화제 칸 프리미머 초청

나의이름은마리아 제시카팔뤼감독 아나마리아 바르톨로메이 셀레스트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 3시간 아쉽네, 일본서 1000만 돌파한 이 영화의 결정적 매력

<나의 이름은 마리아> 스틸실제로 마리아 슈나이더가 오랜 시간이 지난 후 폭로한 촬영의 전말은 현실에서 격한 논란을 불러왔다. 베르톨루치 감독은 '사과할 기회가 없었다'라며 뒤늦게 후회하는 인터뷰를 전했지만, 현장에 함께 했던 (<지옥의 묵시록>과 <마지막 황제>의 바로 그!) 촬영감독 비토리오 스트라로는 마리아가 거짓말을 한다며 곧바로 비판에 나섰다. 이미 당사자 3인이 고인이 된 상황에 진실게임은 풀 수 없는 숙제로 남았다.<나의 이름은 마리아>는 당사자의 전기를 원안으로 삼는다. 분명하게 양측 주장 중 한쪽의 입장을 중시한다는 점을 감추려 하지 않는다. 1972년 당시 상황을 법리 논쟁으로 규명하는 태도와 본 작품의 방향성은 일치하지 않는다. 아니, 상당히 동떨어진 형상이다. 제작진은 마리아가 영화 공개 후 겪었던 주관적 심리와 그로 인한 혼란, 약물 의존 탓에 겪은 고통을 관객이 이해하고 공감하도록 최선의 노력을 기울이고자 했다. 해당 영화 이후 그녀가 겪은 끔찍한 어두운 터널의 시간을 재현해가며, 당사자의 심경을 충실히 전하려 애쓴다.쌍방 이견이 있는 문제의 상황에 대해 제작진은 성공에 목마른 신인 배우의 성장 환경과 당시 상황을 먼저 설명한다. 유명 남자배우의 혼외자로 태어나 모친 손에 자랐지만, 아빠의 직업을 동경하며 어린 나이에 집을 나와 배우의 길을 걷던 성장 과정, 부친이 맺어준 네트워크 덕분에 비교적 수월하게 배우 데뷔는 했지만, 늘 비교당하며 빛날 기회를 찾던 마리아에게 '거부할 수 없는 제안'이 들어왔을 때 당사자에게 과연 주도면밀하게 주변을 살필 여유가 있었는가 관객에게 질문하듯 형상화한다.그리고 촬영 현장에서 자신의 예술을 구현하기 위해 사전에 공유하지도, 배우에게 동의를 구하지도 않은 '센' 장면을 기획한 감독과, 상대역 배우에게 알리지 않고 감독과만 소통한 남자배우의 전후 설득과 회유 과정이 그려진다. 감독은 해당 상황이 그저 영화 완성을 위한 '캐릭터' 연기라며 어린 마리아를 구슬린다. 말론 브란도도 감독에 협조하며 배우라면 마땅히 자신을 갈아 넣은 연기를 펼쳐야 한다고 타이른다. 나이도, 경험도 모자란 마리아로선 '애완동물처럼 길들어가는' 과정인 셈이다. 여성 인권이 우여곡절 속에도 그 시절과 비교하면 향상된 요즘 시점으로 보면 그야말로 '그루밍 성폭력'으로 간주할 만한 사례다.물론 반세기 전을 지금과 동일한 잣대로 재단하는 게 과도하다는 시선도 나올 법하다. 그러나 영화는 그런 시차를 고려한다 해도, 예술의 이름 아래 동의하지 않은 강압적 촬영으로 인한 후유증은 어떻게도 보상받을 수 없는 상처를 남긴다는 점을 주지하고자 한다. 감독은 실제의 마리아가 아니라 캐릭터인 '잔느'가 가상으로 겪는 폭력이라 역설하지만, 훗날 마리아의 입장은 확연히 다르다. 인지할 수 없었던 즉흥적 촬영에서 수치심과 고통에 눈물 흘린 건 잔느가 아니라 실재하는 '나', 마리아 슈나이더라는 것. 관객은 감독과 마리아 중 하나를 택해야만 한다. 중간은 없다.