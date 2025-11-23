"선생님들이 이 영화 꼭 보면 좋겠어요" 친족 성폭력 생존자의 고백

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

갑작스레 영하로 떨어진 기온에 "너무 추워 놀랐다"면서 큰 눈을 더 똥그랗게 뜨며 한 사람이 카페 안으로 들어왔다. 카푸치노를 마시며 몸을 데운 후 며칠 전 관람한 '김동률 콘서트' 이야기부터 꺼낸다. 그리고는 "너무 좋았다. 내년 한 해 버틸 기운을 얻었다"며 활짝 웃는다. 가방에는 콘서트장에서 받은 배지가 달려있고, 지갑에는 김동률의 '황금가면'를 본떠 만든 굿즈 스티커가 붙어 있다. '불끈 양 주먹을 쥐고 달려간다'는 노랫말의 곡, (황금가면 스티커를)부적처럼 (물건) 여기저기에 붙여놓았단다.그러니까 오랫동안 좋아한 가수의 공연 후기를 전하며, 설렘을 숨기지 않는 사람. 잊히지 않는 일을 겪었다고, 그 일에 사로잡혀서만 살지 않는 사람. 웃긴 일에 웃고 화나는 일에 화를 내고 여전히 다양한 방식의 글쓰기로 '그 사건'을 풀어내려 애쓰는 사람. '미투 중에서도 가장 어려운 미투'라는 친족 성폭력을 고발한 친족 성폭행 경험자(김영서 작가는 성폭행 경험까지도 완전히 소화했다느 뜻으로 본인을 '경험자'로 표현해 주길 바랐다 - 기자 말)김영서 작가다.그를 만난 건 지난 10월 22일 개봉한 영화 <세계의 주인> 때문이다. 윤가은 감독이 연출한 이 영화는 열여덟 여고생 주인(서수빈)의 이야기를 다룬다. 친구들과 아무렇지 않게 낄낄거리며 웃다가도 이유 모를 순간에 움찔거린다. 인싸(사람들과 잘 어울려 지내는 사람 - 기자 말) 같으면서도 비밀이 있어 보이는 이 소녀는 아동 성범죄자가 출소 후 동네로 돌아오는 걸 반대하는 전교생 참여 서명운동을 홀로 거부한다.관객들은 10대 후반 고등학생이 겪는 관계의 균열, 가정 문제, 폭력과 상처를 섬세함과 깊이 있는 시각으로 다룬 이 영화를 반겼다. 주인공의 이름을 따 '주인장'이라 불리는 팬덤도 형성됐다. 예술적 완성도에 관객 호응마저 다잡은 명작들에게만 허용되는 각본집까지 나왔다. 손익 분기점인 8만 명은 물론 지난 14일에 10만 관객을 돌파했다. 올해 개봉한 한국독립예술영화 중 애니메이션을 제외하고 10만 관객을 넘은 작품은 <세계의 주인>을 포함해 단 세 편 뿐이다.개봉 초기, 영화 속 '그 사건'이 무엇인지에 관해 비밀은 잘 유지됐다. 윤가은 감독은 여러 인터뷰를 통해 영화의 개봉 한 달까지는 십 대 소녀가 겪은 사건이 알려지지 않기를 바란다고 밝혔다. 관객들은 자발적으로 스포일러 방지 챌린지까지 벌였다. 개봉 한 달여 지난 시기에는 좀 더 직접적으로 그 사건의 이야기를 언급해도 되지 않을까. 친족 성폭행 경험자가 영화를 어떻게 봤는지도 들어보고 싶었다. 불편한 이야기를 억지로 꺼내야 하는 거 아닐까 우려했는데 그는 "이야기 나누고 싶다"며 흔쾌히 만나자고 했다. 17일 서울 마포구 합정동의 한 카페에서 김영서 작가를 만났다.