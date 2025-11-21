강남 아파트 속 나무들... '콘크리트 녹색섬' 지키려는 사람들

한국독립영화협회

스틸컷영화 속엔 2017년부터 이듬해까지 약 10회에 걸쳐 감독이 진행했다는 개포동 나무산책과 기억산책 프로그램이 등장한다. 온라인을 통해 나무가 곧 베어지리란 사실을 알게 된 옛 주민들이 하나하나 참여하여 제가 살았던 곳에 자란 나무를 둘러보고 그와 함께 한 추억을 나누는 행사를 가진 것이다. 나무는 아무렇게나 심기고 다시 베어져 나가는 물건일 뿐인가, 사람과 교감하고 추억 속에 자리할 가치가 있는 생명인가. 재개발의 시일이 시시각각 닥쳐오는 가운데서 이 숲에 심긴 나무들에게 다른 가능성을 모색하려는 노력이 간절하게 빛이 난다.한국의 재개발은 일괄삭제와 일관건설을 원칙으로 한다. 대상 부지를 완전히 밀어버린 뒤 그 위에 새로운 단지를 건설하는 것이다. 특히나 지하주차장이며 상업시설까지를 포괄하는 요즈음 재개발은 지층 아래까지도 파고 들어가 전에 없던 새로운 도시를 빚어내는 것이다. 지도상의 땅은 그대로지만, 지질부터 그 위의 건물과 도로, 랜드마크가 되는 상징물까지가 완전히 사라진다. 법으로 지정된 보호수며 문화재, 유적 정도가 재개발이란 이름의 초토화적 파괴와 건설로부터 살아남을 수 있는 희소한 존재들이다. 하물며 고작 수십 년 된 나무들 정도야.<마담 프루스트의 비밀정원> 속 프루스트 여사는 오로지 한 그루 나무를 살리기 위해 온종일 그 나무 앞에 자리하고 버텼다. 그 병든 나무가 시한부인 제 생명과도 같아서였을까. 그 같은 노력이 빛을 발하여 나무는 얼마간의 생명을 더 지속하는 것이다. 그러나 마침내 인부들은 그녀를 억지로 나무에서 떼어 내고, 나무는 결국 베어져 쓰러진다. 그 나무에 저를 투영한, 그 나무가 제 추억이며 신비한 영적 무엇을 나누어 가졌다 믿던 프루스트 여사 또한 병으로 세상을 떠나고 만다. 고작 나무 따위에 저처럼 나서는 이유가 무어냐고, 많은 이들은 그와 같은 저항을 이해하지 못했을 테다.<목인> 속 숲은 숲이라서가 아니라 사람이 저를 버려 나무가 되었던 그 한 그루 특별한 나무 덕분에 살아남을 수 있었다. 보통의 나무는, 그 나무를 위해 저항하는 평범한 사람이면 안 되는 것이, 신비하고 경이로울 때에야 비로소 생존하게 되는 것이다. 그러나 세상엔 온통 범상한 것들 뿐, 아파트 단지를 둘러싼 이색적인 울창한 숲이라 해도 제 생을 더 부여받을 수는 없는 일이다.