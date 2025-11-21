'알토란 9득점', 최은지가 보여준 '베테랑의 힘'

흥국생명이 안방에서 GS칼텍스를 꺾고 시즌 개막 후 첫 연승을 기록했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 20일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 GS칼텍스 KIXX와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(23-25,25-17,25-22,25-21)로 승리했다. 개막전 승리 후 내리 4연패를 당하며 침체에 빠졌던 흥국생명은 시즌 첫 연승을 포함해 최근 4경기에서 3승을 따내면서 3위 GS칼텍스와 승점(13점)이 같은 4위로 올라섰다(4승5패).
흥국생명은 40.31%의 공격 점유율을 책임진 레베카 라셈이 50%의 성공률로 28득점을 기록하며 공격을 주도했고 아닐리스 피치도 블로킹 5개와 함께 62.5%의 성공률로 16득점을 올렸다. 흥국생명에는 김다은과 정윤주, 박민지 등 20대 중반의 젊은 아웃사이드히터들이 많다. 하지만 이날 경기에서는 베테랑 최은지가 9득점과 11디그를 기록하는 알토란 같은 활약으로 흥국생명의 승리에 큰 힘을 보탰다.
인삼공사 이적 후 뒤늦게 터진 잠재력