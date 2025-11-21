'알토란 9득점', 최은지가 보여준 '베테랑의 힘'

한국배구연맹

최은지는 이번 시즌 김수지에 이은 흥국생명의 둘째 언니이자 프로 15년 차의 베테랑으로서 젊은 선수들을 잘 이끌고 있다.2020-2021 시즌 챔프전 MVP 이소영 이적 후 새로운 토종 에이스가 된 강소휘(도로공사)의 파트너가 마땅치 않았던 GS칼텍스에서 좋은 신장과 풍부한 경험을 두루 갖춘 최은지는 좋은 대안이 될 수 있을 것처럼 보였다. 하지만 최은지는 2021-2022 시즌 유서연과 권민지 등 젊은 선수들에게 밀리며 26경기에서 60득점을 올리는데 그쳤고 2022-2023 시즌에도 21경기 90득점으로 주전 경쟁에서 승리하지 못했다.2023-2024 시즌에도 22경기에서 43득점을 기록하며 도로공사 시절이던 2017-2018 시즌 이후 6년 만에 가장 부진한 성적을 올린 최은지는 FA자격을 얻은 후 작년 4월 흥국생명으로 이적했다. 어느덧 최은지는 페퍼저축은행과 현대건설을 제외한 5개 구단의 유니폼을 수집한 '저니맨'이 됐고 지난 시즌에도 신예 정윤주와의 경쟁에서 완전히 밀리면서 18경기에서 28.43%의 성공률로 35득점을 올리는데 그쳤다.이번 시즌을 앞두고도 최은지의 활약에 대한 전망은 썩 긍정적이지 않았다. 정윤주가 지난 시즌이 끝난 후 국가대표에 선발될 정도로 비약적인 성장을 보였고 공격력이 좋은 김다은도 호시탐탐 주전 자리를 노리고 있었다. 여기에 지난 1년 동안 실업배구에서 활약하며 철치부심했던 박민지까지 합류했다. 어느덧 만33세가 된 적지 않은 나이 역시 이번 시즌 최은지에겐 작지 않은 걸림돌이 될 것처럼 보였다.이번 시즌에도 개막 후 8경기에서 26득점에 그쳤던 최은지는 20일 GS칼텍스전에서도 벤치에서 출발했다. 하지만 1세트 중반 박민지 대신 코트에 투입된 최은지는 노련하면서도 경쾌한 움직임으로 침체됐던 팀 분위기를 바꾸며 흥국생명의 역전승을 견인했다. 최은지는 서브득점 1개와 블로킹 1개를 곁들이며 9득점을 올렸고 팀 내에서 두 번째로 많은 11개의 디그를 걷어내면서 수비에서도 큰 역할을 담당했다.시즌 개막 후 5경기에서 1승4패로 출발했던 흥국생명은 최근 4경기에서 3승1패를 기록하며 완연한 회복세를 보이고 있다. 특히 2라운드부터 이다현이 손가락 부상으로 결장하고 있다는 점을 고려하면 흥국생명의 반등은 더욱 돋보인다. 그리고 최근 흥국생명의 상승세는 화려하지 않지만 보이지 않는 곳에서 묵묵하게 제 역할을 해주고 있는 베테랑 최은지의 알토란 같은 활약을 빼놓을 수 없다.