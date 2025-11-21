'조기 우승' 전북 현대·인천UTD, 시상 후보 최다 배출... 새 역사 쓸까?

한국프로축구연맹

K리그1에서는 전북이 최다 인원을 배출한 가운데 K리그2서는 조기 승격을 확정한 인천이 그 뒤를 따랐다. 지난 시즌 1부 무대서 다이렉트 강등을 당하며 구단 창단 첫 2부 행을 경험했던 이들은 빠르게 재정비 후 승격이라는 목표를 이뤄냈다. 윤정환 감독 지휘 아래 거침없는 모습으로 연전연승을 이뤄냈고, 수원 삼성·부천FC·전남 등의 강력한 견제도 쉽게 뚫어냈다.



그렇게 지난달 25일, 홈에서 경남FC를 3-0으로 제압하며 조기 승격을 확정했고, 다음 시즌 1부로 복귀하는 데 성공했다. 늪이라고 불리는 K리그2서 압도적인 포스를 뿜어낸 인천답게, 시상 후보에도 최다 인원을 배출하는 기염을 토해냈다. 가장 먼저 사령탑에는 지난해 K리그1 올해의 감독상을 수상했던 윤정환 감독이 이름을 올렸다.



경쟁자로는 부천 이영민 감독과 성남 전경준 감독이 있지만, 조기 승격이라는 성과가 있기에 수상이 매우 유력하다. 만약 감독상을 받을 시 K리그 최초로 1·2부를 휩쓴 첫 사령탑이 되는 역사를 작성한다. MVP 후보로는 인천 측면을 책임진 제르소가 후보에 올랐다. 제르소는 올해 미친 퍼포먼스를 통해 36경기서 12골 10도움이라는 어마어마한 괴력을 자랑했다.



같이 후보에 오른 에울레르(서울E·11골 11도움)와 발디비아(전남·16골 9도움)가 강력하게 견제하고 있으나 우승을 일궈냈기에 수상 가능성이 높다. 이에 더해 영플레이어상에는 해결사 역할을 톡톡히 해낸 박승호(9골 1도움)가 이름을 올렸다. 경쟁자인 이건희(수원·26G 1골 3도움)와 백지웅(서울E·32G 1골 3도움)이 있지만, 공격 포인트가 압도적으로 많기에 기대된다.



수문장에는 이번 시즌 괄목할 만한 성장을 선보인 민성준(30G·24실점)이 수비진에는 이주용(35G 5도움), 김건희(38G 1골 2도움)가 후보에 선정됐다. 중원에는 제르소와 함께 '캡틴'의 클래스를 제대로 선보인 이명주(34G 2골 3도움)가, 공격수 부문에는 '파검의 피니셔' 스테판 무고사(34G 20골 3도움)가 후보에 오르는 기염을 토해냈다.



만약 인천이 이번 시상식서 8명 모두 BEST 11에 선정되게 될 시, 이전 2017년 경남이 세웠던 기록(7명)을 뛰어넘게 된다.



한편, K리그1, 2 BEST11은 시상식 당일인 내달 1일 오전 사전 공개할 예정이며, MVP·영플레이어·감독상 수상자는 같은 날 오후 3시 서울 홍은동 스위스그랜드호텔에서 열리는 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식' 현장에서 발표된다.



프로축구 K리그1 대상 시상식 부문별 후보이처럼 모든 후보가 나온 가운데 이번 시즌 K리그1 시상식 명단 중에서 눈에 띄는 부분은 조기 우승을 확정한 전북 현대의 후보자 수가 가장 많다는 거다. 올해 K리그1서 열 번째 별을 가슴에 단 이들은 사령탑 포함 총 10명의 인원이 후보에 선정되는 기염을 토해냈다.지난해 부진에서 벗어나지 못하며 사상 초유의 승강 플레이오프까지 추락했던 이들이었지만, 프리미어리그 출신 '명장' 거스 포옛 감독 지휘 아래 완벽히 다른 모습을 보여줬다. 동계 훈련부터 고강도 체력 훈련을 통해 정신을 새롭게 무장했고, 시즌 개막 후 부진에 빠지자 과감하게 전술을 수정하면서 고공 행진을 내달렸다.또 시즌 중반에는 무려 22경기 무패 행진(17승 5무)을 질주하면서 일찌감치 우승 레이스에서 우위를 점했고, 파이널 라운드 돌입 전인 33라운드서 수원FC를 격파하며 조기 우승을 확정했다. 현재 리그 종료 단 2경기를 남겨놓은 가운데 2위 대전과의 격차는 14점 차로 압도적인 위용을 자랑하고 있다. 환상적인 시즌을 보낸 만큼, 시상식에 최다 인원을 배출했다.가장 먼저 감독상 후보에는 포옛 감독이 이름을 올렸다. 대전 황선홍 감독과 안양 유병훈 감독과 경합을 펼치는 그는 조기 우승이라는 강력한 성과가 있기에, 수상이 매우 유력하다. 이에 더해 최우수 선수상에는 박진섭이 후보에 선정됐다. 주장이라는 중요한 직책을 훌륭하게 소화함에 더해, 수비형 미드필더·중앙 수비수를 오가며 전북의 허리를 확실하게 책임졌다.수비적인 역할도 환상적이었지만, 공격 포인트도 상당하다. 현재 34경기에 나와 3골 2도움을 기록했고, 공격 포인트의 순도도 굉장히 훌륭하다. 슈퍼 크랙 이동경(울산·13골 12도움)과 수원 폭격기 싸박(17골 2도움)의 엄청난 견제가 예상되지만, 이들의 소속팀이 현재 파이널 B에 머무르고 있는 부분을 고려하면 수상 가능성은 충분히 높다.수문장에는 송범근이 후보에 올랐고, 현재 수상이 매우 유력하다. 강력한 '라이벌'이었던 조현우(울산·31G 42실점)가 소속팀의 부진으로 이번 시상식 후보서 제외된 가운데, 2018년 프로 데뷔 이후 처음으로 베스트 11 골키퍼 부문에 도전하게 된다. 수비진에는 측면에서 미친 활약을 선보인 김태현(26G·3도움)과 노익장을 과시한 김태환(34G 2도움)이 후보로 선정됐다.강력한 견제자로는 김진수(FC서울·2골 8도움)와 김문환(대전·22G 2도움)이 거론되고 있다. 또 중앙 수비진에는 완벽히 부활에 성공한 홍정호(30G 1골 1도움)가 2021시즌 이후 4년 만에 BEST 11에 도전하게 된다. 미드필더진에는 송민규(5골 2도움), 박진섭, 강상윤(32G 4도움)이 최전방에는 개인 득점 2위에 자리하고 있는 전진우(15골 2도움)가 수상을 노리고 있다.만약 최소 7명 이상 선정될 경우, 전북은 수원 삼성의 기록(2004년·6명 배출)을 뛰어 넘게 되며, 또 2022시즌 이후 무려 3년 만에 BEST 11을 배출하는 기록을 작성하게 된다.