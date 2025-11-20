"제주 4.3은 3만개 사연 있는 사건, 사람에 집중하고 싶었다"

▲
영화 <한란>을 연출한 하명미 감독.트리플필쳐스
연출부이자 상업영화 시나리오 작가 등으로 경력을 쌓아온 하명미 감독은 경력 20년이 다 돼서야 자신의 연출작을 내놓기 시작했다. 첫 장편 <그녀의 취미생활>(2023), 그리고 오는 26일 개봉하는 <한란>은 소재와 장르에서 크게 다르지만, 여성의 선택과 주체성을 천착해왔다는 점에선 일맥상통하다.
이 중 실제 우리 역사 비극이자 여전히 이념 갈등의 소재가 되곤 하는 제주 4.3은 다큐멘터리로는 꾸준히 조명됐고 당시 군경과 정부의 양민학살이라는 진실에 가닿았지만, 극영화로는 일반 관객 앞에 마땅히 자주 소개되진 않았다. 지난 18일 서울 삼청동에서 만난 하명미 감독은 2013년 제주도로 이주한 이후 4.3 항쟁에 대한 이해와 공감의 마음을 키워왔고 언젠가는 꼭 영화로 전하고 싶었다는 속내를 밝혔다.
제주어 감수자만 5명, 고증의 시간
<한란>의 기본 골격을 구상하던 때는 2019년경이었다고 한다. 지금보단 좀 더 큰 예산으로 규모 있게 만들고 싶은 욕심이 있었다던 하명미 감독은 "계속 기다리다가 영영 못만들 것 같아서 <그녀의 취미생활>을 끝냈을 때 바로 시나리오 작업에 들어갔다"며 제작 과정부터 전했다.
"제주로 귀촌 후 매년 4월 3일마다 유족분들이 슬퍼하는 모습에 저도 같이 슬퍼하곤 했다. 영화화 과정 자체가 그분들의 마음을 알아가는 시간이었다. 4.3 이야길 꺼낼 때마다 좌우, 양비론이 나오곤 하는데, 그것보다 전 희생된 분들에게 집중하려 했다. 추정치로 3만 명이라는 어마어마한 희생자가 나온 일이잖나. 우린 3만 명이 희생된 하나의 사건이라 얘기되는데, 3만 개의 사연이 있는 3만 개의 사건이라 생각했다.
이걸 정치적 논리로 말하긴 싫었고, 사람에 집중하고 싶었다. 당시 군인, 무장대, 마을 사람들은 어떤 마음이었을지 생각하다가 이름 없이 누군가의 자녀로 남은 사연을 떠올렸다. 희생자 다수가 남성이었지만, 이름도 알려지지 않은 채 묻히거나 아직도 발견되지 못한 여성, 노인, 아이들이 있다. 4.3 이야길 대중에게 쉬우면서도 제대로 전하고 싶은 마음에 지금의 아진(김향기)과 해생(김민채) 이야길 만들게 됐다."
영화는 앳된 얼굴의 아진이 딸 해생과 생이별 한 후 산속을 헤매다 결국 재회하는 과정을 다룬다. 피신하던 마을 주민, 군경과 대치하던 무장대, 그리고 양민학살의 주범인 군인들과 경찰을 번갈아 만나며 여러 위기를 겪는 아진은 그 자체로 절절하다. 하지만 마냥 죽음으로 끝맺지 않고 두 모녀의 이후 삶을 상상하게끔 결말을 열어두는 선택을 했다. 영화 제목과도 관련 있는 대목이었다.
"4.3을 상징하는 꽃이 동백꽃이잖나. 1월에 피는 빨간꽃인데 떨어진 피를 상징한다고 알려져 있다. 그 이미지가 너무 슬프기도 하고, 동시에 강인한 생명력을 말하고 싶었다. 당시 사람들이 얼마나 살고자 했는지, 여성과 아이들이 삶의 희망을 품고 피신갔을 때 마음을 상징적으로 전하고 싶던 차에 한라산에 피는 난초를 알게 됐다. 유네스코가 지정한 천연기념물인 식물이다. 서귀포에 한란 박물관이 있는데 관계자 분의 도움으로 영화에도 등장시킬 수 있었다.
장소 섭외도 제주도민들의 도움이 컸다. 주요 촬영지가 제주대학교 인근이었다. 한라산 끝자락에 위치한 곳인데, 우리 스태프 중 한 분의 소개로 알게 됐다. 그리고 실제 학살터 인근에서도 촬영했다. 4.3 희생자 유해를 발굴하고 다니는 시민단체가 있다. 그분들의 도움도 많이 받았다. 아진과 해생을 동굴에서 미로처럼 헤매도록 한 것도 실제로 그렇게 동굴에 숨어 있다 돌아가신 분들에게 관심을 가져달라는 제 마음 때문이기도 했다."