"제주 4.3은 3만개 사연 있는 사건, 사람에 집중하고 싶었다"

"제가 알던 제주어 문맥과 감수자분들 사이의 문맥에 괴리가 크더라. 서쪽, 동쪽 말들이 조금씩 달랐다. 대표적인 게 어머니를 뜻하는 '어멍'인데 엄마 스스로는 이 단어를 쓸 수 있으나 제 3자가 쓰면 아주 버릇없는 표현으로 인식하는 지역이 있더라. 이런 갑론을박이 시나리오 과정에 있었다. 결과적으로 영화를 보신 도민들이 거의 완벽에 가깝다고 인정하셨다. 해생이라는 이름도 '바다에서 태어난'이란 뜻인데 실제 제가 만난 해녀 할머님 성함이기도 했다.

이처럼 이방인으로서 제주 영화를 만드는 게 쉽지 않은 과정이었다. 제주 출신 부지영 감독님께서 우리 영활 보시고 리뷰하셨는데 외지인으로서 4.3 영화를 만드는 게 얼마나 힘들었을까 하시더라. 그래도 저도 10년 넘게 살고 있어서 나름 괸당(친족 혹은 그 정도로 가까워진 사이)이다(웃음). 그 덕에 제주분들의 많은 협력을 받을 수 있었다."

"여러 영상을 추려서 만나게 됐는제, 우연히 그 친구와 같이 엘리베이터를 탔다. 엄마에게 침울한 표정으로 역할을 꼭 따내고 싶다고 하는 걸 듣게 됐다. 오디션에서 계속 침울한 상태길래 기분이 안좋나 싶었는데, 알고 보니 집에서부터 해생의 감정을 잡고 왔다더라. 그간 매번 오디션에서 떨어졌는데 아이는 너무 하고 싶어하는 마음이 간절했다. 함께 촬영하며 그의 성장을 지켜볼 수 있어서 기뻤다. 향기 배우가 너무 고마운 게 바쁜 와중에 틈틈이 와서 민채의 리딩 연습에 도움을 줬다."

"4.3 관련해선 언젠가 현재를 배경으로 한 가족 드라마를 만들고 싶다. 좀 더 살아보고 공부한 뒤에 말이다. 하멜 선장 이야기도 하고 싶다. 이번엔 아픈 이야길 꺼냈는데 제주분들께 선물과 같은 작품을 만들고 싶다."

<한란> 스틸또 하나의 큰 숙제는 제주어 구현이었다. 육지말과 단어나 어미 등이 확연히 다른 제주어를 관객에게 잘 이해시키기 위해 영화는 자막을 넣었다. 준비과정에서도 아진을 연기한 김향기가 과외를 요청해 감수자 세 명이 붙기도 했다. 시나리오 과정은 더욱 지난했다. 하명미 감독은 "총 5명의 감수자가 있었다"며 말을 이었다.이 과정에서 하명미 감독은 김향기와 해생을 연기한 김민채의 중요성을 강조했다. 시나리오 완성 직후 가장 먼저 생각한 배우가 김향기였다고. 영화 속 아진 나이와 김향기의 나이가 또래이기도 하고, 김향기가 쌓아온 작품들이 대중성과 예술성을 고루 겸비했다는 이유였다. "이런 아픈 얘길 향기씨가 해준다면 더 많은 분들에게 알릴 수 있는 기회가 된다"며 하 감독은 "시나리오를 보낸 후 일주일 뒤에 연락이 왔다. 기쁜 마음에 사무실로 달려가 세 시간 동안 엄청 간절하게 얘기했던 기억이 있다"고 웃어 보였다.해생 역 발탁은 더 극적이었다. 제주어를 잘하는 아이를 찾기 위해 제주도 콘텐츠 진흥원 등 협조로 공개 오디션을 봤지만 적합한 배우를 찾을 수 없었다고 한다. "소재 때문에 영화 과정에서 내상을 입을 수도 있어서 훈련된 배우가 필요했다"며 서울 오디션을 이어서 진행했고, 운명처럼 김민채를 만나게 된다."이후에 기회가 된다면 너무 아픈 얘기 말고 선물과 같은 제주 이야길 만들고 싶다"던 하명미 감독은 꾸준히 연출에 매진할 각오를 밝혔다. 변영주 감독의 <낮은 목소리3>(2000) 연출부 이후 상업영화 각본 등을 경험하면서도 늘 가려진 목소리, 자기 목소리를 내지 못하는 사람들에 관심이 갔다고 한다. 직접 설립한 제작사 웬에버스튜디오 창립작인 <빛나는 순간>(2021)과 <한란>에 이은 또다른 제주 영화를 만들고 싶은 의지 또한 있었다.