'프랑켄슈타인' 우리는 완벽하지 않은 나를 사랑할 수 있을까

▲
프랑켄슈타인 스틸컷프랑켄슈타인
영화는 소설을 따라 2부로 구성되어 있다. 시작은 서막이다. 덴마크 왕실의 명을 받아 북극해를 탐사하던 호리손트 호가 얼음에 갇힌다. 선원들은 집에 돌아가길 원하지만, 선장은 탐사를 매진한다. 그렇게 얼음을 깨다가 폭발음과 함께 화염이 치솟는다. 선장은 탐사대를 꾸려 정찰을 나가고 빅터(오스카 아이작)를 발견한다. 상처를 입고 쓰러진 그를 배에 옮기자 곧 정체불명의 크리쳐(제이컵 엘로디)가 나타나 빅터를 내놓으라고 선원들을 공격한다.
선장은 선원들의 희생을 줄이기 위해 둘을 위한 자리를 마련한다. 둘은 마치 선장이 배심원이라도 된 듯 사연을 털어놓지만 경중이나 우열을 가리기에 앞서 두 사람의 이야기는 너무 흡사하다. 아버지에게 인정받지 못한 아들이 사랑받기 위해 발버둥 치지만, 결국 소중한 것을 잃는다는 내용. 애잔하고 기구한 세부에 약간의 차이가 있지만 거칠게 요약한 빅터와 크리쳐는 거울쌍처럼 닮은 운명을 타고난 피조물이다.
거울쌍 같은 둘을 상징하는 요소들은 영화 곳곳에 깔려있다. 아들이 기대에 미치지 못하자 가혹한 학대로 변질되는 훈육 과정. 1인 2역을 소화한 미아 고스는 두 번의 죽음을 맞이한다. 한 번은 빅터의 하나뿐인 어머니로, 또 한 번은 유일하게 크리쳐에 동정심을 가졌던 엘리자베스로. 연구실이 폭파될 때 상처를 입은 빅터는 한쪽 다리를 의수로 대체한다. 사형수와 전쟁 사망자의 시쳇더미를 뒤져서 만든 크리쳐처럼. 애정이 분노로 돌변한 두 사람은 얼음뿐인 북극해에서 스스로를 연료 삼아 무의미한 복수로 생을 소진하고 마는 걸까.
그러나 델 토로는 21세기의 프로메테우스를 영겁의 형벌에 속박시키지 않는다. 아버지에게서 나에게로, 나에게서 자식에게로 이어지는 악연의 사슬도 헐거운 구석은 있다. 생이 끊어져 가던 빅터는 후회와 참회로 크리쳐에게 사과한다. 자신이 해온 일이 얼마나 잔인한 일이었는가 내뱉는 고해성사는 만년의 빙하보다 얼어있던 크리쳐의 마음을 녹이고, 마침내 아들의 입을 통해 '빅터'로 불리며 의미 없이 불리던 이름의 생명을 부여받는다. 크리쳐 또한 얼음에 난파된 선원들을 도우며 무의미하게 태어난 자기 삶에 스스로 의미를 불어넣는다.
우리는 완벽하지 않은 나를 사랑할 수 있는가