오해 받은 마녀 향한 '위키드'식 위로법

영화 <위키드: 포 굿> 스틸컷유니버설픽처스
<위키드: 포 굿>은 전작 <위키드>로부터 어느 정도의 시간이 흐른 뒤의 이야기를 다룬다. '쉬즈 대학교'에 다니던 주인공 엘파바와 글린다는 어느덧 '사악한 서쪽 마녀'와 '선한 마녀'가 되어 오즈를 둘러싼 정치적 분쟁의 양극단에 서게 된다. 이렇게 주인공들이 갈라지는 동안 부수적인 피해를 본 인물이 있는데, 바로 엘파바의 동생 '네사'다.
네사는 엘파바가 오즈의 말하는 동물들을 구하는 대의에 집중하는 동안, 죽은 아버지의 뒤를 이어 먼치킨랜드의 영주 자리에 오른다. 그러나 상냥했던 어린 시절과 달리 강력한 통제와 악법으로 영토를 다스리는 독재자적 면모를 보인다. 그리하여 <오즈의 마법사>에서 지나가듯 언급되는 '사악한 동쪽 마녀'가 된다는 게 뮤지컬 2막 속 네사의 주 이야기다.
지나치게 빠른 전개로 비판받는 뮤지컬 <위키드> 2막은 네사의 이러한 급격한 변화를 설명하는 데 시간을 투자하지 않았다. 이는 관객들이 네사를 이야기의 '진 악당' 취급하는 결과로 이어진다.
한편, <위키드: 포 굿>은 이러한 네사 역시 파시스트적 오즈 정권의 피해자임을 분명히 한다. 작중 네사는 모든 동물의 이동을 정부가 일일이 허가해야 하는 '동물 이동 통제법'에 찬성표를 던지는 이유로, 그러지 않으면 사람들이 자신을 엘파바와 동일한 존재로 볼 거라는 사실을 강조한다. 이미 '공공의 적'이 된 언니와 거리를 두어야 자신의 정치적 생명력이 보장되는 처지에 놓인 것이다.
이는 독재정권의 '분할 정복(divide and conquer)' 정책을 제대로 보여 주는 풍자적 순간이다. 억압받는 이들의 일부를 포용해 줄 것처럼 행동하면서 실상 그들의 분열을 획책하는 것은 역사적으로도 증명된 정치적 수단이다. 오래전에는 여성이 서로를 감시하고 고발하게 만든 마녀사냥 시대의 불안 자극이 있었고, 오늘날에는 성소수자 집단의 분열을 노리는 'LGB without the T(성소수자 용어인 LGBT에서 트랜스젠더를 뜻하는 T를 빼자는 움직임)' 운동 등이 이에 적용된다.
<위키드: 포 굿>은 이러한 맥락이 느껴지도록 네사의 동기를 드러내는 대사를 포함해, 여전히 빠른 전개 속에서도 '사악한 동쪽 마녀'가 마냥 1차원적인 악역으로 뒤바뀌지 않았다는 사실을 분명히 한다. '오해받은 자의 이야기'인 <위키드> 속에서 또 다른 오해가 생기는 걸 방지한 것이다.