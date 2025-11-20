오해 받은 마녀 향한 '위키드'식 위로법

▲영화 <위키드: 포 굿> 스틸컷 유니버설픽처스

새로운 넘버가 보강하는 주인공들의 서사



<위키드: 포 굿>은 여기서 그치지 않고, 원작 뮤지컬에는 존재하지 않는 두 개의 넘버를 추가해 추가로 확보한 시간을 알차게 사용한다.



신시아 에리보의 엘파바가 부르는 'No Place Like Home'은 온 오즈가 자신을 미워함에도 오즈를 살 만한 곳으로 되돌리기 위해 애쓰는 엘파바의 내적 갈등을 정리하는 곡이다. '집만 한 곳은 어디에도 없다'는 관용구를 이용한 이 노래는 얼핏 들으면 현대 미국의 상황에 대한 개탄으로 읽히기도 한다. 성공과 꿈을 약속했던 오즈가 그 추악한 실체를 드러냈음에도 집만 한 곳이 없기에 그곳을 구하기 위해 최선을 다해야 한다고 다짐하는 엘파바의 노래는 더 무지막지하고 예측불허한 '트럼프 2기' 정권에 맞서 일상을 지켜야 하는 미국 시민들의 가슴에 와 닿을 수밖에 없다.



한편, 아리아나 그란데의 글린다가 부르는 'The Girl in the Bubble'은 전작에서 오즈의 곁에 서겠다고 다짐했던 글린다가 다시 한번 엘파바의 편에 서기로 다짐하는 심리를 섬세하게 묘사한다. 작중 글린다가 하늘을 날기 위해 타고 다니는 '버블'과 우물 안 세계처럼 현실과 괴리된 소우주를 뜻하는 단어인 '버블'이 겹치면서, 위선을 뿌리쳐야 할 때가 됐다고 다짐하는 글린다의 모습은 뮤지컬 판본보다 더 설득력 있게 그려진다.



특히 'The Girl in the Bubble'은 앞서 언급한 네사의 몇 대사와 마찬가지로, 자칫 '줏대 없는 변절자'처럼 읽힐 수 있는 글린다의 비극적 면모를 더 확실하게 강조한다. 성공과 권력이 곧 변화를 일으킬 수 있는 힘, 곧 마법이라고 믿었던 글린다가 정치적 허수아비로 사용되면서 깨달은 비애를 처절하게 그리기 때문이다. <위키드: 포 굿>의 또다른 추가 장면인 글린다의 어린 시절 이야기가 여기에 맞물리기도 하면서, 본작은 <위키드> 속 글린다는 악역이 아니라 엘파바와 마찬가지로 비극적인 인물임을 다시 한번 명확히 한다.



이처럼, <위키드: 포 굿>은 상대적으로 빈약했던 뮤지컬 2막을 튼튼하게 보강하면서 그 자체로 완성도 있는 한 편의 영화로 거듭났다. 원작의 급전개에 해당하는 몇몇 부분들은 그대로 답습했지만, 그 와중에도 여성 캐릭터의 심리를 상세히 묘사하면서 뮤지컬에서는 상상만 해야 했던 서사적 맥락을 추가한다. 영화 <위키드>로 입문한 팬에게도, 원작 뮤지컬의 팬에게도 선물 같은 영화가 아닐 수 없다.





