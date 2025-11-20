3시간 아쉽네, 일본서 1000만 돌파한 이 영화의 결정적 매력

▲
<국보> 스틸미디어캐슬
영화가 끝났다. 3시간 꼬박 걸렸다. 하지만 이제 화장실에 갈 수 있다는 안도감 대신에 아쉬움과 아련함이 뒤범벅된 기분이 엄습한다. 벌써 끝나버렸다는 안타까움, 이 찰나가 좀 더 이어지길 바라는 미련, 눈부신 매혹을 체험한 감흥이 엉켰다. 그야말로 '대작'의 향취가 가득했다. 고전 명작에서 느낄 수 있는 바로 그런 기운이다.
<국보>는 전술한 대로 가부키를 통해 주인공의 인생을 펼치는 작업이다. 가부키를 모르고 봐도 장렬하지만, 깨알 같은 장치들이 가득하기에 해당 예술 장르를 알고 보면 두세 배는 다른 체험이 되는 식이다. 진입 턱이 높지만, 그 모든 장애물을 뛰어넘으면 짜릿함이 온몸을 지배한다. 마치 영화 속 가부키 배우들이 고난의 길을 포기하지 못하는 것처럼.
가부키는 우리에겐 낯선 장르이지만, 일본 대중문화를 이해하기 위해선 필수 경로다. 예시를 들어보자. 아무리 왜색 용어를 근절하고 순수 우리말을 쓰자고 해도 대체하기 힘든 게 여럿 있지만, '쌈마이(3류)'나 '18번' 같은 표현은 이제 한국어에 녹아든 지 오래다. 이게 다 가부키에서 유래한 표현이라면 더 설명할 필요가 없을 테다. 현대 일본 아이돌 문화에서 널리 통용되는 '쇼니치(첫 공연)', '센슈락(마지막 공연)' 용어 역시 원래 가부키 공연의 첫공/막공을 뜻하던 말이다.
영화는 그렇게 엄청난 파급력을 가진 가부키의 세계로 깊숙하게 들어간다. 키쿠오와 슌스케, 두 친구를 중심축으로 벌어지는 반세기의 대결 구도를 이해하려면 가부키 문화를 이해해야 한다. 우리에겐 고작해야 특정 문화 계승자에 불과하지만, 가부키 전통을 숙지하지 않으면 후계자 자리를 놓고 왜 저렇게 물고 뜯고 난리가 나는지 소화하기란 불가능하다. 여기에 뿌리 깊은 반일주의가 첨가되면, 고상한 척 포장해도 17세기에 출발한 저잣거리 공연에 불과하던 걸 상술로 포장해서 과장되게 고급화한데 불과하다거나, 비하하기 시작하면 유흥가 홍보용 춤이 기원이라는 '극딜'까지 나올 테다.
국내에도 번역 출간된 만화 <효게모노>에 가부키의 어원이 나온다. '색다르고 첨단적인 모양을 하고 자유롭게 행동한다'는 뜻인데 쉽게 말하면 유행의 첨단이라며 기괴하고 튀는 행동을 일삼던 풍조를 지칭한다. 마치 영화 <대부>가 길거리 조직폭력배를 그리스 비극 주인공처럼 형상화하는 바람에 실제 마피아들이 엄격한 입단절차와 고급 사교 문화를 따르게 되듯, 가부키 역시 생존을 위한 진화과정에서 전통예술과 오페라나 뮤지컬 같은 종합연극 요소를 흡수한 셈이디.
기구한 인생을 담아내다