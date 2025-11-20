3시간 아쉽네, 일본서 1000만 돌파한 이 영화의 결정적 매력

미디어캐슬

<국보> 스틸해당 만화엔 가부키의 출발점도 묘사되는데, 시조라 할 배우 이즈모도 오쿠니는 당대 최고의 연예인이었지만, 이후로 여성 배우의 계보는 끊긴다. 유곽과 연결된 이미지 탓에 당시 막부가 금지했기 때문이다. 그 후로 가부키는 모든 배역을 남자 성인이 연기하는 게 전통이 된다. 영화 속 키쿠오와 슌스케가 자리를 잡는 과정에서 담당한 역할인 '온나카쿠'가 바로 여성을 연기하는 남자배우 역할을 칭한다. (이 지점에서 <패왕별희>가 자연스레 연상된다)'습명(襲名)'은 단순히 수제자를 넘어 가문의 후계자 자리를 둘러싼 경합이다. 한지로 가문의 이름을 얻는 건 가부키 명가의 후계 자리를 독식하는 위치다. 일본에서 가부키 명가는 귀족과 같은 대접을 받는다. 부와 명예를 보장받는 건 물론, 최상류층으로 인정된다. 젊은 여성 연기자를 성적으로 대상화하는 게 당연시되는 일본 방송가에서 가부키 명문 출신 여배우는 예외란 점만 봐도 그들이 가진 특권을 알 수 있다. 그만큼 강력한 권위를 가진 존재다.슌스케에게 보장된 한지로 가문 세습에 '굴러온 돌' 키쿠오가 언급되는 건 용납할 수 없는 도전이다. 가족 내부의 분쟁을 넘어 논란은 커진다. 일본 서부를 대표하는 명가의 계승권 다툼에 극장과 극단 전체는 물론, 거대 기업과 미디어도 가세한다. 유력한 가부키 배우는 모두 대기업 '쇼치쿠' 소속이다. 배우의 결혼까지 참견하는 회사가 유력 명문 계승에 개입하지 않을 리 없다. 이권과 자존심이 걸린 습명 문제에 수백 수천 명의 운명이 달렸다. 엄청난 중압에 키쿠오도 슌스케도 흔들린다. 숙명에서 달아나고 싶다. 하지만 결국 돌아오게 된다.슌스케의 모친 '사치코'와 키쿠오의 딸을 낳은 '후지코마' 같은 여성 캐릭터의 역할도 눈여겨봐야 한다. 실제로 엄청난 가부키 명문의 장녀인 배우 테라지마 시노부가 맡은 사치코는 남편의 극단, 웬만한 회사 뺨치는 규모의 조직을 진두지휘하며 자식 교육까지 책임진다. 가부키 명가들이 단체 관람하며 그 고증에 찬사를 보낼 만큼 가문의 여성들이 짊어진 고충을 제대로 표현한다. 귀족 대접을 받는 명가는 며느리 맞이도 엄격하다. 후지코마는 키쿠오의 아이를 낳지만, 정처로 인정받지 못한다. 게이샤 출신이기 때문이다. 영원히 그늘에 가려져야 한다. 반대로 명문의 딸과 사귀는 건 배역을 따내는 데에도 유리하다. 개인은 개인이 아니다.<국보>를 제대로 즐기려면, 가부키로 상징되는 일본 문화 자체를 소화해야 한다. 영화 한 편 똑바로 보기 위해 뭐 그렇게 까다롭냐고 불평할 수 있지만, 정말로 제대로 알고 보는 것과 아닌 건 차원이 다른 체험으로 작동한다. 그래서 영화라는 대중예술이 총체성을 띠는 장르라는 증명이기도 하다. 아마 이 영화 세부 고증만으로도 설정집 책 한 권 너끈히 나오지 않을까?