"스스로 해야만 내 것이 된다" 세계랭킹 1위 안세영의 마이웨이

▲유퀴즈
안세영TVN
"침대 끝 허리에 앉아서 혼자 지난 경기를 복기하며 '왜 이걸 못해봤어', '뭐가 무서웠어' 스스로에게 질문을 던진다. 진 경기를 다시 보는 게 가장 힘들지만, 그 속에 답이 있으니까 볼 수밖에 없다. 스스로 찾아서 하고 스스로 찾아야지만 자신의 것이 되니까. '계속 해야지, 계속 나아가야지, 할 수 있지'라고 생각해야 그냥 덤벼볼 수 있다."
11월 19일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에는 배드민턴 여제 안세영이 출연했다.
세계랭킹 1위 등극과 함께 한껏 성숙해진 모습으로 돌아온 안세영은 "코트와는 다르게 사복도 입어보고 머리도 풀고 왔다"며 미소를 지었다. 배드민턴은 1년 내내 12개 이상의 대회가 이어지는 강행군이다. 안세영은 10월 프랑스 오픈을 마치고 잠깐의 재정비 시간을 거쳐 11월 18일부터 열린 호주 오픈(2025 BWF 월드투어)에 출전중이다.
현재 진행중인 월드투어를 포함하여 안세영은 올해 참가한 13개 국제대회에서 무려 9번이나 우승을 차지했고, 63승 4패로 승률은 94%에 이르렀다. 2002년생으로 23세에 불과한 안세영은 아직도 기량이 한창 성장중인 시기다.
"운동도 열심히 하게 되고, 동기부여가 생겨서 좀 더 잘하게 되는 것 같다. 나이를 먹어가면서 스스로가 더 여유를 가질 수 있게 됐다. 앞으로 세계랭킹 1위라는 위치에서 제가 어느 정도 퍼포먼스를 더 보여줄지 되게 설레고 기대되는 게 좀 더 크다."
"컨디션 좋으면 공이 느리게 보이더라" 물오른 안세영의 기량
지난 10월 프랑스 오픈 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)와의 배드민턴 단식 결승에서는 불과 42분 만에 초고속으로 압승을 거두며 최근 안세영의 물오른 기량을 증명했다.
"요즘은 부상도 많이 없어져서 컨디션이 많이 올라오고 있다. 자신감이 많이 커졌다. 컨디션이 좋을 때는 공이 느리게 보이더라. 가끔 코트에 들어갈 때 '오늘 이기겠구나'라는 기분이 들기도 하는데, 그럴 때일수록 더 차분하게 하려고 한다."
안세영은 올해 가장 기억에 남은 경기로 '79샷 랠리'로 화제가 된 지난 3월 전영오픈을 꼽았다. 당시에도 상대는 왕즈이였다. 2세트 6-6 동점 상황에서 두 선수는 장장 1분 28초 동안 79번의 랠리를 주고받았고 최종적으로 안세영의 득점으로 끝났다. 랠리 종료 후 두 선수의 기진맥진한 장면은 이 대회의 최고 명장면으로 남았다.
이 랠리는 '배드민턴 여자 단식 역사상 가장 긴 랠리'로 기록됐다. 또한 이 랠리 이후 경기흐름을 바꾼 안세영은 승리와 함께 전영오픈 챔피언까지 차지했다.
"너무 힘들기도 했었는데, 이 랠리할 때 이번만 포기하지 않고 넘기면 제 흐름으로 가져올 수 있을 것 같았다. '조금만 더, 조금만 더!' 이 생각으로 버텼다. 경기 후 왕즈이 선수에게 '다음에는 이런 랠리 하지 말자'고 그랬다. 알아들은 것 같더라(웃음)."
배드민턴이라는 스포츠의 진정한 묘미는, 마치 바둑을 두듯 속고 속이는 수싸움의 향연이라는 데 있다. 안세영의 이번 시즌 상승세 중심에는 비장의 기술인 '크로스 헤어핀'이 있다. 안세영 특유의 질식수비로 상대를 지치게 하다가, 허를 찔러서 상대의 네트 바로 앞에 셔틀콕이 떨어지게 하는 정교한 기술로 머리핀 모양의 궤적이 특징이다.
헤어핀은 배드민턴에서 많은 선수들이 사용하는 기술이지만, 안세영의 헤어핀이 더 무서운 이유는, 상대 선수의 움직임과 셔틀콕의 방향과 각도를 모두 속이는 크로스 공격이기 때문이다. 그만큼 상대방과의 끊임없는 수싸움에서 우위를 점해야만 가능한 플레이였다.
"어느 순간에 제가 이 기술을 쓰면, 상대에게 더 압박을 주고 득점을 할 수 있을지 타이밍을 알게 되더라. 저는 헤어핀을 되게 잘한다고 생각한다. 경기 전날 상대방 플레이를 모니터링하며 스타일과 수를 꼼꼼하게 분석하고 준비한다. 그래서 경기 중에 예측을 빨리할 수 있다."
8세부터 시작한 배드민턴... 세계랭킹 1위의 숙명