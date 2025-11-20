괜찮은 사람이 되려면, 얼마나 많은 게 필요할까?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
태국 감독 나와폰 탐롱라따나릿의 영화 <휴먼 리소스>는 크게 소리치는 영화가 아니다. 그러나 침묵과 정적인 화면 속에서, 우리는 이 시대를 사는 모두가 알고도 외면해 온 질문과 마주한다. "이 세계에, 아이를 낳아도 되는가?" 그리고 "우리는 여전히 '인간'인가, 아니면 그저 '자원'인가?"
영화는 임신 5주 차라는 사실을 알게 된 대기업 인사팀 직원 프렌을 따라가며 여성, 몸, 노동, 사회, 계급, 가치 등 다양한 문제를 엮어간다. 우선, 인사관리라는 조직적 장치를 통해 오늘날 여성의 삶이 어떻게 자원으로 호명되고 규율되는지 치밀하게 추적한다. 주인공 프렌은 임신 5주 차를 맞은 대기업 인사담당자다. 이 설정은 하나의 명백한 모순을 품는다. "인적자원(Human Resource)을 선발하는 노동자"인 동시에, "새로운 인적자원을 생산하는 몸". 즉 프렌은 노동을 관리하는 인력이자, 노동을 낳는 재생산 장치다.
임신 사실을 알게 된 그녀에게 의사는 "안정을 취하라"고 말하지만, 곧 우리는 그것이 얼마나 잔인한 주문인지 확인하게 된다. 그녀의 일터는 위험을 관리한다는 명목 아래 인간을 숫자로 평가하고 분류하는 곳이다. 상사는 서류를 던지며 직원에게 폭력을 가하고, 프렌과 동료 텐은 불만을 삼키며 조직의 말단부에서 균열을 봉합한다.
몸의 '재생산'이라는 임무