'국민빌런' 김의성, '모범택시' 세계관에선 다르다

<드림하이>와 <아이리스> <동네 변호사 조들호> <검법남녀> <궁> 등은 전편의 인기에 힘입어 시즌 2가 만들어진 드라마라는 공통점이 있다. 하지만 시즌 1, 2의 최고 시청률이 비슷했던 MBC의 <검법남녀> 정도를 제외하면 지상파의 시즌제 드라마는 대부분 시즌 1에 비해 시즌 2의 시청률이 현저하게 낮았고 끝내 시즌 3가 제작되지 못했다(물론 <논스톱>이나 <안녕,프란체스카> <하이킥> 같은 시트콤은 예외였다).
하지만 지상파에서 선제적으로 과감한 시도를 하는 것으로 유명한 SBS에서는 시즌3까지 제작된 드라마가 종종 있었다. 2016년과 2020년 2개의 시즌이 방송돼 큰 사랑을 받았던 <낭만닥터 김사부>는 2023년 시즌 3가 방송되면서 '돌담병원'을 그리워하던 시청자들을 만났다. 2020년 SBS 월화드라마로 제작됐던 <펜트하우스>도 금토드라마로 시간대를 옮기면서 2021년 시즌 3까지 인기리에 방송됐다.
그리고 21일부터 SBS가 자랑하는 또 한 편의 시즌제 드라마가 시청자들을 만난다. '복수대행서비스'라는 독특한 소재로 배우들의 안정된 연기와 통쾌한 사이다 액션으로 시청자들을 즐겁게 해줬던 <모범택시>의 세 번째 시즌이다. 시즌 1, 2의 작가와 배우들이 그대로 참여하며 시청자들의 기대를 높이고 있는 <모범택시3>에서는 '국민빌런'으로 유명한 배우 김의성이 무지개 운수의 장성철 대표를 연기한다.
<부산행> <미스터 션샤인>의 메인 악역