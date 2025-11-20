사이트 전체보기
'국민빌런' 김의성, '모범택시' 세계관에선 다르다

[프리뷰] 21일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 <모범택시3>에 출연하는 김의성

양형석(utopia697)
25.11.20 14:59최종업데이트25.11.20 14:59
<드림하이>와 <아이리스> <동네 변호사 조들호> <검법남녀> <궁> 등은 전편의 인기에 힘입어 시즌 2가 만들어진 드라마라는 공통점이 있다. 하지만 시즌 1, 2의 최고 시청률이 비슷했던 MBC의 <검법남녀> 정도를 제외하면 지상파의 시즌제 드라마는 대부분 시즌 1에 비해 시즌 2의 시청률이 현저하게 낮았고 끝내 시즌 3가 제작되지 못했다(물론 <논스톱>이나 <안녕,프란체스카> <하이킥> 같은 시트콤은 예외였다).

하지만 지상파에서 선제적으로 과감한 시도를 하는 것으로 유명한 SBS에서는 시즌3까지 제작된 드라마가 종종 있었다. 2016년과 2020년 2개의 시즌이 방송돼 큰 사랑을 받았던 <낭만닥터 김사부>는 2023년 시즌 3가 방송되면서 '돌담병원'을 그리워하던 시청자들을 만났다. 2020년 SBS 월화드라마로 제작됐던 <펜트하우스>도 금토드라마로 시간대를 옮기면서 2021년 시즌 3까지 인기리에 방송됐다.

그리고 21일부터 SBS가 자랑하는 또 한 편의 시즌제 드라마가 시청자들을 만난다. '복수대행서비스'라는 독특한 소재로 배우들의 안정된 연기와 통쾌한 사이다 액션으로 시청자들을 즐겁게 해줬던 <모범택시>의 세 번째 시즌이다. 시즌 1, 2의 작가와 배우들이 그대로 참여하며 시청자들의 기대를 높이고 있는 <모범택시3>에서는 '국민빌런'으로 유명한 배우 김의성이 무지개 운수의 장성철 대표를 연기한다.

<부산행> <미스터 션샤인>의 메인 악역

김의성은 2016년 <부산행>을 통해 천만 관객을 분통 터지게 한 인상적인 악역연기를 선보였다.
김의성은 2016년 <부산행>을 통해 천만 관객을 분통 터지게 한 인상적인 악역연기를 선보였다.(주)넥스트엔터테인먼트월드

한국에서 가장 공부를 잘하는 사람들만 갈 수 있다는 대학에서 경영학을 전공한 김의성은 대학 시절 연극부에 들어가 연기를 시작했고 대학 선배인 배우 정진영과 전국을 돌며 2인극을 했다. 1987년부터 한강, 한양레파토리, 연우무대, 학전 등 대학로의 여러 극단을 거치며 연극배우로 활동하던 김의성은 1996년 홍상수 감독의 데뷔작 <돼지가 우물에 빠진 날>에서 주연을 맡으며 대중들의 주목을 받기 시작했다.

그 후 드라마와 영화를 오가며 활동을 이어가던 김의성은 자신의 연기에 만족하지 못해 2000년 영화 <주노명 베이커리>와 <이프>를 끝으로 돌연 연기 활동을 중단했다. 김의성은 2000년대 중반 베트남에서 거주하면서 영화 제작 및 배급에 뛰어들었지만 결국 베트남 사업은 실패로 돌아갔다. 만약 김의성이 뛰어난 사업 수완을 가지고 있었다면 대중들은 오늘날 '국민빌런' 김의성의 연기를 보지 못했을 수도 있다.

2011년 홍상수 감독의 <북촌방향>에 출연하면서 연기자로 복귀한 김의성은 2013년에 개봉해 913만 관객을 동원한 영화 <관상>에서 한명회 역을 맡아 관객들에게 강한 인상을 남겼다(영화관입장권 통합전산망 기준). 2015년 SBS 드라마 <육룡이 나르샤>에서는 정몽주를 연기했는데 선죽교에서 이방원(유아인 분)과 하여가와 단심가를 주고 받는 장면은 <육룡이 나르샤> 전체에서도 최고 명장면 중 하나로 꼽힌다.

2015년 영화 <암살>에서 강인국(이경영 분)의 집사를 연기하며 악역 연기의 시동을 건 김의성은 2016년 여름에 개봉해 1156만 관객을 동원한 <부산행>을 통해 '국민빌런'으로 떠올랐다. 김의성은 <부산행>에서 이기적인 성격을 가진 고속버스회사의 상무이사 용석 역을 맡아 '좀비보다 더 무서은 것은 악한 인간'이라는 사실을 보여준 캐릭터로 주인공 일행을 여러 차례 곤경에 빠트리며 영화의 '최종보스'로 활약했다.

같은 해 드라마 < W >에서 한효주의 아버지이자 괴팍한 스타 만화가 오석무를 연기한 김의성은 2018년 tvN 드라마 <미스터 션샤인>에서 하다 하다 '나라 팔아먹은 놈'까지 연기했다. 조선말의 친일파 이완용과 이하영을 합친 듯한 이완익 역을 맡은 김의성은 드라마 속에서 온갖 악행을 저지르면서 시청자들의 미움을 한몸에 받았다. 김의성 본인도 자신의 SNS에 직접 이완익을 비난하는 글을 올렸을 정도.

'국민 빌런'에서 모범택시 팀의 리더로

김의성은 <서울의 봄>에서 특유의 능청스런 연기로 관객들의 분통을 터지게 만들었다.
김의성은 <서울의 봄>에서 특유의 능청스런 연기로 관객들의 분통을 터지게 만들었다.메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트

<부산행>과 <미스터 션샤인>을 통해 악역전문 배우의 이미지가 강하게 새겨졌지만 그렇다고 김의성이 언제나 악역만 맡는 배우는 아니다. 김의성은 2015년 이병헌 감독의 첫 상업영화 <스물>에서 김우빈이 연기한 차치호의 아버지로 등장해 아들과 격의 없는 사이로 관객들을 즐겁게 했다. 2019년 1624만 관객을 동원한 영화 <극한직업>에서는 마약반 5인방을 직접 결성한 마포경찰서장을 연기하기도 했다.

하지만 관객들은 김의성의 선한 역할보다는 악한 역할에 더 주목했다. 김의성은 2023년 자신의 4번째 천만영화 <서울의 봄>에서 노재현 전 국방장관을 모티브로 만든 오국상 국방장관을 연기했는데 많지 않은 분량에도 관객들의 분노를 자아내며 '국민빌런'의 존재감을 보여줬다. 올해 초에 공개된 넷플릭스 드라마 <중증외상센터>에서도 백강혁(주지훈 분)과 대립하는 한국대학교 병원장 최조은 역을 맡았다.

이처럼 강렬한 악역 연기로 시청자들의 미움을 받는 배우 김의성이 선한 캐릭터를 연기하는 몇 안되는 작품 중 하나가 바로 <모범택시> 시리즈다. 김의성이 연기하는 택시회사 무지개 운수의 대표이자 범죄 피해자 지원 재단 파랑새 재단의 대표 장성철은 젊은 시절 연쇄 살인마에게 부모를 잃고 사설 복수대행 서비스 모범택시 팀을 지휘한다. <어벤저스>의 닉 퓨리(사무엘 L. 잭슨 분) 같은 역할이라 할 수 있다.

<모범택시3>에는 김도기 기사 역의 이제훈과 모범택시 팀의 홍일점이자 해킹 전문가 안고은 역의 표예진, 엔지니어이자 잠입 전문 최주임, 박주임 역의 장혁진, 배유람 등 시즌 1, 2의 주역들이 그대로 출연한다. 여기에 장나라와 윤시윤, 이경영 같은 굵직한 이름의 배우들이 각 에피소드 별 빌런 역할로 <모범택시3>에 특별 출연하고 음문석과 김성규, 지대한 등도 <모범택시3>를 빛낼 예정이다.

<모범택시> 시리즈의 장성철은 모범택시 팀을 이끄는 선역의 수장이지만 김의성이라는 배우의 이미지 때문에 시청자들은 장성철이 언제 악역으로 돌아설지 모른다는 긴장감을 느끼며 시즌 1, 2를 감상했다. 시즌 3에서도 기본적으로 장성철의 포지션은 선역이지만 배우가 배우인 만큼 시청자들은 여전히 긴장을 놓지 못할 것이다. 그리고 이 묘한 긴장감은 <모범택시3>를 즐기는 또 하나의 재미 요소가 될 것이다.

시즌1보다 시즌2의 시청률이 더 높았던 흔치 않은 드라마였던 <모범택시>는 21일 세 번째 시즌이 시작된다.
시즌1보다 시즌2의 시청률이 더 높았던 흔치 않은 드라마였던 <모범택시>는 21일 세 번째 시즌이 시작된다.<모범택시3> 홈페이지
김의성 모범택시3 국민빌런 이제훈 표예진

