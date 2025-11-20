달라진 포체티노 감독, 미국 대표팀 이끌고 '상승 곡선' 탑승

한때 위기에 빠졌지만, 최근 공식전 5경기 무패 행진을 질주하며 다시금 지도력을 입증하고 있는 마우리시오 포체티노 감독이다.지난 19일(한국시간)을 끝으로 2025년 국제축구연맹(FIFA)이 주관하는 평가전 일전이 모두 종료된 가운데 서서히 내년 6월 예정된 북중미 월드컵의 밑그림이 드러나기 시작했다. 11월 A매치서는 모든 대륙이 진행했던 지역 예선이 종료, 현재까지 총 39개의 나라가 본선을 확정했다. 내년 3월 예정된 플레이오프가 남은 상황 속 자연스럽게 개최국으로 시선이 쏠리고 있다.특히 캐나다·멕시코와 공동 개최하는 미국에 가장 많은 관심이 집중되고 있다. 가장 많은 도시에서 개최할뿐더러(미국·11 도시, 캐나다·3 도시, 멕시코· 2 도시), 전력도 상당히 수준급으로 갖추고 있기 때문.엄청난 관심 속 1994년 이후 오랜만에 자국에서 월드컵을 개최한 미국은 최고 성적인 3위 그 이상을 바라보고 있다. 1930년 제1회 우루과이 월드컵서 3위를 기록하며 초대 대회에서 괄목할 만한 성과를 냈던 이들은 1934 이탈리아(16강)·1950 브라질(조별리그)까지 꾸준하게 모습을 드러냈지만, 이후 32년간 세계 무대에서 자취를 감췄다.야구·농구·미식 축구·아이스하키에 밀려 축구 인기는 날이 갈수록 떨어졌고, 제대로 된 프로리그가 창설되지 않으면서 자연스럽게 월드컵에 나갈 수 있는 실력이 갖춰지지 않았다. 하지만, 1990년 이탈리아 대회에서 무려 40년 만에 본선 무대를 밟으면서 다시금 이들의 실력을 주목하기 시작했고, 1994년 자국서 열린 대회서는 16강에 오르는 기염을 토해냈다.이후 MLS 창설과 함께 꾸준하게 실력 있는 자원들이 나오면서 경쟁력을 갖추기 시작했고, 2002년 한일 월드컵서는 8강까지 도달하며 전 세계인들의 눈도장을 찍기도 했다. 이후 독일(조별리그)·남아공(16강)·브라질(16강) 대회까지 계속해서 참석하며 무시할 수 없는 팀으로 성장했지만, 2018 러시아 월드컵을 앞두고 부진에 빠지기 시작했다.최종 예선서는 클린스만 감독 지휘 아래 멕시코-코스타리카에 패배하며 휘청였고, 결국 최종 5위에 머무르며 본선에 오르지 못하는 충격에 휩싸였다. 이후 그렉 버홀터 감독 지휘 아래 수습에 나선 이들은 2019-20 네이션스리그 우승과 함께 2022 카타르 월드컵 최종 예선서는 코스타리카와의 접전 끝에 본선에 오르며, 일말의 자존심을 회복했다.카타르 대회서는 웨일스(무)-잉글랜드(무)-이란(승)과의 험난한 조 편성을 뚤고 16강에 오르는 저력을 보여줬지만, 16강서 네덜란드에 3-1로 무너졌다. 이처럼 2010년대 이후 월드컵이라는 무대에서 오락가락한 모습을 보여주고 있는 상황 속 미국은 스타 사령탑인 포체티노 카드를 꺼내기에 이르렀다.1972년생인 포체티노 감독은 선수 시절 에스파뇰-PSG를 거치며 이목을 끌었고, 아르헨티나 국가대표로서도 월드컵 1회 출전(2002)에 성공하며 성공적인 커리어를 마쳤다. 선수 은퇴 이후 지도자로 변신한 그는 에스파뇰-사우스햄튼에서 능력을 쌓았고, 2014-15시즌을 앞두고 토트넘 훗스퍼에 부임하면서 전 세계 팬들의 관심을 받았다.상위권과 중위권을 오가는 팀에 불과했던 토트넘의 지휘봉을 잡아 리그 준우승 1회(2016-17), 챔피언스리그 준우승 1회(2018-19)를 기록하기도 했고, 손흥민·에릭센·델리 알리·해리 케인 등 잠재력이 뛰어난 자원들의 기량을 끌어올리며 젊은 명장 반열에 올라서기도 했다. 하지만, 2019-20시즌에 극도로 부진한 모습을 보였고, 결국 경질되는 엔딩을 맞았다.이후 PSG-첼시 감독직에 올랐으나 이렇다 할 성과를 내지 못하면서 고개를 숙였지만, 그에게 색다른 기회가 찾아왔다. 바로 북중미 월드컵 개최국인 미국이 포체티노에 손을 내민 것. 지난해 9월 지휘봉을 잡고 파나마를 상대로 데뷔전을 치른 그의 출발은 상당히 좋지 않았다. 우승이 유력했던 2024-25 네이션스리그 4강전서 파나마에 충격적인 탈락을 맛본 것.탈락 후에도 튀르키예-스위스에 연속으로 패배하며 휘청였고, 현지에서 열렸던 골드컵에서는 결승전까지 무난하게 도달했으나 '숙적' 멕시코에 2-1로 역전 패배를 헌납하면서 현지 민심은 급격하게 식기 시작했다. 이어 지난 9월 A매치 첫 경기서는 우리 대표팀에 무기력하게 2-0으로 패배하면서 고개를 숙였고, 인터뷰서도 황당한 발언을 내뱉기도 했다.그는 한국전 이후 기자회견을 통해 "전체적으로 보면 우리가 한국보다 나았다고 생각한다. 하지만 상대 페널티 박스 안에서 결정력이 부족하면 어려운 일이다. 우리가 기회를 더 만들었고, 지배한다는 느낌을 받았다"라며 자평했다. 이어 "손흥민의 영어 실력이 놀라울 정도로 좋았다"라고 말하며 논란이 일기도 했다.계속된 실패와 패배로 인해 분위기가 흔들릴 법도 했지만, 포체티노 감독은 빠르게 흐름을 되살리는 데 성공했다. 9월 마지막 경기였던 일본전서는 2-0 완승을 챙겼고, 이어 에콰도르(무)-호주(승)에 무패 행진을 질주했다. 기세를 이어 이번 11월 A매치서는 사고를 쳤다. 남미 예선을 뚫고 올라온 파라과이에 2-1 승리를, 또 우루과이를 상대로는 골 폭격을 해냈다.지난 19일 오전 9시(한국시간)에 열린 우루과이와 평가전서 전반에만 4골을 넣는 어마어마한 공격력을 선보였고, 후반에도 1골을 추가하며 5-1 대승을 거뒀다. 단순히 다득점을 기록했다는 부분만 아니라, 경기력도 인상적이었다. 빌드업 구조는 서서히 갖춰진 모습이었고, 약속된 세트피스를 통해 3골을 기록한 부분은 팀의 짜임새가 높아지고 있는 게 확실히 보였다.특히 마누엘 우가르테(맨유), 아라우호(바르셀로나), 데 아라스카에타(플라멩구), 벤탄쿠르(토트넘), 마테우스 올리베이라(나폴리) 등 우루과이가 1진급 자원들을 내세웠음에도 불구하고, 이들에 전혀 밀리지 않는 경기력을 보여준 부분은 확실히 고무적이었다. 또 이번 경기는 2012년 이후 북중미·카리브해 이외의 국가를 상대로 거둔 가장 큰 승리로 새로운 기록을 작성했다.이런 역사적인 승리에 현지 매체 <스포츠 일러스트>도 "포체티노 감독 임기 중 처음으로 의미 있는 승리를 거뒀다"라며 "월드컵 개최국인 미국은 여러 면에서 어려운 한 해를 보낸 후 마침내 노력의 결실을 보고 있다"라고 보도하기도 했다.이처럼 점차 부진에서 벗어나 본선 경쟁력을 갖추고 있는 포체티노 감독의 미국이다. 과연 이들은 개최국 자격으로 나가는 대회에서 '사고'를 칠 수 있을까. 이들의 향후 행보에 귀추가 주목된다.