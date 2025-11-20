"장애인도 영화 찍을 수 있는데..." 불편 넘어선 목소리 들어야 하는 까닭

올해 부산국제영화제 초청작 <주희에게>에 영화 세 편의 주인공이 된 한 장애인의 이야기가 주요하게 등장한다. 휠체어도 아닌 침상, 마치 전동휠체어처럼 침상을 개조해 그 위에 누워 나다니는 중년의 사내 선철규다. 뇌성마비로 누워 지내면서도 번개 맞은 것처럼 싸돌아다닌다고 해서 '번개 맞은 지렁이'라 불리는 선철규가 꿈인 번지점프에 다가서는 이야기가 다큐멘터리 <주희에게>의 한 줄기를 이룬다.
영화에서 철규와 그를 돕는 이들은 번번이 좌절을 마주친다. 제 발로는 층계참 하나도 올라서지 못하는 이가 저 높은 곳에서 줄을 묶고 뛰어내리겠다니, 평생을 번지점프로 밥벌이해 온 이에게도 금시초문이며 황당무계한 일인 것이다. 번번이 거절당하지만, 철규는 주눅 들지 않는다. 그는 휠체어 침상에 오를 때도, 영화에 출연할 때도, 바다 한가운데서 떠 있어 보고 싶다고 했을 때도, 삶의 순간순간 수많은 반대와 마주해왔던 터다.
그 선철규가 또 한 가지 꿈을 품는다. 번지점프 또한 뇌성마비 장애인이 하지 못하란 법은 없다는 것이다. 그런 법이 있다면, 절대 할 수 없는 이유가 있다면 제 앞에 내놓으란 기세로 맞서는 철규의 모습을 관객은 조마조마한 마음으로 지켜보게 된다(관련기사: 중증장애인의 번지점프는 성공할 수 있을까?
