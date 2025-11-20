"장애인도 영화 찍을 수 있는데..." 불편 넘어선 목소리 들어야 하는 까닭

목포국도1호선독립영화제

"제작 현장은 체력적으로 힘들고, 다양한 시공간에서 이루어지며, 많은 이들과 협업이기에 장애인들이 일하기 쉽지 않은 환경이에요. 경험 삼아 지원했는데 덜컥 캐스팅되니 무모한 선택으로 모두에게 피해를 줄까 두려웠습니다. 지체와 지적 동반 장애라서 대본을 읽고 캐릭터를 이해하고 연기를 한다는 게 어려웠죠. 감독님과 스태프들이 여러 차례 집 근처로 찾아와 아이와 영화에 대해 이야기를 나누고 관계를 형성한 뒤 촬영할 수 있었습니다.

촬영할 때 감독님께서 "속으로 열까지 센 다음에 고개를 드는 거야" 하고 아이가 이해할 수 있게 장면마다 쉽게 지도를 해주셨어요. 또 촬영하고 나면 꼭 칭찬부터 먼저 해주셨고, 스태프들도 정말 잘하고 있다고 응원을 많이 해주셨죠. 이런 노력들이 있었기에 아이가 감독님이 원하는 장면을 연기할 수 있었다고 봅니다."

주연을 맡은 시각장애 배우 박안나.그러나 현재적 장애는 어디까지나 현재까지의 어려움일 뿐이다. 노영빈은 주연이었던 안나와 함께 다시 한번 시각장애를 다룬 <살아, 간다>라는 작품을 제작하고 있다. 기획부터 배리어프리 버전 제작을 염두에 둔 선구적인 작품이다. 현장에서도, 상영 단계에서도 장애를 넘어 전에 없던 시도를 하는 이들이 꾸준히 등장하고 있다.올해 가치봄영화제를 비롯해 여러 영화제에서 선보인 <새이와 도하> 사례도 주목할 만하다. 초등학교 장애아동 도우미 제도와 관계된 갈등과 우정을 다룬 영화로, 도하 역할을 실제 지체장애와 지적장애가 있는 서지우 어린이가 맡아 연기했다. 촬영 내내 현장에 동행한 서지우의 어머니는 현장에서의 배려가 적응에 큰 도움이 되었다고 말한다.가능하다. 불가능하지 않다. 그저 불편이고, 효율의 저하가 있을 뿐이다. 그 같은 어려움에 맞서 장애인이 배우로, 스태프로 영화에 참여하도록 이끄는 이들이 이렇게 존재한다. 한동안 주요 매체에서 모습을 보이지 않던 장애인 배우들이 <우리들의 블루스> 같은 작품에서 제 모습을 드러냈다. 독립영화 가운데서도 위에 언급한 작품처럼 꾸준히 그 영역과 쓰임이 확장되고 있다. 서로서로 북돋아 더 나은 협업을, 더 효과적인 활약을 이끈다. 장애는 그렇게 삶 속으로, 또 사회 안으로 들어온다.