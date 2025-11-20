'골때녀' 국대패밀리, 월드클라쓰 꺾고 3년 4개월 만에 우승 탈환

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
<골때녀> 국대패밀리가 3년 4개월 만에 정상 복귀에 성공했다. 지난 19일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> GIFA컵 결승 FC 국대패밀리 대 FC 월드클라쓰의 경기에서 국대패밀리는 선수 전원의 고른 활약 속에 난적 월드클라쓰에 3대 0 완승을 거뒀다.
이로써 국대패밀리는 지난 2022년 7월 (시즌2 슈퍼리그)이후 두 번째 우승을 차지(방영일 기준)하는 기쁨을 만끽했다. 그동안 국대패밀리는 첫 우승 이후 내리 하향세를 겪으면서 한때 챌린지리그로 강등되는 수모를 겪는 어려움을 겪기도 했다.
하지만 지난해 에이스 박하얀 영입 후 상승세를 탄 데 이어 시은미, 정재은 등 신입 멤버들이 대거 합류한 GIFA컵대회를 통해 물오른 기량을 과시하며 강팀들을 연달아 제압하는 등 강팀으로서의 자존심을 되찾는 데 성공했다. 한편 GIFA컵을 끝으로 잠시 휴식기에 돌입하는 <골때녀>는 내년 1월 새로운 선수들의 대거 합류와 더불어 돌아올 예정이다.
또 한번의 에이스 맞대결 성사