'골때녀' 국대패밀리, 월드클라쓰 꺾고 3년 4개월 만에 우승 탈환

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

지난해 이후 상승세를 타기 시작했던 국대패밀리었지만 고질적인 수비 불안은 늘 우승 도전의 발목을 잡는 요소로 자리 잡았었다. 하지만 신입 멤버인 배구 선수 출신 시은미의 안정적인 방어로 인해 탄탄한 뒷문 보강이 이뤄졌고 자연스럽게 필드플레이어로 복귀한 박하얀을 중심으로 팀의 공격력은 한층 강화되었다.

​

여기에 그동안 골 결정력 부족으로 아쉬움을 자아냈던 김민지가 연이은 득점에 힘입어 확실한 스트라이커로 자리매김했고 박승희와 나미해 역시 수비와 미드필더로서의 역할을 충실하게 이행해줬다. 구성원들의 고른 활약은 누구 한 명이 막히더라도 쉽게 무너지지 않는 탄탄한 전력의 구축을 이끌어낸 힘이 되었다. 현재 팀원 조합으로선 사실상 마지막이 될 수 있는 대회 우승을 통해 국대패밀리는 확실하게 유종의 미를 거둘 수 있었다.

​

반면 약 2년에 걸쳐 최강팀으로 군림하다 지난 G리그에서 탈락 위기를 겪었던 월드클라쓰는 깜짝 스타 제이의 가세로 정상 복귀의 희망을 키웠지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 제이 중심의 플레이로 팀이 재편되면서 반등의 기회를 마련했지만 반대로 제이가 부상으로 주춤거리자 다른 선수들까지 함께 흔들리는 어려움에 직면했다. 사오리+나티 콤비의 위력마저 결승전에선 반감되었고 결국 준우승에 만족할 수밖에 없었다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기