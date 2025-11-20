키움 안치홍-KIA 이태양, 17명 유니폼 갈아입는다

▲
한화 안치홍의 타격(한화 이글스 제공)연합뉴스
17명의 선수가 2차 드래프트를 통해 내년 시즌 새로운 팀으로 옮기게 됐다.
한국야구위원회는 19일 서울 송파구에서 2025년 KBO리그 2차 드래프트를 비공개로 실시했다. 2차 드래프트는 각 구단 별 보호선수 35명을 제외한 소속선수, 육성선수, 군보류 선수, 육성군 보류선수가 지명 대상이 됐다. 입단 1~3년 차 선수 및 입단 4년 차 소속 선수, 육성 선수 중 군 보류·육성군 보류 이력이 있는 선수, 당해 연도 FA(해외 복귀 FA 포함), 외국인 선수는 지명에서 자동 제외됐다.
구단 별로는 키움 히어로즈가 4라운드까지 4명을 지명했고 롯데 자이언츠도 3라운드까지 3명을 지명하며 적극적인 전력 보강에 나섰다. 두산 베어스와 KIA 타이거즈, kt 위즈, 삼성 라이온즈, SSG 랜더스는 각각 2명을 지명했고 NC 다이노스와 한화 이글스, LG 트윈스는 모든 라운드를 패스했다. 2025년 2차 드래프트에서도 한때 화려한 전성기를 보냈던 스타 선수들이 다수 포함돼 있어 야구팬들의 눈길을 끌고 있다.
2차 드래프트를 통한 스타들의 '깜짝 이적'
지난 2011년 메이저리그의 '룰5 드래프트'에서 영감을 받아 만들어진 KBO리그의 2차 드래프트는 기존 구단에서 기회를 받지 못하는 선수들에게 새로운 기회의 장을 제공하고 강팀과 약팀 사이의 간극을 줄이기 위해 만들어진 제도다. 하지만 각 구단마다 보호 선수를 정하는 과정에서 본의 아니게 전성기가 지난 노장 선수들이 제외됐고 한 시대를 풍미했던 스타선수들이 '깜짝 이적'을 하는 경우도 적지 않았다.
2015년 11월에 열린 2016년 2차 드래프트에서는 전성기 시절 '국민 우익수'로 불리던 이진영(두산타격코치)이 LG의 보호선수 명단에서 제외됐고 kt에서 전체 1순위로 이진영을 지명했다. kt 이적 후 3년 동안 활약한 이진영은 2016년 타율 .332, 2017년 타율 .289에 이어 은퇴 시즌이었던 2018년에도 타율 .318를 기록하는 꾸준한 활약을 선보이며 통산 타율 .305의 좋은 성적으로 선수 생활을 마무리했다.
같은 해 2차 드래프트에서는 롯데의 우완 정재훈(두산 투수코치)이 지명 선수들 중 가장 늦은 3라운드 전체 30순위로 '친정' 두산으로 컴백했다. 2014 시즌이 끝난 후 장원준의 보상선수로 롯데로 이적한 정재훈은 롯데에서 10경기 평균자책점 7.11로 부진했고 1년 만에 두산으로 돌아왔다. 그리고 정재훈은 2016년 두산의 필승조로 활약하며 1승 5패 2세이브 23홀드 3.27의 성적으로 두산의 통합 우승에 크게 기여했다.
2021년과 2022년 2차 드래프트 대신 도입했던 '퓨처스 FA'가 2년 만에 폐지되면서 2023년 11월 2차 드래프트가 다시 부활했다. 그리고 키움은 2024년 2차 드래프트 전체 1순위로 SSG의 내야수 최주환을 지명했다. SSG에서의 마지막 시즌에 100안타 20홈런 63타점을 기록했던 최주환은 키움 이적 첫 시즌 124안타 13홈런 84타점을 기록했고 FA를 신청하기 직전에 키움과 2+1+1년 총액 12억 원의 다년 계약을 체결했다.
2024년 2차 드래프트에서 kt가 1라운드에서 지명했던 잠수함 우규민 역시 2차 드래프트의 대표적인 성공 사례가 됐다. 2023년 삼성에서 3승 1패 13홀드를 기록하고도 보호선수 명단에서 제외됐던 우규민은 2024년 kt 유니폼을 입고 45경기에 등판해 4승 1패 1세이브 4홀드 2.49를 기록하며 화려하게 부활했다. 2024년 11월 kt와 2년 총액 7억 원에 계약한 우규민은 올해도 1승 2패 9홀드 2.44로 '짠물투구'를 이어갔다.
2025년 2차 드래프트로 팀을 옮긴 스타 선수들