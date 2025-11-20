라이벌 김광현은 36억... '3번째 FA' 양현종의 적정 가치는?

케이비리포트

양현종의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)다만 양현종의 C등급 FA라는 점이 변수다. C등급은 영입 시 보상선수 없이 직전 연봉(5억)의 150%인 7억 5000만 원만 지불하면 된다. KIA 입장에서는 팀을 대표하는 프랜차이즈 스타라는 상징성 때문에 놓칠 수 없는 상황이고 타 구단 입장에서는 큰 출혈 없이 즉시 선발 보강 수단으로 접근 가능한 카드다. 예상을 깨는 깜짝 이적이나 영입 경쟁 가능성도 제기되는 이유다.비교 대상도 존재한다. 오랜 기간 좌완 라이벌로 평가받아온 김광현은 지난 6월 SSG와 2년 최대 36억(연봉 30억·옵션 6억)에 연장 계약을 체결했다. 2007년 프로 데뷔 후 두 선수가 걸어온 19년의 궤적은 유사하지만 양현종의 이번 협상이 동일한 형태로 흘러가리라 장담할 수는 없다.지난해 우승팀에서 하위권으로 추락한 소속팀 KIA의 상황도 복잡하다. 내부 FA만 무려 6명인데 그 중 최대어인 박찬호를 두산 베어스에 빼앗긴 충격으로 당초 세운 FA 협상 전략이 흔들린 상태다. 박찬호와의 협상 때문에 자연스레 뒤로 밀린 양현종·최형우 등 핵심 베테랑들에 대해 KIA 구단은 우선순위 없이 접점을 찾는 쪽과 먼저 계약하겠다는 입장이다. 달리 말하면 둘 중 누가 먼저 계약할지도 불투명한 상황이다.그렇다고 양현종이 팀을 떠날 가능성은 희박하다. KIA 마운드에서 양현종의 존재는 한 명의 선발 투수 이상의 의미다. 세대 교체 중인 KIA 선발진에서 시즌 내내 로테이션을 지켜줄 수 있고 150이닝을 보장할 수 있는 자원은 여전히 양현종 한 명뿐이다. 양현종의 상징성과 마케팅, 팬심까지 고려하면 그가 이탈할 경우의 충격은 단순한 전력 손실을 뛰어넘는다. KIA가 재정이 허락하는 한 최대한 예우를 할 것이라 예상되는 이유다.