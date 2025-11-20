사이트 전체보기
라이벌 김광현은 36억... '3번째 FA' 양현종의 적정 가치는?

[KBO리그] '11시즌 연속 150이닝' 달성에도 ERA 5.06으로 부진한 양현종... 3번째 FA 계약 규모에 주목

케이비리포트(kbreportcom)
25.11.20 15:20최종업데이트25.11.20 15:20
세번째 FA 자격을 얻은 KIA 베테랑 양현종
KIA 타이거즈의 간판 투수이자 프로 19년 차 좌완 양현종이 시즌 종료 후 통산 세 번째 FA 자격을 행사했다. 겉으로만 보면 소속팀 잔류가 확실시되는 베테랑의 재계약 협상처럼 보이지만 그 안을 들여다보면 이번 겨울은 양현종이 선수 생활에서 가장 어려운 셈법을 풀어야 하는 시기다.

올시즌 양현종은 총 30경기에 선발 등판해 153이닝을 소화하며 통산 최초로 11시즌 연속 150이닝을 달성했다. 풀타임 선발 투수로 꿋꿋이 마운드를 지켜온 시간만큼은 다시 설명할 필요가 없다. 통산 186승으로 KBO리그 현역 최다승 투수라는 타이틀 역시 변함이 없다.

그러나 FA를 앞둔 올시즌 최종 성적표는 1년 전에 비해 하락세가 뚜렷하다. 시즌 평균자책점이 5.06으로 1점 가까이 치솟으며 올해 규정이닝을 채운 22명 중 최하위, 다승도 7승에 그쳤다. 어느새 30대 후반이다보니 에이징커브를 우려하는 시선이 따라붙을 수밖에 없는 나이다.

양현종의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)
다만 양현종의 C등급 FA라는 점이 변수다. C등급은 영입 시 보상선수 없이 직전 연봉(5억)의 150%인 7억 5000만 원만 지불하면 된다. KIA 입장에서는 팀을 대표하는 프랜차이즈 스타라는 상징성 때문에 놓칠 수 없는 상황이고 타 구단 입장에서는 큰 출혈 없이 즉시 선발 보강 수단으로 접근 가능한 카드다. 예상을 깨는 깜짝 이적이나 영입 경쟁 가능성도 제기되는 이유다.

비교 대상도 존재한다. 오랜 기간 좌완 라이벌로 평가받아온 김광현은 지난 6월 SSG와 2년 최대 36억(연봉 30억·옵션 6억)에 연장 계약을 체결했다. 2007년 프로 데뷔 후 두 선수가 걸어온 19년의 궤적은 유사하지만 양현종의 이번 협상이 동일한 형태로 흘러가리라 장담할 수는 없다.

지난해 우승팀에서 하위권으로 추락한 소속팀 KIA의 상황도 복잡하다. 내부 FA만 무려 6명인데 그 중 최대어인 박찬호를 두산 베어스에 빼앗긴 충격으로 당초 세운 FA 협상 전략이 흔들린 상태다. 박찬호와의 협상 때문에 자연스레 뒤로 밀린 양현종·최형우 등 핵심 베테랑들에 대해 KIA 구단은 우선순위 없이 접점을 찾는 쪽과 먼저 계약하겠다는 입장이다. 달리 말하면 둘 중 누가 먼저 계약할지도 불투명한 상황이다.

그렇다고 양현종이 팀을 떠날 가능성은 희박하다. KIA 마운드에서 양현종의 존재는 한 명의 선발 투수 이상의 의미다. 세대 교체 중인 KIA 선발진에서 시즌 내내 로테이션을 지켜줄 수 있고 150이닝을 보장할 수 있는 자원은 여전히 양현종 한 명뿐이다. 양현종의 상징성과 마케팅, 팬심까지 고려하면 그가 이탈할 경우의 충격은 단순한 전력 손실을 뛰어넘는다. KIA가 재정이 허락하는 한 최대한 예우를 할 것이라 예상되는 이유다.

통산 200승에 도전하는 양현종
다만 양현종 입장에서의 계산도 간단치 않다. 직전 FA 계약(4년 103억 원)에서 양현종의 옵션 비중은 무려 48억 원에 달했다. 80% 이상이 보장인 김광현의 계약과는 차이가 뚜렷하다. 사실상 마지막일 가능성이 높은 이번 FA에서는 보장 규모를 확대하고 싶은 욕구가 클 수밖에 없다.

결국 양현종이 원하는 수준의 안정성과 KIA가 제시할 수 있는 현실적인 조건이 어느 지점에서 절충될 수 있을지가 이번 협상의 핵심이다. 베테랑 양현종·최형우와의 협상 결과는 KIA의 내년 전력 뿐 아니라 향후 3~4년의 구단 운영 방향까지 결정하게 될 가능성도 있다. 프로 20년 차 시즌을 앞둔 양현종에게는 가장 복잡한 겨울이 시작됐다. 그것은 KIA 구단에게도 마찬가지다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 양현종 김광현

케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

