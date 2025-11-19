마녀들 이야기 통해 전하려던 진심, '위키드 2막'이 특별한 까닭

▲
영화 <위키드: 포 굿> 스틸유니버설 픽쳐스
1년간의 인터미션을 끝낸 후 2막을 시작한 영화는 엇갈린 운명 속에서 서로 다른 기로에 선 두 마녀의 마지막 이야기를 다룬다. <위키드>가 선택에 대한 이야기였다면 <위키드: 포 굿>은 선택의 책임과 결과를 말한다. 밝고 경쾌한 분위기를 지나, 어둡고 진중한 톤으로 전개되어 다소 무겁지만, 영상의 화려함은 두 배 이상이다.
영화로 탄생한 위키드는 사실 뮤지컬 <위키드>와 더 가깝다. '그레고리 맥과이어'의 소설 <위키드: 사악한 서쪽 마녀의 삶과 시간들>을 원작으로 하며, '라이먼 프랭크 바움'의 소설 <오즈의 마법사>를 모티브로 한 2차 창작물이다. <오즈의 마법사>와 연결성이 <위키드: 포 굿>에서 명확히 드러나며 재해석의 정수를 맛볼 수 있다.
날씨 마법을 부린 마담 모리블(양자경)은 토네이도를 일으켜 캔자스의 도로시를 오즈로 데려온다. 그로 인한 후폭풍이 상당하다. 엘파바의 동생 네사로즈(마리사 보데)가 휩쓸려온 집에 깔려 죽음으로 이어진다. 종국에는 엘파바에서 물을 끼얹으면서 자매의 죽음에 관여한다. 글린다가 멋대로 준 네사로즈의 구두를 신고 귀환을 위해 마법사(제프 골드블룸)를 찾아 노란 벽돌길을 따라간다. 그 과정에서 심장 없는 양철나무꾼과 고통을 느끼지 못하는 허수아비, 피예로(조나단 베일리)와 엘파바가 구해준 겁쟁이 사자까지 등장하며 모든 복선이 회수된다.
2막에서 등장인물은 깊이 있는 감정 교류와 복잡한 관계성을 겪으며 다소 혼란스럽다. 하지만 다양한 메시지를 던지며 더 나은 세상을 위한 용기에 대해 말한다.
엘파바와 글린다는 각자의 위치에서 고군분투하며 서로를 위한 최선의 우정을 통해 한 단계 더 성장한다. '너로 인해 달라졌어'라고 반복적으로 공표한다. 부제 포 굿(For good)은 '영원히'라는 단순한 관용어를 넘어 진정한 선은 무엇인지를 인지하고 앞으로 나아가는 태도를 취한다. 모든 것이 달랐지만 서로를 통해 올바른 길로 변해가는 과정은 혐오와 갈등이 만연한 21세기에 어울리는 동화다.
21세기에 어울리는 동화