제주 4.3의 아픔 안은 김향기 "제주말·모성애 공부하며 연기"

"감독님과 처음 만났을 때 3시간 동안 쭉 계획을 말씀해주셨다. 본인이 생각한 이미지, 촬영 장소 등등. 그 말씀에 믿고 가면 되겠다 싶었다. 무엇보다 제가 딸 민채와 같이 촬영하기에 다소 예민할 수 있는 현장이다 싶어서 감독님과 소통이 그만큼 중요하다 생각했다. 사실 제가 엄마 역할을 하는 것에 놀랐다는 반응들이 있었는데, 시나리오를 처음 읽고 촬영을 마칠 때까지 전 제가 엄마라기 보단 아진이라는 인물의 개성을 생각하며 연기했다.

다만 궁금했던 건 모성애인데, 캐릭터와는 별개의 보편적인 감정 같아서 여러 책과 영상을 찾아보긴 했다. 해생이를 찾기 위해 거친 여정을 쭉 나아가잖나. 그 에너지가 모성애라 생각했는데 책을 보니 호르몬 체계가 바뀌며 모성애가 나오는 것 같더라. 이성보다 몸이 먼저 반응하는 상태로 이해했다."

"제주 4.3 연구소에서 편찬한 할머님들 증언집이 있다. 읽으면서 감정적으로 힘들긴 했는데, 역할을 할 때 감정적 상상에 도움을 받았다. 이런 역사적 사실을 다루는 작품은 제 3자의 입장에서 상상하고 정보로만 접하게 되는데, 증언집은 그 자체에 빠질 수 있게 했다. 그리고 가장 걱정인 게 제주어였다. 감수자분들에게 촬영 들어가기 전 2개월간 일대일 수업을 받았다.

해생의 민채를 만났을 때, 낯가림이 있나 싶을 정도로 말이 없었는데 막상 친해지니 수다쟁이더라(웃음). 귀엽다는 말을 싫어할 수도 있으니 개인 취향 묻고, 사적인 얘길 나누면서 마음을 편하게 해주려 했다. 그 친구도 한 명의 배우니까 제가 연기적 도움을 주기보단 민채의 모습으로 현장에 있을 수 있게끔 돕고 싶었다. 둘이 분장하고 카메라 앞에 섰는데 막상 더 닮은 것 같더라(웃음)."

영화 <한란>에서 딸을 찾아 헤매는 아진을 연기한 배우 김향기.영화 <끝나지 않는 세월> <지슬> 등 제주 4.3의 아픔을 다룬 극영화들이 있었다. 다큐멘터리에 비해 상대적으로 극영화에선 소극적이었던 건 아마도 비극적인 역사, 그리고 여전히 일각에서 진실을 가린 채 이념 갈등처럼 몰고가는 분위기 때문일 것이다. 이럴수록 영화를 끌고 가는 배우의 용기가 중요하다. 이제 20대 중반을 지나가는 배우 김향기가 그래서 소중한 이유다.오는 26일 개봉하는 <한란>은 제주 이주민 하명미 감독의 신작. 1948년 그 당시 군인과 경찰에 의해 폭도로 몰린 제주도민의 아픔을 다룬다. 남북 분단을 반대하며 시위하던 시민들을 무력으로 억압하다 결국 시민 무장 봉기까지 일어나며 서로를 향해 총질하던 때에 김향기가 연기한 아진 같은 사례 또한 숱했을 터. 지난 18일 서울 삼청동의 한 카페에서 만난 김향기는 "그때 당시 제 나이 또래의 엄마들이 있었던 것도 사실이고, 감독님 또한 그리고자 하는 바가 분명했기에 제가 그걸 잘 표현하면 되는 일이었다"며 출연 소감부터 밝혔다.아진은 군인과 경찰의 토벌 작전에 딸 해생(김민채)과 생이별을 한다. 남편은 첩자로 오인받고 시민군에게 사살당하고, 해생은 엄마를 찾아 산에 오른다. 군인과 시민군의 위협 사이에 분투하는 아진의 모습을 김향기가 현실감 있게 표현해냈다. 애초부터 하명미 감독은 아진 역으로 김향기 외에 다른 대안이 없었다고 한다. 캐릭터의 아픔을 잘 표현하는 것도 중요했지만, 무엇보다 영화를 보는 현재 관객들이 공감할 수 있는 힘이 김향기에게 있었다는 것.아진은 고씨성을 지닌 제주 토박이다. 결혼 전까지 해녀였고, 물질로 생계를 이어온 몸과 마음이 건강한 20대였다는 게 김향기의 해석이었다. 마을 간 유대감이 깊어서 그 난리 중에 산을 헤매면서도 서로 강한 유대감을 나누는 장면이 영화에 등장한다. 김향기는 4.3 관련 영상과 책을 보며 당시 정서를 파고들었고, 특히 제주말 대사를 위해 감독에게 감수자 과외를 요청하기도 했다.