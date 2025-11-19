대주자 꼬리표 뗀 '도루왕 FA' , 두산이 인정한 조수행의 가치

▲
박찬호-정수빈-조수행 도루왕 트리오를 구축한 두산(출처: 2025 KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자
조수행의 잔류로 두산은 리그 최강의 발야구 라인을 구축하게 됐다. 기존 도루왕 출신 정수빈(2023시즌 도루왕, 올 시즌 26도루), 이번에 영입한 박찬호(2019, 2022시즌 도루왕, 올 시즌 27도루), 그리고 조수행(2024년 도루왕, 올 시즌 30도루)까지 최근 4시즌 동안 도루왕에 오른 3명이 한 팀에 모이게 됐다.
이들 3인방이 올 시즌 합작한 도루만 83개에 달한다. 여기에 박준순, 오명진, 이유찬 등 젊은 선수들의 주루 능력까지 더해진다면 두산은 구단 역사상 한 번도 이르지 못한 팀 200도루에 도전할 가능성도 충분하다. (팀 역대최다 189개/2008시즌) 백업 선수로 시작해 FA 계약까지 성공한 '스페셜리스트' 조수행이 구단의 기대처럼 두산 발야구의 선봉이 될 수 있을지 주목된다.
[관련 기사] 2025 FA 결산.. 최악의 폭망 계약은? [KBO야매카툰]
[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기