대주자 꼬리표 뗀 '도루왕 FA' , 두산이 인정한 조수행의 가치

[KBO리그] '4년 16억' FA 계약 체결한 2024 도루왕 조수행... 두산 발야구 부활의 핵심 키로 주목

케이비리포트(kbreportcom)
25.11.19 17:17최종업데이트25.11.19 17:17
내부 FA인 조수행과 4년 계약을 체결한 두산 구단
내부 FA인 조수행과 4년 계약을 체결한 두산 구단

금년 FA 시장에서 최대어 박찬호(4년 최대 80억) 영입에 성공한 두산 베어스가 내부 FA 조수행(32)까지 붙잡았다. 지난 18일 박찬호와의 계약을 발표한 두산은 뒤이어 외야수 조수행과 4년 최대 16억 원(계약금 6억, 연봉 총 8억, 인센티브 2억)에 계약하며 FA 시장 2호 계약을 발표했다.

총액 중 14억 원이 보장액인 파격적인 조건은, 만년 대주자에서 도루왕으로 도약한 '스페셜리스트' 조수행의 가치를 구단이 공식 인정한 결과다. 지난 2016 신인 드래프트에서 두산의 2차 1라운드(5순위) 지명을 받고 입단한 조수행은 리그 정상급 탄탄함을 자랑한 두산 외야진에 막혀 2022년까지는 주로 대수비와 대주자로만 기용됐다.

하지만 지난 2024 시즌, 조수행은 백업 꼬리표를 떼어내는 데 성공했다. 데뷔 후 최다인 130경기에 출장해 타율 0.265, 64도루를 기록하며 팀 동료이자 전년도 도루 1위인 정수빈(52도루)을 제치고 생애 첫 도루왕 타이틀을 거머쥐었다. 당시 64도루는 KBO리그 역대 한 시즌 도루 7위에 해당하는 기록이기도 하다. 2021년부터 올해까지 5시즌 연속 20도루 이상을 기록하며 리그 최고의 주력을 입증했다.

두산 조수행의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)
두산 조수행의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)

조수행은 장점은 단순히 발이 빠른 것이 아니라 도루 성공률이 높다는 점이다. 통산 180도루를 기록하는 동안 39개의 실패만을 기록한 조수행은 도루성공률(82.19%)은 리그 최정상급이다. 구단 관계자는 조수행에 대해 "시즌 내내 트레이드 문의가 들어왔을 정도로 가치가 높은 자원"이라며 그의 가치를 높이 평가했다.

조수행은 FA 계약 소식이 알려진 후 인터뷰를 통해 "FA 계약을 했다는 자체가 꿈만 같다"며 기쁨을 숨기지 않았다. 이번 계약으로 36세가 되는 2029년까지 두산 유니폼을 입게 된 조수행은 "더 이상 어린 나이가 아니다. 타석에서, 누상에서 내가 할 수 있는 역할에 최선을 다하는 것은 기본이다. 앞장서서 후배들을 잘 이끄는 역할까지 하겠다"며 팀내 고참다운 각오도 밝혔다.

박찬호-정수빈-조수행 도루왕 트리오를 구축한 두산(출처: 2025 KBO 야매카툰 중)
박찬호-정수빈-조수행 도루왕 트리오를 구축한 두산(출처: 2025 KBO 야매카툰 중)

조수행의 잔류로 두산은 리그 최강의 발야구 라인을 구축하게 됐다. 기존 도루왕 출신 정수빈(2023시즌 도루왕, 올 시즌 26도루), 이번에 영입한 박찬호(2019, 2022시즌 도루왕, 올 시즌 27도루), 그리고 조수행(2024년 도루왕, 올 시즌 30도루)까지 최근 4시즌 동안 도루왕에 오른 3명이 한 팀에 모이게 됐다.

이들 3인방이 올 시즌 합작한 도루만 83개에 달한다. 여기에 박준순, 오명진, 이유찬 등 젊은 선수들의 주루 능력까지 더해진다면 두산은 구단 역사상 한 번도 이르지 못한 팀 200도루에 도전할 가능성도 충분하다. (팀 역대최다 189개/2008시즌) 백업 선수로 시작해 FA 계약까지 성공한 '스페셜리스트' 조수행이 구단의 기대처럼 두산 발야구의 선봉이 될 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 2025 FA 결산.. 최악의 폭망 계약은? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

(글: 민상현 / 김정학 기자)
프로야구 KBO 두산베어스 조수행 박찬호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

