대주자 꼬리표 뗀 '도루왕 FA' , 두산이 인정한 조수행의 가치

두산 조수행의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)조수행은 장점은 단순히 발이 빠른 것이 아니라 도루 성공률이 높다는 점이다. 통산 180도루를 기록하는 동안 39개의 실패만을 기록한 조수행은 도루성공률(82.19%)은 리그 최정상급이다. 구단 관계자는 조수행에 대해 "시즌 내내 트레이드 문의가 들어왔을 정도로 가치가 높은 자원"이라며 그의 가치를 높이 평가했다.조수행은 FA 계약 소식이 알려진 후 인터뷰를 통해 "FA 계약을 했다는 자체가 꿈만 같다"며 기쁨을 숨기지 않았다. 이번 계약으로 36세가 되는 2029년까지 두산 유니폼을 입게 된 조수행은 "더 이상 어린 나이가 아니다. 타석에서, 누상에서 내가 할 수 있는 역할에 최선을 다하는 것은 기본이다. 앞장서서 후배들을 잘 이끄는 역할까지 하겠다"며 팀내 고참다운 각오도 밝혔다.