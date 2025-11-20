조국 근대화를 외치던 국가의 배신

1970년대와 1980년대 대한민국 산업화의 한가운데서 석탄 채굴로 막대한 부를 축적하며 국내 최대 석탄 기업으로 우뚝 섰던 동원탄좌는, 시대의 변화와 석탄 합리화 정책에 따라 점차 규모가 축소되다가 2000년대 초반 결국 폐광의 길을 걸었다. 그러나 오너 일가는 이미 1968년 '삼성연탄'이라는 이름으로 설립되어 1981년 '전원산업'으로 개칭한 기업을 사업 전환의 핵심 축으로 삼았다. 폐광 후 장남이 이끌던 동원그룹은 바다모래채취 사업 등을 하였으나 결국 2016년 매각되었다. 하지만 차남이 물려 받게 되는 그룹의 알짜배기 전원산업은 1986년부터 제주 남서울호텔 인수 등 호텔업에 본격 진출했고, 1997년 리츠칼튼 서울 호텔(현 르메르디앙 서울)을 개관하며 레이크우드 컨트리클럽(CC) 등 레저 및 부동산 영역으로 사업을 확장해 거대 기업 집단으로 성장했다.
동원탄좌는 폐광 당시 주력 광업소 부지(사북광업소)를 강원랜드 개발에 대부분 매각했고, 전원산업은 폐광 이전부터 호텔·리조트 사업을 펼쳐 막강한 자본으로 변모했다. 이로써 동원산업 오너 일가는 석탄 사업의 쇠락을 관광·레저 산업의 성공으로 완벽하게 전환시켰다. 2017년 마약, 성범죄 등 각종 범죄로 논란이 된 버닝썬이 전원산업이 소유한 르메르디앙 호텔 지하층 있던 클럽이었다. 당시 버닝썬의 지분 42%를 전원산업이 소유하고 있었고, 매일 매출 보고를 받았다는 의혹 등이 제기된 적도 있었다.