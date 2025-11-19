50년 지나도 녹슬지 않은 '대부', 왜 '완벽'이란 수식어 얻었나

팝엔터테인먼트

영화 <대부> 포스터.'역사상 가장 위대한 영화'로 불리는 <대부>가 2025년 극장가에 다시 모습을 드러냈다. 한국에서는 1973년 첫 개봉, 2010년 재개봉에 이어 올해 두 번째 재개봉이다. 그러나 체감상 훨씬 더 많이 본 것 같은 이유는 뭘까. TV와 OTT에서 수없이 회자된 장면들, 패러디와 오마주를 통해 이어져 온 이미지들 덕에 <대부>는 '보지 않았어도 본 것 같은 영화'가 되었다.그렇지만 믿기 어렵게도, 이 영화를 스크린에서 본 경험이 없는 세대가 훨씬 많을 것이다. 그래서 이 영화의 극장 재개봉은 단순한 과거 회상이 아니라, 거대한 신화를 현장에서 다시 확인하는 사건에 가깝다.<대부>는 비평적 성취뿐만 아니라 상업적 성공으로도 전설이 되었다. 600만 달러로 만들어 2억 5000만 달러 이상을 벌어 들였다. 제작비 대비 무려 40배가 넘는 수익. 그 자체로 하나의 '기적'이다. 이쯤 되면 '완벽'이라는 수식어가 어색하지 않다. 작품 자체의 밀도에서부터 제작 과정, 그리고 영화 산업에 미친 영향까지, 어느 하나 흠을 찾기 어렵다.그 중심에는 알 파치노, 말론 브란도, 로버트 듀발 같은 연기 신들이 있지만, 무엇보다 <대부>는 '프랜시스 포드 코폴라'라는 이름을 빼고 설명할 수 없다. 지금은 미국 영화사의 한 봉우리를 구성하는 전설이지만, 당시만 해도 무명에 가까웠던 30대 초반의 감독이었다. 스튜디오와 끊임없이 충돌하고 싸워가며 '자신이 옳다는 믿음'을 굽히지 않았고, 그 결과물이 바로 <대부>다. 이 한 작품으로 그는 영화사의 지형을 바꿔 놓았다.