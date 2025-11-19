무차별 학살 속 6살 아이 생존기... '한란'이 보여준 제주 4.3의 참상

▲
<한란> 스틸㈜트리플픽쳐스
한 무리 사람이 산을 오른다. 토벌대가 주민을 죽인다는 소식에 피난길에 오른 것이다. 험난한 산중 생활이 염려된 아진은 6살 딸 해생을 할머니에 맡긴다. 남편 이철이 '산부대'와 함께 입산한 터라, 남편과 만나려는 일념이 앞서지만, 두고 온 딸이 걱정되는 건 어쩔 수 없다.
간신히 산속 동굴에 도착한 아진이지만, 청천벽력이 들린다. 노인과 어린애는 괜찮겠지 했지만, 군인들이 산등성이 마을을 전부 불태웠다는 이야기다. 위험하다는 만류에도 불구하고 그녀는 어린 딸을 찾기 위해 하산을 결심한다. 절친한 친구이자 영험한 '애기 심방'인 봉순이 딸은 살아 있다고 한 예언에만 의지한 채.
한편 구사일생 생존한 해생은 엄마를 찾기 위해 길을 더듬는다. 아진은 산에서 내려오고, 해생은 정처 없이 헤맨다. 사방 위험투성이다. 토벌대는 통행증 없는 주민은 모두 부역자로 몰아 즉결처분하고, 산부대 역시 협력하지 않는 이들에 냉혹하기 그지없다. 누구도 믿을 수 없다. 심지어 주인을 잃고 떠돌이가 된 들개조차 두려워해야 한다. 한 끼 식량도 없이 생과 사를 넘나들며 엄마와 딸은 서로 애타게 찾는다. 그 와중에 학살극은 멈추지 않는다.
열광적 찬양과 배척 사이에 놓인 영화의 선택
한국 현대사의 어둠을 다루는 작품이 나올 때마다 늘 우려하곤 한다.
① 작품을 만든 이들이 세속의 유혹이나 설익은 도취에 빠지지 않고 할 말 다 하면서도 균형감을 유지하는가.
② 작품을 있는 그대로 보지 않고 자신만의 선입견으로 난도질하듯 재단하거나, 심지어 소재만 보고 비난 혹은 열광을 보내는가.
이 두 가지가 참 어려운 현실이다. 물론 첫 번째 경우엔 조급함과 정의감이 기묘하게 뒤섞이거나, 다루는 주제를 최대한 타이밍 맞게 공개하려다 보니 벌어지는 과잉이 주요 원인이라 이건 관객이 보고 평가하면 될 일이다. 문제는 두 번째 경우다. '답정너'로 애초 보지도 않고 '너 잘 걸렸다!' 식으로 달려들면 도리가 없다. 무차별 비난도 문제이지만, 그 반대의 경우도 사실 도움은 전혀 되지 않는다. 불행히도 근래 이 문제는 한층 더 심각해지는 중이다.
4.3 배경의 <한란> 역시 이 걱정부터 시작하게 된다. 일단 영화를 보자. 아슬아슬한 순간이 등장하면 가슴이 철렁한다. 너무 일방적인 것 아닌가. 선악의 선명한 대비에 집중하다 과도한 규격화에 그치지 않을까 등의 고민이 속속 솟아난다. 그런데 용케 그런 우려를 요리조리 잘 피한다. 슬슬 영화 전개에만 집중할 수 있게 된다.
색안경을 벗으면 비로소 보이는 것들