박찬호 떠난 KIA, 내년 '새 주전 유격수'는 누구?

일주일 넘게 잠잠하던 2026년 FA시장이 18일 본격적으로 막이 올랐다.두산 베어스는 18일 작년 유격수 부문 골든글러브 수상자인 FA내야수 박찬호와 4년 총액 80억 원(계약금 50억+연봉 총액28억+인센티브 2억)에 FA 계약을 체결했다. 두산은 같은 날 외야수 조수행과도 계약 기간 4년, 총액 16억 원(계약금 6억+연봉 총액 8억+인센티브 2억)에 계약했다. 2020년대 두산의 최대 고민이었던 유격수 포지션의 약점을 메우면서 작년 도루왕을 붙잡으며 '집토끼 단속'에도 성공한 것이다.두산이 2건의 FA계약을 통해 실속 있는 스토브리그를 보내고 있다면 두산의 행보로 인해 큰 손해를 보게 된 구단도 있다. 바로 지난 7년 연속 130경기 이상 출전하면서 내야의 중심을 든든하게 잡아주며 공수에서 맹활약한 붙박이 주전 유격수 박찬호를 잃게 된 KIA 타이거즈다. 이제 KIA 구단과 이범호 감독은 다가올 2026 시즌 박찬호의 자리를 대체할 새로운 주전 유격수를 구해야 하는 커다란 고민에 직면했다.타이거즈는 KIA 자동차가 해태를 인수하면서 팀 명이 KIA로 바뀐 2001년, 홍세완이라는 젊은 유격수가 등장했다. 홍세완은 2003년 유격수로는 역대 처음으로 세 자리 수 타점을 기록하는 등 공격형 유격수로 명성을 떨치며 유격수 부문 골든글러브를 수상했다. 하지만 홍세완은 2004 시즌부터 고질적인 무릎 부상에 시달리면서 2010 시즌을 끝으로 은퇴할 때까지 한 번도 100경기 이상 출전한 시즌이 없었다.홍세완이 더 이상 주전 유격수로 활약할 수 없게 되자 KIA는 2000년대 중·후반 김종국을 유격수로 활용했다. 김종국은 1996년 프로 입단 후 이종범이라는 거물에 밀려 2루수로 활약했지만 고려대 시절 국가대표 유격수로 활약했을 만큼 유격수 수비도 출중한 선수였다. 김종국은 유격수 변신 후 안정된 수비를 뽐냈지만 김종국에게 이종범이나 홍세완 같은 수준의 타격을 기대하는 것은 애초에 무리였다.KIA는 김종국이 2루수로 돌아간 2008년 외국인 유격수 윌슨 발데스를 영입했다. 하지만 메이저리그 4개 구단에서 활약했던 발데스는 KIA 입단 후 47경기에서 타율 .218 1홈런16타점17득점13도루 OPS(출루율+장타율) .571로 기대에 한참 미치지 못하다가 시즌 중반에 퇴출됐다. 하지만 KIA는 발데스가 퇴출 되던 해 2차6라운드 전체43순위로 입단한 '작은 거인' 김선빈을 발굴하는 큰 수확이 있었다.김선빈은 165cm의 작은 체구를 가진 내야수였지만 화순고 시절에는 투수로 활약했을 정도로 강한 어깨를 가진 선수로 날렵한 수비와 함께 밀어치기가 돋보이는 수준급의 타격까지 갖춘 선수였다. 1년 늦게 입단한 안치홍(한화 이글스)과 함께 '꼬꼬마 키스톤'을 결성한 김선빈은 2017년 타율 .370으로 한국시리즈 우승과 타격왕, 유격수 부문 골든글러브를 휩쓸었고 작년에는 한국시리즈 MVP에 선정됐다.김선빈은 키스톤 파트너 안치홍이 롯데 자이언츠로 이적한 2020년부터 2루수로 변신했다. 하지만 KIA의 유격수 자리는 여전히 빈틈이 없었다. 2019년 도루왕 박찬호가 새로운 붙박이 유격수로 활약했기 때문이다. 박찬호는 부상 위험이 크고 체력 소모가 심한 유격수 포지션임에도 최근 6년 동안 단 64경기에만 결장할 정도로 강철 체력을 과시했고 2023년부터 타격에도 눈을 뜨며 KBO리그 정상급 유격수로 활약했다.2000년대 이후 홍세완, 김선빈, 박찬호 같은 '자체 생산 유격수'가 꾸준히 등장하면서 유격수 포지션에 큰 고민을 하지 않았던 KIA는 FA자격을 얻은 박찬호가 두산으로 이적하면서 예상치 못한 변수가 생겼다. 물론 박찬호는 KIA에게도 대체 불가능한 자원이지만 박찬호 외에도 양현종과 최형우, 조상우, 이준영, 한승택까지 6명의 선수가 한꺼번에 FA자격을 얻은 KIA로서는 박찬호 잔류에만 '올인'할 수 없었다.결국 박찬호의 이적은 현실이 됐고 FA시장에도 마땅한 유격수 자원이 없기 때문에 KIA는 내년 시즌 자체적으로 새 유격수를 구해야 한다. 일단 가장 쉽게 생각할 수 있는 방법은 동성고 시절 유격수로 활약했던 김도영에게 유격수를 맡기는 것이다. 물론 김도영이 MVP급 타격을 유지하면서 유격수 포지션에 적응한다면 금상첨화지만 햄스트링 이슈가 있는 김도영에게 유격수를 맡기는 것은 위험부담이 너무 크다.올해 KIA에서 1114.1이닝을 소화했던 박찬호 다음으로 많은 경기에서 유격수를 소화한 선수는 바로 유틸리티 내야수 김규성이다. 김규성은 올해 11번의 선발 출전과 함께 유격수로 25경기에 출전해 119.1이닝을 소화했다. 물론 주전 유격수가 된다면 김규성에겐 절호의 기회가 되겠지만 통산 타율이 .210에 불과하고 올해 내야 전 포지션을 오갔던 김규성을 특정 포지션에 고정 시키는 것은 썩 좋은 대안이 아니다.외부에서 새로운 유격수를 영입하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다. 19일 열리는 2차 드래프트를 통해 쓸만한 유격수 자원을 지명하는 방법도 있고 두산으로부터 박찬호의 보상선수로 보호선수 20명 외 1명을 선택할 수도 있다. 하지만 올 시즌 부진했던 성적과 달리 여전히 두꺼운 선수층을 자랑하는 두산에서 박찬호의 보상 선수를 유격수 포지션으로 특정하는 것은 결코 바람직한 일이 아니다.이제 스토브리그가 막 시작된 만큼 KIA가 앞으로 남은 겨울 동안 어떤 행보를 보일지 알 수 없기 때문에 현 시점에서 내년 KIA의 주전 유격수를 예측하는 것은 큰 의미가 없다. 물론 KIA의 새 유격수가 박찬호에 버금가거나 그 이상의 활약을 해줄 가능성도 얼마든지 있다. 하지만 KIA의 가장 확실한 상수였던 박찬호가 팀을 떠나버린 현재 내년 시즌 새 유격수가 누가 되더라도 KIA로서는 큰 모험이 될 것이다.