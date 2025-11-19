'선발 복귀전 14득점' 고예림의 시즌은 이제 시작

페퍼저축은행이 안방에서 현대건설을 꺾고 단독 2위 자리를 굳게 지켰다.
장소연 감독이 이끄는 페퍼저축은행 AI페퍼스는 18일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(25-22,19-25,25-21,25-10)로 승리했다. 시즌 개막 후 8경기 만에 지난 시즌 전반기 18경기에서 올렸던 승수와 동률을 만든 페퍼저축은행은 1위 한국도로공사 하이패스와의 승차를 3점으로 좁히며 2위를 사수했다(6승2패).
페퍼저축은행은 외국인 선수 조 웨더링튼이 서브득점 1개와 블로킹 3개를 포함해 51.79%의 성공률로 33득점을 퍼부으며 공격을 주도했고 아시아쿼터 시마무라 하루요도 63.64%의 높은 성공률로 14득점을 올렸다. 그리고 어깨 부상을 극복하고 이번 시즌 개막 후 처음으로 선발 출전한 고예림은 지난 시즌까지 활약했던 '친정' 현대건설을 상대로 42.86%의 성공률로 14득점을 올리며 성공적인 복귀를 알렸다.
