'선발 복귀전 14득점' 고예림의 시즌은 이제 시작

한국배구연맹

고예림은 18일 선발 복귀전에서 경쾌한 몸놀림으로 14득점을 기록하면서 어깨 부상 후유증을 털어냈다.2013년 도로공사에 입단하며 프로 생활을 시작한 고예림은 입단 첫 해 신인왕을 차지하는 등 도로공사에서 네 시즌 동안 활약했지만 황민경(기업은행), 김선영, 김미연(GS칼텍스 KIXX) 등 같은 포지션의 경쟁자들에 비해 크게 돋보이지 못했다. 그러던 2017년, 고예림은 도로공사로 이적한 FA박정아의 보상선수로 지명되면서 기업은행 유니폼을 입었고 2017-2018 시즌 290득점, 2018-2019 시즌 319득점을 기록했다.그렇게 V리그를 대표하는 살림꾼으로 성장한 고예림은 2019년 4월 현대건설과 FA 계약을 채결했고 이적 후 첫 공식 대회였던 순천 컵대회에서 5경기 87득점을 기록하며 대회 MVP를 수상했다. 고예림은 현대건설 이적 후에도 꾸준히 현대건설의 '살림꾼'으로 활약하며 제 역할을 했지만 2022-2023 시즌 정지윤이 아웃사이드히터로 변신하면서 입지가 줄어들었고 2023년 4월에는 양쪽 무릎에 수술까지 받았다.수술 후 재활 과정을 거친 고예림은 2023-2024 시즌 15경기에서 31득점에 그치며 현대건설 이적 후 가장 부진했는데 공교롭게도 현대건설은 고예림이 없는 2023-2024 시즌 챔프전 우승을 차지했다. 고예림은 지난 시즌에도 위파위 시통(정관장)과 정지윤에 밀려 34경기에서 138득점으로 인상적인 활약을 펼치지 못했다. 하지만 FA자격을 얻은 고예림은 지난 4월 연봉 총액 3억7000만원에 페퍼저축은행으로 이적했다.페퍼저축은행 이적 후 컵대회 3경기에서 41득점을 기록한 고예림은 정작 시즌이 개막한 후에는 어깨 부상으로 한 번도 선발 출전하지 못한 채 수비 보강을 위해 후위에만 간간이 투입됐다. 마치 지난 시즌의 이소영을 보는 듯한 무기력한 모습이었다. 하지만 어깨 부상을 떨친 고예림은 18일 현대건설전에서 시즌 처음으로 선발 출전해 42.86%의 성공률로 14득점을 기록하며 페퍼저축은행의 승리에 크게 기여했다.팀 내에서 박정아 다음으로 두 번째로 나이가 많은 고예림은 이적하자마자 박정아로부터 페퍼저축은행의 주장 자리를 물려 받았지만 시즌 초반 부상으로 전위에서 거의 활약하지 못하면서 '캡틴'으로서 체면을 구겼다. 하지만 고예림은 시즌 첫 선발 출전 경기에서 경쾌한 움직임을 보여주면서 장소연 감독과 홈팬들을 안심 시켰다. 광주에서 새롭게 시작하는 고예림의 2025-2026 시즌은 이제부터 시작이다.