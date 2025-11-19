'조각도시'는 디즈니 플러스의 '오징어 게임' 될 수 있을까?

올해 디즈니 플러스가 선보이는 마지막 K-오리지널 드라마, <조각도시>. 공개 첫날인 지난 5일, 글로벌 TV 부문 4위에 올랐고 이후로도 꾸준히 상위권을 유지 중이다. 현재 6화까지 공개된 상황에서 지창욱·도경수 두 배우의 연기 대결이 무척 볼 만하다.
<조각도시>는 2017년 영화 <조작된 도시>와 동일한 원작 시나리오(조각된 남자)를 바탕으로 한다. 하지만 단순한 리메이크로 볼 수는 없다. 세계관을 공유하고 '주인공의 복수'라는 뼈대를 가져왔다는 점은 비슷하지만, 분위기와 장르는 많이 다르다. 서로 다른 결을 지닌 '두 작품'이라 할 만큼 차이가 크다.
영화가 유머와 액션에 집중했다면, 드라마는 '복수'라는 장르 자체에 훨씬 깊게 파고든다. 각색 면에서도 드라마가 오히려 원작 시나리오에 가깝다. 그만큼 어둡고 진지한 톤을 유지한다. 가벼운 개그 요소가 가끔 등장하긴 하지만, 무거운 분위기를 잠시 환기하는 정도에 그친다.
태중(지창욱)은 누구보다 성실하게 살아가는 평범한 청년이다. 밥 먹을 시간까지 줄여가며 꿈인 '가든 카페'를 열기 위해 매일 고군분투한다. 그러던 어느 날 의문의 사건에 휘말리고, 한순간에 살인범으로 몰리며 인생이 완전히 무너진다.