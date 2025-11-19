답이 없는데 꿈도 없고 일이 없는데 돈도 없다... 2025년 청춘 자화상

서로 사귀는 사이라는 남녀 고등학생 한 쌍이 또래처럼 보이는 여학생 하나를 괴롭힌다. 서로 초면인 여학생이 피해 학생이 찾아 헤매는 앵무새를 보았다고 먼저 연락한 듯, 이들이 한자리서 만난 것이다. 그 자리엔 피해 여학생을 먼저부터 알고 지낸 듯 보이는 남학생이 기다리고 있었다. 다짜고짜 본색을 드러내는 이들이 피해 여학생에게 폭언을 퍼붓는다. 말하자면 유인책에 걸려든 것. 어째서 학교에 나오지 않느냐며, 오래 지속된 것처럼 보이는 괴롭힘이 하는 이에게도 받는 이에게도 익숙해만 보인다.
이들은 피해 여학생이 가지고 있던 동물을 잡아 담는 케이지를 빼앗는다. 마치 축구경기에 앞서 선수들이 술래를 가운데 놓고 빙 둘러 서서 몸을 풀 듯이 둘이 케이지를 던져 주고 받으면서 피해 여학생을 괴롭게 한다.
이 장면에서 인상적인 한 순간에 대해 말하고 싶다. 아마도 의도된 것일, 누군가는 지나치게 작위적이라 할 수도, 다른 누구는 지극히 현실적 반영이라 할 수도 있을 설정에 대한 것이다. 두 학생이 또래 한 학생을 괴롭히는 이 장면은 학교 바깥 길거리에서 촬영됐다. 이 영화 가운데서 종종 그러하듯, 배우인 이들 세 사람을 뒤로 하고 아무렇지 않게 행인들이 지나치는 모습이 이색적으로 표현된다. 그 무심한 동선과 시선처리를 보고 있자면 이것이 촬영임을 알면서도 지나가는 행인이라 해도 무방할 정도. 말하자면 통상적인 단역배우라 보기에는 어딘지 낯설고 이상하다는 뜻이다.