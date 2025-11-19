답이 없는데 꿈도 없고 일이 없는데 돈도 없다... 2025년 청춘 자화상

그린나래미디어

스틸컷그녀와 함께 사는 화정도 딱히 답이 없다. 이곳저곳에 이력서를 돌려도 들려오는 건 탈락 소식 뿐, 그나마 최근엔 최종면접까지 본 곳이 있어 한껏 기대에 부풀어 있다. 불안은 청춘의 동반자라고들 하지만, 그 불안을 기꺼이 감당할 수 있는 이가 몇이나 될까. 어떻게든 오늘의 불안을 떨치고 빛나고 희망찬 미래를 꿈꾸는 것이다. 설희가 그러하듯, 그 희망찬 미래가 무엇인지도 불명확하지만 말이다.영화는 두 친구가 일출을 보고 소원을 빌자며 즉흥적으로 동해로 바다 여행을 떠나는 모습으로 출발한다. 뜨겁게 타오르는 해를 보며 기분 좋게 소원을 빌자고 했지만 그 일 하나도 제 마음처럼은 풀리지가 않는다. 추운 새벽 바닷가에서 덜덜 떨며 기다리다 깜빡 잠든 사이에 해가 중천에 떠서야 눈을 뜬 것이다. 이런 낭패가. 그로부터 계획은 모조리 틀어지니 여행지에서 두 친구가 갈라져 따로 시간을 보내기에 이른다. 보증금은 제 돈으로 넣어두고 있던 화정이 이제는 혼자 살고 싶다고 통보한 것이고, 가뜩이나 계획도 없던 설희가 날벼락을 맞은 것. 감정적으로 싸운 두 사람이 서로 동해에서 보낸 시간이 <동에 번쩍 서에 번쩍>의 얼개를 이룬다.영화는 두 사람이 각자 낯선 이와 만나 보낸 시간을 그린다. 설희는 터미널에서 과호흡으로 괴로워하는 또래 여성을 만나 돕는다. 그녀를 돕다 그 집에까지 가게 된 설희는 우연히 그녀가 우울증을 앓고 있으며 극단적 선택까지 준비하고 있다는 사실을 알게 된다.적극적인 화정은 먼저 말을 걸어 어린 여학생 한 명과 말을 튼다. 서두에 적은 괴롭힘 당하는 여학생이 바로 그녀로, 학교를 가야 할 시간에 집 나간 앵무새를 찾겠다고 나다니는 모습이 화정의 눈에 띈 것이다. 어차피 할 일도 없겠다 함께 새를 찾기로 한 화정은 그녀와 인상적인 하루를 보낸다.