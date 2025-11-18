"부서진 채로 살아가리라" '프랑켄슈타인'이 주는 실존주의적 메시지

넷플릭스

델 토로 감독은 <프랑켄슈타인>을 좀 더 일찍 만들었다면 자신과 아버지의 대화였을 것이라고 말한다. 그런데 지금은 아버지와 자신 그리고 자신과 아들 사이의 대화라고 말한다. 세대를 거쳐 전해지는 고통을 어떻게 끊고 이젠 앞으로 나아가자고 말할 수 있을지에 대한 그의 생각을 담은 영화가 바로 <프랑켄슈타인>이다.빅터는 원작과는 달리 영화 속에서 의사인 아버지로부터 학대에 가까운 체벌을 받아가며 의학지식을 외워야만 했다. 이러한 성장 과정으로 인해 그는 주변의 모든 것, 모든 사람을 통제하려고 든다. 그러다가 마침내 신의 영역에 도전하며 죽은 사람에게 생명을 주입시키는 연구를 진행한다. 사형수와 죽은 병사들의 신체 부위를 봉합하고 림프계에 전기를 공급하는 방식으로 불멸의 생명체를 만든다.그러나 빅터는 자신의 프로젝트를 성공해내는 데에만 급급했지 그 이후에 대해서 그 어떠한 계획도 없는 상태였다. 이건 큰 문제가 됐다. 광기와 열정의 결실이 비극을 초래하는 데 결정타가 되었기 때문이다. 그가 만들어 낸 생명체는 지능적으로 기대에 미치지 못했다. 언어를 가르치려는 노력에도 불구하고 '빅터' 이외 아무 말도 하지 못하자, 빅터는 생명체에게 채찍질을 한다. 여기에는 생명을 준 자와 생명을 받은 자 사이의 기대와 실망, 긴장과 갈등 그리고 고통이 담겨 있다.성숙하지 못한 빅터에게 흉측한 몰골을 한 생명체는 마치 괴물 같았고 커다란 체구에 상응하는 괴력을 지닌 것은 공포로 다가왔다. 결국 빅터는 자신의 성취가 부자연스럽고 공허하다고 느끼며 연구 시설과 함께 생명체를 파괴하고자 한다. 이에 대해 프랑켄슈타인 메이킹 필름인 해부학 수업에서 델 토로 감독은 일반적이지 않은 자식과 그에 실망한 아들 관계에서 비롯된 인간 내면의 균열을 다루고 싶었다고 밝힌다.어쩔 수 없이 세상에 기투됐고 역시나 같은 방식으로 빅터에게 버려진 생명체는 외형 뿐 아니라 내면까지도 조각난 채 세상의 냉대 속에 철저히 소외되고 고립된다. 그럼에도 불구하고 생명체는 외로움과 고독 속에 사랑과 존중 인정을 갈망한다. 하지만 그에게 돌아오는 것은 절망과 좌절, 원한이었다. 그는 그 안에서 '나는 누구인가?', '나는 왜 여기에 왔는가?'에 대한 답을 찾아야만 했다. 그러던 중 생명체는 숲 속의 오두막집에 몰래 숨어 들어 그들 가족과 함께 생활하며 벽 틈에 난 구멍으로 언어를 터득한다.그러면서 그는 자신의 방식으로 가족들을 돕는데, 오두막집에 사는 눈 먼 노인은 그를 '숲의 정령'이라 여긴다. 가족들이 자신들이 키우던 양을 해친 늑대를 잡으러 집을 떠나고 노인이 혼자 남게 되자 생명체는 그 앞에 나타나 함께 생활한다. 앞을 보지 못하는 노인에게 그는 좋은 사람이자 친구였다. 그렇게 자신의 정체성을 획득한 프랑켄슈타인은 자기와 함께할 동반자를 만들어달라는 부탁을 하기 위해 빅터를 찾아간다. 그것만이 그에게 유일한 희망이자 행복이 될 것 같았기 때문이다.