'아시아의 프린스' 이광수, 베트남에서 길바닥 신세... 왜?

CJ CGV, (주)제리굿컴

큰사진보기 ▲영화 <나혼자 프린스> 스틸컷 CJ CGV, (주)제리굿컴

문화와 언어가 달라도 통용되는 클리셰를 적극 이용한 탓에 '아는 맛'도 흥미롭게 다가오는 종합선물세트다. 뻔한 이야기와 설정에도 새로운 얼굴을 보여준 이광수의 유연한 연기가 포인트다.



최근 <악연>, <조각도시> 등에서 보여준 이기적이고 거친 모습을 뒤로하고 다른 얼굴로 매력을 발산한다. 베트남에서도 인기 많은 스타지만 외피를 벗고 능청스러움을 장착한 모습이 낯설면서도 신선하게 다가온다.



상대역 타오를 연기한 황하는 베트남에서 리메이크된 <위대한 유산>에도 출연하며 한국과 인연이 깊다. 작은 체구지만 강인한 내면을 장착한 바리스타를 맡아 이광수와 로맨스를 펼친다. 190cm이 넘는 이광수와 30cm가 넘는 키 차이를 선보이며 극적인 분위기를 선사하는 주인공이기도 하다. 원제 <드림즈 오브 유>에 걸맞게 각자의 꿈을 응원하며 서로의 존재를 마음속에 새겨 넣는 메시지가 러브 스토리와 자연스럽게 연결된다.



한편, 조우진, 강하늘, 유재명, 유선, 김종수, 김준한 등 특별출연자들이 적재적소에 등장해 활력을 불어 넣는다. 특히 후반부 강준우와 타오를 위험에 빠트리는 인물로 등장하는 조우진의 이색 변신을 눈여겨볼 만하다. 베트남 배우 듀이 칸과 꾸 띠 짜 등 현지 배우와 호흡도 좋다. 타율 좋은 웃음이 바쁜 일상에 쉼표로 작용할 듯하다. 개봉은 오는 19일.



