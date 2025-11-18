'골글 유격수' 사라진 KIA... '유-도영 시대' 열릴까?

▲
박찬호 이적으로 새 유격수를 찾아야 하는 KIA 이범호 감독과 심재학 단장(우)KIA타이거즈
2025 KBO리그에서 하위권으로 추락한 KIA 타이거즈가 주전 유격수 박찬호마저 두산 베어스에 내줬다. FA 4년 총액 80억 원(계약금 50억 원·연봉 28억 원·인센티브 2억 원), 사실상 전액 보장이라는 두산의 파격적인 조건 앞에 KIA는 "범접할 수 없는 금액"이라며 백기를 들 수밖에 없었다.
2019년 이후 7시즌 연속 풀타임으로 활약한 박찬호는 기량과 내구성 모두 검증된 완성형 유격수다. 지난해 유격수 부문 골든글러브 수상자이자 2년 연속 유격수 수비상을 받은 박찬호의 이적 공백은 2026시즌 KIA의 내야 수비진 전체를 뒤흔들 수 있는 초대형 악재다. 박찬호을 대신할 주전 유격수 찾기는 이제 이범호 감독과 KIA 프런트에게 놓인 가장 시급한 겨울 숙제가 됐다.
박찬호의 빈 자리를 메울 가장 좋은 대안은 2024 MVP인 김도영의 유격수 전환이다. 고교 시절 특급 유격수로 입단했던 김도영은 타격에서는 이미 리그 최정상급이라는 것을 증명했다. 김도영을 유격수로 돌릴 경우 공격력과 스타성을 유지하면서 간판 유격수 자리를 채울 수 있다는 장점이 있다.
하지만 이는 장점은 크지만 위험성도 높은 승부수다. 2025시즌 세 차례 햄스트링 부상으로 30경기 출장에 그쳤던 김도영이 부상 없이 풀타임 유격수 역할을 해낼 것이라 장담하기 어렵다. 유격수 수비 부담 탓에 공격력이 약화될 수 있다는 변수나 김도영을 대신할 3루수 공백도 고민이다.