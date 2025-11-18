'골글 유격수' 사라진 KIA... '유-도영 시대' 열릴까?

KIA타이거즈

고교 시절 유격수로 활약했던 김도영KIA 심재학 단장 역시 "김도영도 몸이 건강하다는 전제 하에는 대안이 될 수도 있을 것 같다"고 여지를 남겼지만 부상 방지를 위해 다시 몸을 만들고 있는 김도영에게 과연 유격수 복귀라는 숙제가 주어질지는 이범호 감독과 KIA 구단의 가장 큰 고민이다.KIA 팬 다수가 가장 바라는 유격수 김도영이라는 하이 리스크-하이 리턴 카드 외에도, KIA는 현재 오키나와 마무리캠프에서 김규성, 박민, 정현창 등 3명의 유격수 후보를 집중적으로 점검하고 있다.세 선수 모두 수비력만 따지면 박찬호의 공백을 메울 수 있다는 평가를 받는다. 특히 2020년 1라운드 지명자인 박민은 수비만큼은 박찬호급이라는 호평을 받고 있고 김규성은 1군 백업으로 500경기 가까운 출장 경험을 쌓았다. 올시즌 중 트레이드로 영입한 막내 정현창 역시 공수에서 잠재력을 인정받고 있다.이들에게 붙은 공통적인 물음표는 타격 능력과 풀타임을 버틸 수 있는 체력이다. 주전 유격수로 자리를 잡으려면 최소 OPS 0.7 이상의 생산력이 뒷받침되어야 한다. 김규성은 치열한 경쟁을 동기 부여로 삼고 있으며 타석에서 수싸움 공부를 다짐한 박민은 주전 자리를 향한 절박함을 드러내고 있다. 시즌 막판 가능성을 보인 정현창도 패기를 보이고 있다.