'GG 유격수' 박찬호, 4년 80억에 두산 품으로

두산 베어스

두산은 박찬호와의 계약을 통해 2014년11월의 장원준 이후 11년 만에 외부에서 FA를 영입하게 됐다.대구에서 태어나 서울에서 학창 시절을 보낸 박찬호는 장충고 시절 청소년 대표팀에 선발될 정도로 촉망 받는 유망주였지만 2014년 신인 드래프트에서 2차 5라운드 전체 50순위라는 다소 아쉬운 순번으로 KIA에 지명됐다. 물론 또래에 김하성과 심우준(한화 이글스),임병욱(키움 히어로즈) 같은 대형 내야 유망주들이 많기도 했지만 마른 체격 때문에 파워가 떨어지고 성장 가능성이 크지 않다는 평가를 듣기도 했다.박찬호는 프로 입단 후 3년 동안 1군에서 155경기에 출전했지만 홈런 없이 34안타 9타점 25득점을 기록하며 주로 대수비 요원으로 출전했다. 박찬호는 2016 시즌이 끝나고 상무에 지원했지만 합격자 명단에 포함되지 못하면서 현역으로 병역 의무를 마쳤다. 하지만 군복무를 마치고 2019년 팀에 합류한 박찬호는 야구에 대한 간절함으로 스프링캠프를 보내며 KIA의 주전 3루수로 도약했고 도루왕 타이틀(39개)을 차지했다.박찬호는 2020 시즌을 앞두고 안치홍(한화)이 롯데 자이언츠로 이적하고 김선빈이 2루수로 변신하면서 유격수로 활약했지만 2년 연속 타율 .250을 넘기지 못했다. 그렇게 수비도 좋고 발도 빠르지만 타격에서 아쉬움을 남겼던 박찬호는 2022년 타율 .272 134안타 81득점의 성적으로 타격에서도 일취월장한 기량을 선보였다. 여기에 빠른 발로 42개의 도루를 기록하며 커리어 두 번째 도루왕에 올랐다.그리고 2022년의 활약은 박찬호의 본격적인 전성기 시작을 알리는 신호탄이었다. 박찬호는 2023년 타율 .301 3홈런 52타점 73득점 30도루의 성적으로 프로 데뷔 후 처음으로 3할 타율을 기록했고 지난해에는 KIA의 1번타자로 활약하면서 타율 .307 158안타 5홈런 61타점 86득점 20도루로 생애 최고의 성적을 올렸다. KIA의 열두 번째 한국시리즈 우승에 크게 기여한 박찬호는 생애 첫 골든글러브를 수상했다.박찬호는 김도영이 부상으로 30경기 출전에 그치고 지난해 테이블세터 파트너였던 소크라테스 브리또가 없는 올해 1, 2번타자를 오가며 타율 .287 148안타 5홈런 42타점 75득점 27도루를 기록했다. 커리어 하이 시즌이었던 지난해에 비해 타율이 조금 하락했고 15홈런 65타점 98득점 44도루를 기록한 김주원(NC다이노스)에 가려졌지만 여전히 리그 정상급 유격수로 손색이 없는 성적이었다.2015년과 2016년 유격수 부문 골든글러브 수상자이자 국가대표로도 활약했던 김재호(SPOTV 해설위원)라는 든든한 유격수를 거느리고 있던 두산은 김재호의 전성기가 지난 2020년대부터 유격수 고민이 시작됐다. 두산은 2021년 신인 드래프트에서 2004년의 김재호 이후 17년 만에 1차 지명으로 내야수 안재석을 선택했지만 안재석은 프로 입단 후 3년 동안 실망스런 활약을 보여주다가 현역으로 군에 입대했다.2022년 12월에는 NC로 이적한 FA포수 박세혁의 보상 선수로 NC의 2016년 1차지명 선수였던 박준영을 데려왔다. 뛰어난 장타력과 빠른 발, 강한 어깨를 겸비한 대형 유격수 자원으로 주목 받았던 박준영은 이적 2년째가 되던 2024년 65경기에서 7개의 홈런을 때리며 가능성을 보여줬다. 하지만 박준영은 올 시즌 허리 부상으로 41경기 출전에 그쳤고 결국 시즌이 끝난 후 만 28세의 젊은 나이에 은퇴를 결정했다.지난 6월 초 이승엽 감독(요미우리 자이언츠 타격코치)이 물러난 후 조성환 감독대행(KBS N 스포츠 해설위원)은 내야진을 정비하면서 이유찬을 주전 유격수로 낙점했다. 7월까지 타율 .264 43안타 22득점 10도루로 준수한 활약을 이어가던 이유찬은 8월 타율 .214, 9월 .182로 성적이 뚝 떨어졌다. 결국 이유찬은 시즌 후반 군복무를 마치고 복귀해 좋은 타격감을 보여준 안재석에게 주전 유격수 자리를 내줬다.그렇게 수 년 동안 유격수 문제로 고민하던 두산은 FA시장에서 과감한 투자를 통해 KBO리그 최고의 유격수 중 한 명인 박찬호를 영입했다. 박찬호는 통산 1088경기 중 994경기를 유격수로 출전했고 최근 5년간 유격수로 무려 5481이닝을 소화한 전문 유격수 자원이다. 박찬호가 내년부터 주전 유격수로 두산 내야의 중심을 잡아준다면 안재석, 오명진, 이유찬, 박준순 등 다른 내야수들도 수비 부담을 크게 덜 수 있다.두산은 홍성흔이나 양의지처럼 두산에서 활약했던 선수를 컴백 시킨 적은 있었지만 외부에서 FA 선수를 영입한 것은 지난 2014년 11월 좌완 장원준 영입 이후 무려 11년 만이다. 당시 두산은 장원준을 영입하자마자 2년 연속 한국시리즈 우승을 차지하며 '왕조시대'를 활짝 연 바 있다. 김원형 신임감독의 부임 선물로 KBO리그 정상급 유격수를 안겨준 두산은 내년 시즌 화려했던 왕조 시절의 명성을 되찾을 수 있을까.