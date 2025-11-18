'불꽃야구' 역대급 난타전, 파이터즈 몰아붙인 대학 신흥 강호

▲
'불꽃야구'스튜디오C1
평소 같았으면 초반 우세를 잡은 파이터즈의 흐름 속에 경기가 진행될 법 했지만 부산과기대 만큼은 달랐다. 2회 초 바로 반격에 돌입, 2루타 2개 포함 3안타-사구-도루 및 포수 송구 실책 등을 묶어 3대2로 경기를 뒤집었기 때문이다. 결국 김성근 감독은 두 번째 투수 신재영을 마운드에 올렸고 곧바로 2루주자를 견제구로 잡아내며 급한 불을 끌 수 있었다.
한순간에 3실점하며 역전을 당한 파이터즈는 2회말 재역전에 성공했다. 김재호의 동점 적시타와 정근우의 2타점 2루타 등을 묶어 역시 3점을 얻었고 이제 경기는 5대3, 다시 파이터즈의 리드로 연결되었다. 이후에도 득점 기회가 있었지만 이대호의 내야 플라이(2회), 박재욱의 병살타(3회)로 인해 흐름이 끊어지면서 파이터즈는 2점차의 살얼음판 우세로 전반부를 마무리 지었다.
방송 말미 소개된 다음주 예고를 통해 부산과기대는 매서운 패기로 선배들을 몰아붙일 예정이다. 중계진의 멘트에서 소개된 것처럼 무려 5개의 도루를 성공시키는 등 상대팀의 약점을 집요하게 파고 들면서 예측불허의 경기를 펼칠 전망이다.
아마추어팀의 매서운 반격