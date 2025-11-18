'만년 꼴찌' 하나은행, 6년 만에 개막전 승리... 이상범 매직 시작되나?

연합뉴스

10일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 'BNK 금융 2025-2026 여자프로농구 개막 미디어데이'에서 하나은행 이상범 감독과 김정은, 양인영 선수가 포즈를 취하고 있다.이상범 감독이 여자농구 사령탑으로 WKBL 공식 데뷔전부터 짜릿한 승리를 신고했다. 그것도 전년도 정규리그 꼴찌팀이 1위팀을 상대로 거둔 이변이었기에 더욱 값진 성과였다.이상범 감독이 이끄는 하나은행은 11월 17일 부천실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026시즌 여자프로농구 정규리그' 개막전에서 우리은행을 66-45로 완파했다.리바운드 싸움에서 하나은행은 49-32개로 우리은행을 크게 압도했다. 3점 슛은 9개를 성공시키면서 5개를 넣는 동안 적중률이 15.6%(5/32)에 그친 우리은행보다 효율성에서 앞섰다.하나은행은 박소희(14점 8리바운드)와 이이지마 사키(11점 6리바운드), 진안(10점 6리바운드), 정현(9점 7리바운드), 정예림(8점 6리바운드), 고서연(6점 9리바운드) 등이 고른 활약을 펼쳤다. 우리은행은 에이스 김단비가 16점 13리바운드로 더블-더블을 기록하며 분전했지만 동료들의 지원이 부족했다.하나은행이 시즌 개막전에서 승전고를 올린 것은 무려 6년 만이다. 우리은행을 상대로 2016년 2월 13일 이후 9년 9개월 만에 홈경기 승리를 달성하며 '홈 27연패'의 악몽도 마침내 끊어냈다.하나은행은 여자프로농구의 대표적인 약체팀이다. 2012년 창단 이래 지난 13번의 시즌 동안 플레이오프 진출은 단 2회, 꼴찌만 5번이나 경험했다. 지난 2024-25시즌에도 9승 21패로 역시 최하위에 머물렀다.반등을 위한 하나은행의 승부수는 이상범 감독의 영입이었다. 하나은행은 지난 3월 남자프로농구 출신의 명장 이상범 감독을 구단의 6대 사령탑으로 선임했다. 하나은행 측은 "이상범 감독은 다양한 지도경력과 함께 뚜렷한 농구 철학을 갖고 팀의 우승을 이뤄낸 감독이다. 팀의 체질 개선 및 새로운 팀 컬러 구축을 이끌어줄 수 있는 적임자"라고 선임 배경을 밝혔다.이상범 감독의 여자농구 진출이 더 화제가 된 것은, 역시 남자농구에서 보여준 그의 화려한 경력 때문이었다. 이 감독은 KBL 안양 KGC 인삼공사(현 정관장)와 원주 DB의 감독을 역임하며 챔피언결정전과 정규리그 우승 1회 등의 업적을 남겼다. 2014년 인천 아시안게임 금메달 당시 남자농구 국가대표팀 코치, 일본 B2리그 고베 코치 등도 역임했다.KBL에서 감독생활(감독대행 포함)을 거쳐 WKBL 감독으로 간 사례는 이상범 감독이 역대 6번째다. 박광호(대구 동양→천안 KB), 박인규(부산 기아→수원 삼성생명 ), 김태일(광주 골드뱅크 감독대행→인천 금호생명), 이상윤(서울 SK 감독→구리 금호생명), 이호근(인천 전자랜드 감독대행→용인 삼성생명) 등이 있었다. 이 중에서 남자프로농구에서 우승 경력을 보유한 사례는 이 감독이 유일하다.이 감독은 남자농구에서는 산전수전 다 겪은 베테랑이지만 여자농구 지도 경험은 이번이 처음이었다. 더구나 하나은행이 만년약체로 꼽히는 팀이다보니 과연 감독만 바뀐다고 성적이 날 수 있을지 의구심 어린 시선도 적지 않았다.이상범 감독 역시 지난 10일 서울 강서구 메이필드에서 열린 2025-2026 여자프로농구 미디어데이에서 "WKBL 감독을 맡는 것이 남자농구보다 더 에너지가 필요하고 힘들더라"며 고충을 인정한바 있다.하나은행은 이번 시즌을 앞두고 내부 FA(자유계약)였던 가드 정예림과 포워드 김정은을 모두 잔류시켰고, 아시아쿼터로 지난 시즌 BNK 우승의 주역인 이이지마 사키를 영입하며 전력을 보강했다. 하지만 시즌 개막에 앞서 지난 8월 말 부산에서 개최된 박신자컵에서는 1승 3패로 조별리그 B조 4위에 그쳤다.시즌을 앞두고 팬, 선수, 미디어를 대상으로 조사한 플레이오프 진출팀, 올해의 우승팀 예상 설문에서도 하나은행을 유력한 후보로 지목한 이들은 아무도 없었다. 그럼에도 이상범 감독은 " 패배 의식에 젖어 있는 팀을 젊은 선수들로 리빌딩을 해보겠다"며 도전의식을 드러냈다.그리고 이상범 감독의 이러한 자신감은 근거없는 것이 아니었다. 이 감독은 남자프로농구 감독 시절에도 어려운 시기에 팀을 물려받아 리빌딩과 우승까지 성공시킨 전적이 있다. 변화무쌍한 수비 전술로 상대를 혼란시키는 데도 능했다.개막전 상대인 우리은행은 여자농구 전통의 강호로 꼽히는 팀이다. 이상범 감독의 하나은행은 지난 시즌 최하위의 모습이 전혀 떠오르지 않을 정도로 '끈끈한 수비'와 '한 발 더 뛰는 농구'라는 확실한 콘셉트를 보여줬다.우리은행 선수들의 전반적인 컨디션이 아직 정상이 아니었음을 고려해도 상대 야투율을 27%로 틀어막은 것이나, 4쿼터 초반 30여 점 차까지 리드가 벌어진 것은, 지난 시즌까지 양팀의 위상 차이를 감안하면 결코 상상할 수 없는 장면이었다. 여자농구 최고의 명장으로 꼽히는 위성우 감독도 "하나은행이 지난 시즌과 전혀 다른 팀이 됐다"며 완패를 인정했다.이상범 감독은 "리바운드나 루즈볼 획득 등, 기본을 착실하게 한 게 승리의 원동력"이라고 평가했다. 이어 팀의 주축인 박소희 등 젊은 선수들을 향하여 "불필요한 습관을 버리는 마이너스 농구를 해야 더 발전할 수 있다"면서 앞으로의 발전을 위한 애정 어린 쓴소리도 빼놓지 않았다.물론 이제 첫 경기를 치렀을 뿐이지만 하나은행이 보여준 경기력은 올시즌에 대한 기대감을 가지게 하기에 충분했다. 새로운 에너지와 팀 컬러로 무장한 이상범 감독의 하나은행이 올시즌 여자농구에 신선한 바람을 일으키는 다크호스가 될 수 있을지 주목된다.